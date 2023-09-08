Eğitimi yozlaştıranlar

08 Eylül 2023 Cuma

Eğitim, öğrenciyi belli bir biçime sokmaz, ona iyi ile kötüyü birbirinden ayırma alışkanlığı kazandırır. Okulun amacı da bilgi aktarmak değil, öğrencide öğrenme hevesi uyandırmaktır. Öyle bir eğitim ortamı yaratamayan öğretmen, öğrenciyi geliştireceğine geriletir.

ÇAĞDIŞI GÖRÜŞLER

Son günlerde eğitime biçim vermeye kalkan politikacılar türedi. Biri çıkıyor, kızları ayrı, erkekleri ayrı okullarda eğitmeyi öneriyor.

Çağdışı eğitim önerisinde bulunanlar, ne acıdır ki gelişmiş ülkelerin meclislerinde, devlet dairelerinde, iş alanlarında kadın erkek sayısının neredeyse eşit olduğundan bile haberleri yok!

Bir başkası da karma eğitime karşı çıkarken, daha da ileri giderek “karma eğitimde öğrencilerin birbirini taciz edeceğini” ileri sürüyor.

Ortalıkta doktor yerine muska yazan şeyhler dolaşır oldu...

Eğitim uygulamalarından sorumlu bir yetkili de okullara “manevi danışman” adı altında imam, vaiz ve müezzin görevlendirilmesini istiyor.

O bir yana, “Kuranıkerim, Arapça, hadis, ilmihal ve siyer dersleri ilköğretim birinci sınıftan itibaren ders olarak okutulmalıdır” diyenler bile var!

100 YILLIK CUMHURİYET!

Cumhuriyetin kökleştirdiği çağdaş gelişimin yolunu tıkamaya kalkanlar ise eylemlerini gizli saklı sürdürüyor.

Bu ilkellikleri önermeleri okurken belleğimden Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te o inançlı sesiyle söylediği “10’uncu Yıl Söylevi”inin tınısı yankılanıyor.

Çağdaşlık, kültür, eğitim, insanı “insan” kılan her şey bu kavramların özünde yatıyor: “Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş yüzyılların gevşetici anlayışına göre değil, yüzyılımızın hız ve hareket kavramına göre düşünülmelidir.”

Bu sözlerde geçen “geçmiş yüzyılların gevşetici anlayışı” eylemsizliği, “yüzyılımızın hız ve hareket kavramı” ise devingenliği düşündürür.

Cumhuriyet devingenlik üzerine kurulmuştur. Atatürk’ün her alandaki devriminin özünde, eylemsizliğin yerini devingenlik almıştır.

Ne denli çabalasalar, yukarıdaki öneriler, istekler, içten geçenler Cumhuriyet Devrimi tarihine boş laflar olarak geçecek, Atatürk ilkelerini kimse özünden saptıramayacaktır.

GELİŞTİRİCİ EĞİTİM

Nobel Bilim Ödülü’nü alan Prof. Dr. Aziz Sancar, açıklamalarında eğitimi şu temel üzerine oturtuyor:

“Kız ve erkek çocuklarımıza aynı eğitim fırsatı vermeliyiz. Bunun bütün Türk toplumlarında, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti’nde bir sorun olduğunun farkındayım. Bunu çözemezsek toplumumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın potansiyelinden kalkınma yolunda yararlanamayız.

Politika ve dini birbirine karıştırmamalı. Kesinlikle birbirinden ayrı tutmalı. (...) Bunları birbirine karıştırırsanız bundan ilk önce bilim zarar görür, güvenilirliğini kaybeder, ilerleyemez, gelişemez.”