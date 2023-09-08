Eğitimi yozlaştıranlar
Eğitim, öğrenciyi belli bir biçime sokmaz, ona iyi ile kötüyü birbirinden ayırma alışkanlığı kazandırır. Okulun amacı da bilgi aktarmak değil, öğrencide öğrenme hevesi uyandırmaktır. Öyle bir eğitim ortamı yaratamayan öğretmen, öğrenciyi geliştireceğine geriletir.
ÇAĞDIŞI GÖRÜŞLER
Son günlerde eğitime biçim vermeye kalkan politikacılar türedi. Biri çıkıyor, kızları ayrı, erkekleri ayrı okullarda eğitmeyi öneriyor.
Çağdışı eğitim önerisinde bulunanlar, ne acıdır ki gelişmiş ülkelerin meclislerinde, devlet dairelerinde, iş alanlarında kadın erkek sayısının neredeyse eşit olduğundan bile haberleri yok!
Bir başkası da karma eğitime karşı çıkarken, daha da ileri giderek “karma eğitimde öğrencilerin birbirini taciz edeceğini” ileri sürüyor.
Ortalıkta doktor yerine muska yazan şeyhler dolaşır oldu...
Eğitim uygulamalarından sorumlu bir yetkili de okullara “manevi danışman” adı altında imam, vaiz ve müezzin görevlendirilmesini istiyor.
O bir yana, “Kuranıkerim, Arapça, hadis, ilmihal ve siyer dersleri ilköğretim birinci sınıftan itibaren ders olarak okutulmalıdır” diyenler bile var!
100 YILLIK CUMHURİYET!
Cumhuriyetin kökleştirdiği çağdaş gelişimin yolunu tıkamaya kalkanlar ise eylemlerini gizli saklı sürdürüyor.
Bu ilkellikleri önermeleri okurken belleğimden Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te o inançlı sesiyle söylediği “10’uncu Yıl Söylevi”inin tınısı yankılanıyor.
Çağdaşlık, kültür, eğitim, insanı “insan” kılan her şey bu kavramların özünde yatıyor: “Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş yüzyılların gevşetici anlayışına göre değil, yüzyılımızın hız ve hareket kavramına göre düşünülmelidir.”
Bu sözlerde geçen “geçmiş yüzyılların gevşetici anlayışı” eylemsizliği, “yüzyılımızın hız ve hareket kavramı” ise devingenliği düşündürür.
Cumhuriyet devingenlik üzerine kurulmuştur. Atatürk’ün her alandaki devriminin özünde, eylemsizliğin yerini devingenlik almıştır.
Ne denli çabalasalar, yukarıdaki öneriler, istekler, içten geçenler Cumhuriyet Devrimi tarihine boş laflar olarak geçecek, Atatürk ilkelerini kimse özünden saptıramayacaktır.
GELİŞTİRİCİ EĞİTİM
Nobel Bilim Ödülü’nü alan Prof. Dr. Aziz Sancar, açıklamalarında eğitimi şu temel üzerine oturtuyor:
“Kız ve erkek çocuklarımıza aynı eğitim fırsatı vermeliyiz. Bunun bütün Türk toplumlarında, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti’nde bir sorun olduğunun farkındayım. Bunu çözemezsek toplumumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın potansiyelinden kalkınma yolunda yararlanamayız.
Politika ve dini birbirine karıştırmamalı. Kesinlikle birbirinden ayrı tutmalı. (...) Bunları birbirine karıştırırsanız bundan ilk önce bilim zarar görür, güvenilirliğini kaybeder, ilerleyemez, gelişemez.”
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Türkiye 11 yaşındaki çocuğa ‘yaşatılanları’ konuşuyor
- Halkın ‘Orta Vadeli Programı’ ne olacak?
- Gazeteci-Hukukçu ve Bankacı Tunga Ungun Cumhuriyet TV'de
- Ücretsiz yemek için 'Mevlüt Bulma Grubu' kurdular
- Kuyumcudan hem hırsızlık hem de alışveriş yaptı
- Boş yakıt tankı otoparktaki araçların üzerine düştü!
- Çocuğa sahte oksijen maskesi takıp dilendi
- Su maymunlarına konuşan adam görenleri şaşkına çevirdi
- ‘Kopya plakayı' değiştirdi, garajdaki aracına yine ceza
- Mustafa Kemal Atatürk ile fotoğraf çekildi...
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bizim soyunma odamız Erdoğancı'
- Kredi kartı kullanımına sınırlama geliyor!
- Tek yumrukla canından oldu!
- Soylu'ya açılan davada karar çıktı!
- Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ek yatırım paketi
- Yeni emeklilik sistemi geliyor
- 'Kripto Faruk'un cezası belli oldu
- İşte tablo tablo memur ve emekli maaşları
- Akşener'le ilgili çarpıcı iddia
- Erbaş iddiaları affetmedi