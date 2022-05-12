Uğurcan’a nasihat

12 Mayıs 2022 Perşembe

Bugün güncel bir gerçeği size yansıtacağım. Uğurcan şu anda sadece Trabzonspor’un değil bizim gururumuz olan; özellikle benim bir hayalimin gerçeğini yansıtan ikinci bir kaleci örneğidir. Kim olduğumu aile büyüklerinden öğrense iyi olur! 1985 ile 90 arası ülkemizde eksik olan kaleci çalışmalarının sonucu kaleler yabancılara teslim edildi. Kursa gittiğim İngiltere’deki teknik adam dostum Sir Bobby Robson ve kaleci Shilton’un da etkileriyle, kaleci antrenörü eğitiminin Mike Kelly tarafından yaratılan düzenini, Rasim Kara ile birlikte ülkemizde kurduk. Bu çalışma, Antalyaspor’da forma giyen, eğittiğimiz öğrencimiz Rüştü’nün başarılı yükselişiyle sonucunu verdi, ardından devamı geldi.



Sevgili Uğurcan, sen çok başarılı olup oyunda hep örnek olmaktasın. Ancak son maçta yediğin dört gol ve Türkiye Kupası’ndan elenme talihsizliği sonucu seyircilere yaptığın açıklama bizi üzdü. Fana- tizmin son derece tehlikeli olan dürtüleri ile kalesinde yabancı cisimleri ona layık gören kendini bilmezlerin yaptıklarını asla tasvip etmiyoruz. Ama bu kötü görüntüye tepki verirken, yaşananlara kulüpleri yönetenlerin gerdiği ortam sonucu gelindiği gerçeğini de unutmaması gerekliydi. İstanbul’da Çekmeköy’de başlayan futbol hayatı 2013’te onu Trabzon’a taşıdı ve oradaki arayışın sonucu kaleyi aldı haklı olarak. Gençlik hatası olan açıklama eğitim eksikliğini gösterir. Çünkü sadece işinizde başarılı olmak sizi lider yapmaz! Bizler ne gibi sıkıntılar yaşadık ve yaşıyoruz ama yine de susmasını biliriz çoğu kez. Önünde uzun ve başarılı bir yol olan genç Uğurcan’a nasihatım var. Sen lidersin ama tribünlerin muhatabı olarak sadece takdir gör. Takdir ettiğin ağabeylerin de o yollardan geçti. Rahmetli hocalarını hatırla ve Şenol Güneş’e ne demek istediğimi sor.

