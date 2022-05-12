Uğurcan’a nasihat
Bugün güncel bir gerçeği size yansıtacağım. Uğurcan şu anda sadece Trabzonspor’un değil bizim gururumuz olan; özellikle benim bir hayalimin gerçeğini yansıtan ikinci bir kaleci örneğidir. Kim olduğumu aile büyüklerinden öğrense iyi olur! 1985 ile 90 arası ülkemizde eksik olan kaleci çalışmalarının sonucu kaleler yabancılara teslim edildi. Kursa gittiğim İngiltere’deki teknik adam dostum Sir Bobby Robson ve kaleci Shilton’un da etkileriyle, kaleci antrenörü eğitiminin Mike Kelly tarafından yaratılan düzenini, Rasim Kara ile birlikte ülkemizde kurduk. Bu çalışma, Antalyaspor’da
forma giyen, eğittiğimiz öğrencimiz
Rüştü’nün başarılı yükselişiyle sonucunu verdi, ardından
devamı geldi.
Sevgili Uğurcan,
sen çok başarılı olup
oyunda hep örnek olmaktasın. Ancak son
maçta yediğin dört gol
ve Türkiye Kupası’ndan
elenme talihsizliği sonucu seyircilere yaptığın açıklama bizi üzdü. Fana- tizmin son derece tehlikeli olan
dürtüleri ile kalesinde yabancı cisimleri ona layık gören kendini bilmezlerin
yaptıklarını asla tasvip etmiyoruz. Ama bu kötü görüntüye tepki verirken, yaşananlara kulüpleri yönetenlerin gerdiği ortam sonucu gelindiği gerçeğini de unutmaması gerekliydi. İstanbul’da Çekmeköy’de
başlayan futbol hayatı 2013’te
onu Trabzon’a taşıdı ve oradaki
arayışın sonucu kaleyi aldı haklı
olarak. Gençlik hatası olan açıklama eğitim eksikliğini gösterir.
Çünkü sadece işinizde başarılı olmak sizi lider yapmaz! Bizler
ne gibi sıkıntılar yaşadık ve yaşıyoruz ama yine de susmasını biliriz çoğu kez. Önünde uzun
ve başarılı bir yol olan genç
Uğurcan’a nasihatım var. Sen lidersin ama tribünlerin muhatabı
olarak sadece takdir gör. Takdir ettiğin ağabeylerin de o yollardan geçti. Rahmetli hocalarını
hatırla ve Şenol Güneş’e ne demek istediğimi sor.
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