Cumhuriyet Gazetesi Logo
Korsanlar, haydutlar ve devlet başkanları
Ahmet Süha Umar
Son Köşe Yazıları

Korsanlar, haydutlar ve devlet başkanları

08.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

İsrail’in kendi karasuları dışında seyreden silahsız Sumud Filosu’na saldırısı, “deniz haydutluğu-korsanlık”tır. Korsanlık, antikçağdan beri suçtur. Korsanların görüldükleri yerde tepelenmeleri de kuraldır. Kitaplığımdaki, korsanlık tarihi üzerine yazılmış kitaplar, gemi direklerine salkım salkım asılmış korsanların resimleri ile doludur.

Sumud’u koruyan (!) Türkiye dahil devletlerin savaş gemilerinin, İsrailli korsanları cezalandırmamalarının nedeni, filoya saldırı emrini veren Netanyahu’nun bu cüreti Trump’ın desteğinden almasıdır. Hiçbir devlet, ABD ile çatışmak istememektedir.

KORSAN-HAYDUT DEVLET BAŞKANLARI

Bu yüz kızartıcı tutum, Netanyahu ile Trump’ın, “deniz haydudu-korsan” oldukları gerçeğini değiştirmez. Dünya yeni tür bir devlet yöneticisi ile tanışmaktadır. Netanyahu Gazze’de, dünyanın bugüne kadar gördüğü en insanlık dışı soykırımı sürdürmekte, Filistin halkını yok etmeye çalışmaktadır. Trump onu desteklemekle, aynı türden bir devlet başkanı olduğunu âlemin gözüne sokmaktadır.

Gücünü yitirmekte olan bir devletin başkanı olduğunu unutan Trump dünyaya, kişisel çıkarları doğrultusunda yeni bir düzen getirmeye çalışmaktadır. Bunu yaparken de “kırk haramiler” gibi davranmaktadır.

TEHDİTLE BARIŞ SÜRECİ YÜRÜTMEK!

Çok geriye gitmeye gerek yok. Trump’ın Barış Planı, 1991 Madrid ve 1993 ve 1995 Oslo, “Ortadoğu Barış Süreci”nde geliştirilen planın bile gerisindedir. Netanyahu’ya bütün istediklerini veren Trump Planı, Filistin’in, Hamas’ın hemen hiçbir beklentisini karşılamamakta; Gazze’de yaşayanlar dahil Filistin halkını ve her geçen gün artan sayıda devletin tanıdığı Filistin Devleti’ni yok saymaktadır. Netanyahu’nun bu planı bile baltalaması beklenir. Madrid ve Oslo Barış Süreci’nde, Arap-İsrail çatışmasının ve Filistin sorununun barışçıl çözümü için atılan önemli adımlar, 1996 yılında ilk kez başbakan olan Netanyahu tarafından, daha göreve gelir gelmez geçersiz kılınmıştı.1 Bu kez de Hamas’ın esir takasını kabul etmesine ve Trump’ın -doğruluğu kuşkulu- “Saldırıları durdur” talimatına karşın İsrail’in, Sumud baskını ve Gazze saldırılarını sürdürmesi, onun bu süreci de -rehineleri bile gözden çıkarıp- baltalayabileceğinin işaretidir. Hamas’ın, yeterli garantileri almadan rehineleri teslim etmesi, Netanyahu’nun Planı yok saymasını teşvik eder.

Bir ABD TV kanalında savurduğu, “Hamas önerimi kabul etmezse, tümüyle yok edilecektir” tehdidi ibretliktir Barış Planı sunan Trump’ın, taraflardan birini sorgusuz sualsiz kollarken soykırıma da uğrayan diğerini açıkça tehdit etmesi, onun ne tür bir devlet başkanı olduğunu ve amacını, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde göstermektedir. Trump’ın bu tutumundan her devlet ders çıkarmalıdır çünkü gelecekleri buna bağlıdır.

GÜÇLÜ OLMAYANA YER YOK

Her türlü tehdide, haydutluğa hatta silahlı müdahaleye açık yeni dünya düzeninde hayatta kalabilmek, güçlü olmayı gerektirir. Türkiye Cumhuriyeti’nin, emperyalizmi, savaş ve ekonomi alanında mağlup eden ilk ve son devlet olmanın, Batı emperyalizminde yarattığı, bugün bile yaşayan hınç ve intikam duygusu nedeniyle, herkesten çok daha dikkatli ve tedbirli olması gerekir.

Türkiye’nin, izlenen yanlış ekonomi politikaları sonucunda içine düştüğü büyük borç batağı, Düyunu Umumiye’yi çağrıştırmaktadır. O dönemde borcun tuz gelirleriyle tahsil edilmesi gibi bugün de borç karşılığında ülkenin madenlerinin emperyalizme terk edildiği izlenimi edinilmektedir. Ekonomisi güçlü olmayan, borç batağındaki bir ülkenin, çıkarlarını koruması zordur.

Erdoğan’ın birkaç gün önce imzaladığı bir kararname ile İran’ın nükleer faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kurumların mal varlıkları dondurulmuştur. İran’ın nükleer silah sahibi olması Türkiye’nin çıkarlarına aykırıdır. Ancak bu açıdan doğru olan kararın, Erdoğan-Trump buluşmasından hemen sonra alınması ve Türkiye’nin, yine çıkarlarına aykırı olan, İsrail’in nükleer silah varlığını yıllardır hiç söz konusu etmemesi, Türkiye’ye, en yaşamsal çıkarları konusundaki kararları bile kendi özgür iradesi ile alamayan bir ülke görüntüsü vermektedir.

Büyükelçi Barrack’ın, Türkiye’nin en üst yöneticisinin meşruiyetinin Trump’tan geldiğini anlatan densizliğine bile sessiz kalan; söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmayan bir ülkenin, en güçlü devletleri haydutların-korsanların yönettiği günümüz dünyasında çıkarlarını koruyabileceğine inanmak güçtür.

---

1- Çöl Devriyesi, Ürdün anıları, Süha Umar, Boyut

İlgili Konular: #Erdoğan #israil #Trump #gazze #Sumud Filosu

Yazarın Son Yazıları

Korsanlar, haydutlar ve devlet başkanları

İsrail’in kendi karasuları dışında seyreden silahsız Sumud Filosu’na saldırısı, “deniz haydutluğu-korsanlık”tır.

Devamını Oku
08.10.2025
İktidar hesap vermektir

İktidar hesap vermektir

Devamını Oku
01.10.2025
Diplomasi notları

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Washington Büyükelçiliği’ni açarken “Yıkılmamış bir vatanı temsil ediyorum.” demiş.

Devamını Oku
24.09.2025
Türkiye-Çin dostluk bağı: Uygurlar

Uygur Türkleri, Türkiye ile Çin arasında dostluk bağıdır.

Devamını Oku
17.09.2025
Kılavuzu Trump olanın!

Trump’ın göreve geldiği Ocak 2025’ten bu yana dünyada olanlar bu başlığı hak ediyor.

Devamını Oku
10.09.2025
Balkanlar’da Yugoslavya, Avrupa’da Türkiye

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi olarak atandığımda, Başbakan Danışmanı Ahmet Davutoğlu, “Belgrad’a atanmanızdan memnun oldum Süha Bey” demişti.

Devamını Oku
03.09.2025
Kardeşim Hakan Fidan

Haberlerde gördüm. “SDG, İsrail ile işbirliği yapıyor.

Devamını Oku
27.08.2025
Biz bu haltı neden yedik?

Trump ile Putin’in, “merak uyandırarak” reklamı yapılan Alaska buluşması bazılarının beklediği sonuçları vermedi.

Devamını Oku
20.08.2025
Hayali koridorun düşündürdükleri

Trump, Azerbaycan ile Nahçıvan’ı ayıran Ermeni topraklarındaki, henüz adı var kendi yok Zengezur Koridoru’nun işletmesini aldı.

Devamını Oku
13.08.2025
Karagöz ile Hacivat

Bugünlerde dünyayı parmaklarında oynatmaya çalışanları gördükçe, çocukluk yıllarımda Hayali Küçük Ali’nin Karagöz ile Hacivat gösterilerini anımsıyorum.

Devamını Oku
06.08.2025
Neredeeen nereye...

Dünyada ve çevremizde, Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren hatta devletin geleceğini şekillendirme potansiyeli taşıyan değişimler oluyor.

Devamını Oku
30.07.2025
Şarkılar seni söyler...

Güftesi Müzeyyen Hanım’a, bestesi Muzaffer İlkar’a ait...

Devamını Oku
23.07.2025
Anlayana sivrisinek saz...

Bir ülkede kargaşa, anarşi, terör, iç çatışma ortamını yaratan, insan hak ve özgürlüklerinin, demokrasinin olmaması, hukuka uyulmamasıdır. “Terörsüz Türkiye”, Türkiye’de demokrasinin olmadığını, devletin, “demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” niteliğinin kaybolduğunu gösteren bir tanımlamadır.

Devamını Oku
16.07.2025
Trump neyin peşinde?

“Tarzan” Johnny Weissmuller zora düşünce, “Tarzan müşkül durumda!” derdik.

Devamını Oku
09.07.2025
Aile fotoğrafı

Herkes, NATO Lahey Zirve Toplantısı aile fotoğrafındaki, gece tuvaleti görünümünde açık yeşil elbisesiyle göz kamaştıran, alımlı ve güzel kadın Hollanda Kraliçesi Maxima’ya odaklanmış ama o fotoğrafta bulunmaması gereken kişiyi, sevgili Emre Kongar atlamamış.

Devamını Oku
02.07.2025
Zaman hızla tükeniyor

ABD, uluslararası ilişkilerin ve hukukun tüm ilkelerini yok sayarak İran’a saldırdı.

Devamını Oku
25.06.2025
Türkiye’yi ne bekliyor?

2002 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu politikası, bölge ülkelerinin iç işlerine ve aralarındaki sorunlara karışmamaktı.

Devamını Oku
18.06.2025
Köşe yazarı sorumluluğu

Yıllar önceydi. Amman’dan bindiğim THY uçağında, bir gazeteci-köşe yazarı arkadaşımla karşılaştım.

Devamını Oku
11.06.2025
Ateş çemberi

Rus ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen, ikinci Dolmabahçe buluşması beklediğim gibi yine göstermelik bir görüşme oldu.

Devamını Oku
04.06.2025
Dünya lideri!

Arada bir de olsa, Türkiye’ye dışarıdan ve dışarıdakilerin gözüyle bakmak yararlı olabiliyor.

Devamını Oku
28.05.2025
Bıçak sırtında

Her şey o kadar şaka gibi ki ciddi bir yazı yazmak zor.

Devamını Oku
21.05.2025
Silahlara veda!

Silahlara veda!

Devamını Oku
14.05.2025
Büyük Kürdistan’a doğru

Büyük Kürdistan’a doğru

Devamını Oku
07.05.2025
Emperyalizmin Kemalizm saplantısı

Emperyalizmin Kemalizm saplantısı

Devamını Oku
30.04.2025
Büyük kuşatma. Ege, Kıbrıs ve Suriye

Büyük kuşatma. Ege, Kıbrıs ve Suriye

Devamını Oku
23.04.2025
İsrail Türkiye’den uzak durmalıdır

İsrail Türkiye’den uzak durmalıdır

Devamını Oku
16.04.2025
Beterin beteri varmış!

Beterin beteri varmış!

Devamını Oku
09.04.2025
Türkiye ve Kırk Haramiler

Türkiye ve Kırk Haramiler

Devamını Oku
02.04.2025
Görünen köy

Görünen köy

Devamını Oku
26.03.2025
Türkiye yol ayrımında

Türkiye yol ayrımında

Devamını Oku
19.03.2025
Türkiye bedel ödüyor

Türkiye bedel ödüyor

Devamını Oku
12.03.2025
Çöken dünya düzeni: Fırsatlar ve riskler

Çöken dünya düzeni: Fırsatlar ve riskler

Devamını Oku
05.03.2025
Dostumuz Trump

Dostumuz Trump

Devamını Oku
26.02.2025
Trump açık sözlü bir kişi!

Trump açık sözlü bir kişi!

Devamını Oku
19.02.2025
Türkiye nasıl kurtulur!

Türkiye nasıl kurtulur!

Devamını Oku
12.02.2025
Suriye tamam. Sıra Ürdün ve Mısır’da!

Suriye tamam. Sıra Ürdün ve Mısır’da!

Devamını Oku
05.02.2025
Türkiye İsrail mi oluyor? Türkiye’nin SDG politikası zorda

Türkiye İsrail mi oluyor? Türkiye’nin SDG politikası zorda

Devamını Oku
29.01.2025
Trump’tan dost, kurttan post olmaz

Trump’tan dost, kurttan post olmaz

Devamını Oku
22.01.2025
Suriye bataklığı ve ‘Kürt sorunu’

Suriye bataklığı ve ‘Kürt sorunu’

Devamını Oku
15.01.2025
Öcalan tehdit ve itiraf ediyor

Öcalan tehdit ve itiraf ediyor

Devamını Oku
08.01.2025