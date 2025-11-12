Cumhuriyet Gazetesi Logo
Casus belli*
Ahmet Süha Umar
Casus belli*

12.11.2025 04:00
Yunanistan ve GKRY, Türkiye’nin, AB-Avrupa için Güvenlik Girişimi (SAFE) Programı’na katılmak istiyorsa Yunanistan’ın Ege Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarmasını “savaş nedeni-casus belli” sayacağı kararını kaldırmasını şart koştu.

TÜRKİYE’YE AB TOKADI

AB, bu şartı kabul etmeyen Türkiye’yi programın dışında bıraktı. Bu karar, savunma sanayisindeki başarılarıyla övünen, Avrupa’nın güvenliğinin Türkiyesiz olmayacağını söyleyen ve SAFE Programı’na katılmaya çok hevesli olduğunu saklamayan Türkiye’ye ağır bir darbedir. AB kararının, Yunanistan ve GKRY’nin talebi ve baskısıyla alınması Türkiye’nin Avrupa’daki ağırlığı ve itibarı hakkında fazlasıyla fikir vermektedir ve bir züldür. AB bu kararıyla, en temel haklarını dahi dikkate almadığı Türkiye’yi her an gözden çıkarabileceğini, her koşulda Yunanistan’ın ve GKRY’nin yanında duracağını bir kez daha göstermiştir.

12 MİL SORUNU

Türkiye’nin taraf olmadığı Deniz Hukuku Sözleşmesi, devletlerin, bazı koşullarla, karasularını en çok 12 mile kadar çıkarabileceklerini hükme bağlamıştır. Yunanistan sözleşmeyi onaylamış ve Ege Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarmak için harekete geçmiştir. TBMM de, 8 Haziran 1995 tarihinde, Yunanistan’ın Ege’de karasularını 6 milin üzerine (12 mile değil) çıkarmasını “savaş nedeni-casus belli” sayacağını açıklamıştır.

Antlaşmalarla Yunanistan’a bırakılmış olan 12 Ada ve bunlara bağlı adacık ve kayalıklar dışında kalan, çoğunun aidiyeti belirsiz yaklaşık 3000 ada, adacık ve kayalık nedeniyle, Yunanistan’ın karasularını 6 milin üzerine çıkarması halinde Ege Denizi bir Yunan denizi haline gelecektir. Türkiye bunu kabul edemez. O nedenle de TBMM’nin kararı ve Ege sorunlarının Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmeler yoluyla çözülmesi politikamız doğrudur.

HEP AYNI OYUN

Türkiye engelini, Ege Denizi’ndeki ada ve adacıkları, kayalıkları işgal ederek ve bağımsızlığını kazanırken olduğu gibi, güçlü devletleri arkasına alarak aşmaya çalışan Yunanistan, AKP-Erdoğan iktidarında bu yolda epey mesafe aldı. Başta Anadolu’nun dibindeki Eşek (Agathonisi) ve Bulamaç (Farmakonisi) olmak üzere çok sayıda adayı işgal etti. Bir yandan da Lozan’da askersizleştirilmiş, silahsızlandırılmış olması koşuluyla kendisine bırakılmış adalara asker ve silah yığdı.

SON GELİŞMELER

Ege anlaşmazlığını yakından ilgilendiren ve Yunanistan’ın tarih boyunca başvurduğu yöntemleri tekrarladığını gösteren yeni gelişmeler de var.

Dedeağaç üssüne yerleşen ABD, askerlerini ve ağır silahlarını 12 Adalar’a da göndererek Yunanistan’ı destekliyor.

Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD Enerji bakanları, 6-7 Kasım’da Atina’da, Transatlantik Enerji İşbirliği için Ortaklık Toplantısı’nda buluştular. Başbakan Miçotakis toplantıda, Türkiye’yi Rus gazına arka kapı olmakla suçlayarak Yunanistan’ı Avrupa’nın yeni enerji kapısı yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Sıvılaştırılmış ABD doğalgazının (LNG), Dedeağaç ve Revithusa’da gaz haline getirilip Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna’ya aktaracak “Dikey Koridor” boru hattının yapımına bir an önce başlanması gerektiğini söyledi. ABD Enerji Bakanı Wright ile içişleri bakanı Burgum, Miçotakis’e destek verdiler. Enerji bakanlarının ortak açıklamasında Hindistan-Ortadoğu-Avrupa koridoru üzerinden Doğu Akdeniz’deki mevcut ve gelecekteki bağlantı projelerine de destek teyit edildi.

EGE VE DOĞU AKDENİZ’DE DENGELER BOZULUYOR

ABD’nin, müttefik ülkelere bedelsiz silah devretme programı (EDA) çerçevesinde Yunanistan’a vereceği gelişmiş kara ve hava silahları, Türkiye-Yunanistan silah dengesini etkileyebilecektir.

GKRY, Doğu Akdeniz’de hak iddia ettiği, büyük petrol ve doğalgaz rezervi bulunan Münhasır Ekonomik Bölge’de (MEB), Nemesis (İntikam Tanrıçası)-2025 tatbikatı düzenledi. Tatbikata ABD, İsrail, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır, Yunanistan ve GKRY katıldı.

Norveç, 1959’dan beri GKRY’ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. KKTC Dışişleri Bakanlığı, Norveç’in kararının bölgede kırılgan hale gelen dengeye zarar verdiğini açıkladı.

TÜRKİYE’NİN ELİ ZAYIFLIYOR

AKP-Erdoğan iktidarının, başta 12 Ada’ya asker ve silah yığılması; ada, adacık ve kayalıkların Yunanistan tarafından işgal edilmesi olmak üzere, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de bu tür gelişmelere sessiz kalması; 1976 Bern Mutabakatı ve 1996 Kardak Operasyonu’nu tekrarlayamaması; Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’ye ait MEB parsellerinde giriştiği araştırma etkinliklerinden ABD ve AB’nin baskısıyla vazgeçmesi, “casus belli” kararının inandırıcılığına ciddi gölge düşürüyor.

---

* “Kasus beli” okunur.

