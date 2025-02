Dostumuz Trump

26 Şubat 2025 Çarşamba

Bay Başkan,

Seçim başarınızı kutluyor ve ilk döneminiz kuşku uyandırsa da sakin ve verimli bir ikinci dönem diliyorum.

Açık sözlü bir kişisiniz. Açık konuşup insanı tahminle zaman yitirmekten kurtaranları takdir ederim.

Hiç karşılaşmadık ama para kazanmak ve güzel kadınların peşinde koşmakla çok meşgul olduğunuz için kitap okumaya ve dünyayı öğrenmeye zaman ayıramadığınızı anlıyorum. Dünyayı yönettiğini düşünen bir ABD başkanı için önemli bir eksiklik. İnanın bay başkan, dünya sizin hayal edebileceğinizden çok daha karmaşık bir yer veya öyle demeyi tercih ediyorsanız, “küre”. Yakın çevreniz de ayrı bir handikap. Sadece dünya konusunda bilgisiz olmakla kalmayıp taraflı ve kafa yapıları bu dünyaya ait olmayan insanlar. Ellerine yeni bir akıllı telefon veya bilgisayar tutuşturulmuş ve onunla diledikleri oyunu oynayan çocuklar gibiler.

Siz de tam bir “vahşi kovboy” gibi davranıyorsunuz. Gençliğimde kovboyları severdim. Lise yıllarımdan beri dostlarım beni “kovboy” veya “şerif” diye bilirler. Bizim hayran olduğumuz cesur kovboylar, “Kahraman Şerif-High Noon”daki Gary Cooper; “Alamo”daki John Wayne; “İyi, Kötü ve Çirkin-The Good, the Bad and the Ugly”deki Clint Eastwood ve Steve McQueen gibi hep doğrudan ve zayıftan yana olan “iyi kovboylar”dı. Siz hiç onlara benzemiyorsunuz. Doğrusu benim için ciddi bir düş kırıklığı, kovboylar için de yanlış bir örneksiniz. Bu arada, Vahşi Batı’da, şerif bürolarındaki “aranıyor” afişlerini anımsatan fotoğrafınızı Oval Ofis’in girişine astırmanız hoş bir espri.

Bay Başkan,

Avrupa’nın her tarafından başarısız kişiler hatta serseriler ve suçlular buluşup Amerika Birleşik Devletleri’ni kuralı sadece birkaç asır oldu. Amerika’nın birinci hasmı olarak gördüğünüz Çin ise binlerce yıllık bir uygarlık. CIA’in eski başkanı, dostum James (Jim) Woolsey’i bulun. Size, Başkan Nixon’la Çin’e gittiklerinde Çin’in, birkaç yıl değil, bin yıllarla düşünen, köklü bir uygarlık olduğunu nasıl fark ettiklerini, bir ejderha örneğiyle anlatsın. Jim’i bulamazsanız bir gün karşılaşırsak hatırlatın, hikâyeyi ondan dinlediğim şekliyle ben size anlatırım. Türk, Rus, İran ve Mısır uygarlıkları da Çin’den geri kalmaz. Bütün bu uygarlıklar, İnka, Aztek ve Maya uygarlıklarının bile ayarında olmayan ABD’den, hiç değilse biraz saygıyı hak ediyorlar. Kaldı ki bu kadim uygarlıklara karşı dikkatli de olmalısınız. Onlarla baş etmek kolay değildir. Henüz bunu başaran da olmamıştır.

Avrupa’da aşırı sağ, “faşist” partileri ve otokrat, despot sağ politikacıları desteklemeye niyetli olduğunuzu görüyorum. Size Hitler ve Mussolini ile temsil edilen bu tür politikacıların ve sağ- faşist politikaların Avrupa’ya ve insanlığa nelere mal olduğunu anımsatmak isterim. Ateşle oynamayın. Sizi de yakar.

Bay Başkan,

Başka ülkeler ve uluslarla temaslarınızda hele ABD’de söylediklerinize, dilinize dikkat etmelisiniz. Savaş karşıtı olduğunuzu, savaşları bitireceğinizi söylerken ABD derin devleti, “askeri-endüstriyel kompleks”i unutmayın. Görevi devralmanızın üstünden henüz birkaç hafta geçmesine karşın söyledikleriniz ve yaptıklarınız direnç oluşturmaya başladı bile. Yargıçlar, savcılar istifa ediyor; eyaletler kararnamelerinizi uygulamıyor; Hahamlar Gazze rüyanıza karşı bildiri yayımlıyorlar. NATO müttefikleriniz huzursuz olmaya başladılar. Ülkenizin, başkanları yargılamak hatta görevden almak gibi garip gelenekleri olduğunu hiç unutmamalısınız. Bütün yetkilere sahip ama siyasi veya yasal hiçbir yaptırım uygulanamayan Türkiye cumhurbaşkanı olmadığınıza hayıflandığınızdan kuşku duymuyorum. Geçmişte mektup yazıp “kalbini kırdığınız” dostunuzu arayın. Belki bunu nasıl yaptığını size açıklar.

Eğer kralların, sultanların, başkanların Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi veya Tanrı tarafından gönderilmiş kişiler olduğu inancını size Paula White telkin ettiyse doğru yapmamış. Böyle bir şey yok. Kaldı ki kral olduğunuza inanmanız bile sizi kurtarmaz. Nitekim daha “kral” sözü ağzınızdan çıkar çıkmaz, New York valisi, “Bizde kral yoktur” deyiverdi.

Akıllı olun bay başkan! Etrafınıza, sizi doğru yönlendirecek bilgili ve güvenilir birkaç kişi alın ve hiç değilse Amerika’yı küçük yapacak kadar başkan olarak kalın. Dünyaya ve insanlığa yapabileceğiniz en büyük hizmet budur. İşte sizi bu beklentiyle yararlı buluyorum. Beni mahcup etmeyin.

Bendeniz,

Ahmet Süha Umar

Büyükelçi (E)

Not: Mektubumun çevrisini de yaptım. Cumhuriyet internet sitesinde bulacaksınız. Bu iyiliğimi de unutmayın!