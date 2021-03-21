Doldur boşalt, bağ yap

21 Mart 2021 Pazar

Türk Dil Kurumu “tepe sersemliği” tanımı yapmamış.

Tarifi ve uygulamayı ucube sistemimizin başına bırakmış.

Zira, her şeyin, herkesin başı o.

Sonu da o olur ki zaten oluyor:

Gece yarısı göreve getirdiklerini, gece yarısı ekspresi ile yolcu ediyor.

20 ayda, dört Merkez Bankası başkanı değiştirdi.

Başkanların görev sürelerini bari kısa dönem askerlik kıdemlerine saydırsa.

Artık AKP’li-AKP’siz herkes tepe sersemidir.

Bundan kurtulmanın yolu yakında ilan edilecek erken seçime dek evlere kapanıp dizi film izlemektir.

Pandemiden kurtulmanın da en garantili yolu budur.

Ama bu yolun sonu yoktur.

Yolun sonununu Reyiz kendi elcağzıyla hazırlıyor:

Çarşambanın gelişini cuma çıkışında ilan etmesi bundandır:

“Büyük Kongre’deki konuşmam 2023’ün manifestosu olacak!”

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Türk Dil Kurumu’nun “manifesto” tarifi şöyle:

“Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste.”

Demek ki Reyiz iktidar gemisindeki bazı malları boşaltacak.

Sistemin sonu da böyle gelecek, inşallah!

Haşa bu bir beddua değildir. Görünen kılavuzsuz köydür.

Zaten İslam dini ayet ve hadislerde “zulüm ve haksızlığa dayanması şartıyla beddua etmenin caiz olduğunu” kabul ediyor.

“Allah kötü sözün alenen söylenmesini sevmez ancak zulme uğrayanlar hariçtir”. (Nisâ 4/148)

Bu ayet, tefsir edenlerin, haksızlığa uğrayanların, zalime beddua etmelerine izin verdiğini belirtmişlerdir. (TDV İslam Ansiklopedisi - Beddua )

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Beddua hukuken de caizdir:

“Yargıtay’ın kararına göre ‘Allah belanı versin’ şeklindeki beddua ve kaba hitap tarzı sözler, mağdurların onur, şeref ve itibarını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle (..) mahkûmiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.”(16.6.2019 Hürriyet)

Beddua, duanın kardeşidir.

İkisi de vatandaşlar için ana sütü kadar helaldir.

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Milletçe 7/24 yığınla söze, söyleme ve olaya maruz kalmanın kafa karışıklığını yaşıyoruz.

Ailelerin sınava girecek gençlere duasıdır:

“Allah zihin açıklığı versin!”

Bir İskandinav ülkesinde beş-on yılda bile gerçekleşmeyen gelişmeleri biz bir iki güne sığdırıyoruz.

Şairlerin, romancıların, “hayatı yoğun yaşamak” dedikleri tam da bu.

Belki de çok müstesna bir yaşam hazzı bu.

Ama giderek hissizleşme tehlikesine maruzuz.

Karadeniz’deki doğalgaz zenginliğimizi konuşmaya doyamamışken, uzay projelerimizden, aya gidecekler listesinde kaç kadın yurttaşımızın yer alacağı tartışıyoruz.

Sonra sadece kendisine karşı sorumlu olması gereken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı çıkıp parti kapatma kararıyla gündemi teslim alıyor.

Yetmezmiş gibi Reyiz aniden Putin’e “Katil!” diyen Biden atışmasına müdahil oluyor.

Biden’a “Çok şık cevap verdiğini” söylüyor.

Bu trafik ortasında halkımız sınırdan sınıra savruluyor.

Ruhbilimcilerin, sınırda (borderline) kişilik bozukluğu dedikleri bir hal bu olmalı.

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Reyiz “Aya çıkacağız” dediği gün, demek, “Biz Heybeli’de her gece mahtaba çıkardık!” şarkısı gerçek olacak diye sevinmiştim.

Oysa asıl amaç uzaya çıkmakmış.

Buna da sevinmeliyiz. “İstikbal göklerdedir!” diyen Atatürk’ün sözleri hayatiyet kazanacağı için.

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Bu arada Danıştay’ın da sonunda “Cumhur İttifakı”na dahil olduğu ortaya çıktı:

“Andımız”ı iptal etti!

Bu durum, “Tanrı Dağı kadar Türk”lüğü ile övünen Bahçeli’nin nedense kanına ve sinirine pek dokunmadı.

Zira Reyiz anında müdahale etti: “Andımız, İstiklal Marşımızdır!” dedi.

Buna çok sevinmeliyiz.

“Andımız, ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ şarkımızdır” da diyebilir “Dombra” da..

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Siyaset, cesaret, dirayet, feraset, basiret, hitabet, belagat sözcüklerindeki uyum ve uyak boşuna değildir. Bunların her liderde bulunması gerekir.

Bulunmuyorsa istim arkadan da gelebilir.

Reyiz’de mesela basiret ve feraset yoktur. Olsa, çevresini Fethullahçı kadro ile tahkim eder mi idi?

Orduyu, yargıyı, bürokrasiyi teslim eder miydi?

Gülen’e ilahi sıfatlar atfedip “Gökten ne yağmış da yer kabul etmemiş” der miydi?

Sonunda da “Rabbim beni affetsin!” durumlarına düşer miydi?

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Dirayet, basiret, feraset olsa ülkenin milyarlarca dolarını hem F-35’ler için ABD’ye hem S-400’leri için Rusya’ya kaptırır mıydı?

Reyiz’in dirayeti partisinde söküyor.

Bu çarşamba yeni bir manifesto ilan edecek.

Hangi mallarla doldur boşalt yapacak, göreceğiz.