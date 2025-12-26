Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 yılında SGK prim, borçlanma ve ödenek miktarları
Nergis Şimşek
2026 yılında SGK prim, borçlanma ve ödenek miktarları

26.12.2025 04:00
Güncellenme:
2026 yılı için belirlenen brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olarak açıklandı.

Belirlenen brüt asgari ücrete göre net asgari ücret aşağıdaki belirtildiği şekilde 28 bin 75 lira 50 kuruş oldu.

Belirlenen asgari ücretin teşvikli ve teşviksiz olarak işverene maliyeti ise şöyle:

Öte yandan, 4.12.2025 tarihli 7566 sayılı kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler 2026 yılında yürürlüğe girecek. 7566 sayılı kanunla;

-Doğum borçlanması hariç hizmet borçlanmalarında borçlanma oranı yüzde 32’den yüzde 45’e,

-Bağ-Kur sigortalılarının prim ihya oranı yüzde 34.75’ten yüzde 45’e

-Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranı yüzde 20’den yüzde 21’e,

-İsteğe bağlı sigortalıların prim oranı yüzde 32’den yüzde 33’e,

-5510/Ek-5. Madde kapsamındaki tarım sigortalıların prim oranı yüzde 34.5’ten yüzde 35.5’e,

-5510/Ek-6. Madde kapsamındaki sigortalıların prim oranı yüzde 32.5’ten, yüzde 33,5’e,

-5510/Ek-9. Madde kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların prim oranı yüzde 32.5’ten yüzde 33.5’e,

-Prime esas kazanç üst sınırı 7.5’ten 9’a Yükseltilmiştir.

Hizmet borçlanmaları yönünden 2025 ila 2026 yılı miktarları mukayese edildiğinde, doğum borçlanması dışında hizmet borçlanmalarında borçlanma bedellerinin yaklaşık yüzde 80 oranında arttığı görülmüştür.

Gerek belirlenen yeni asgari ücret gerekse 7566 sayılı kanunla getirilen düzenlemeler dikkate alındığında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan bildirim ve prim ödemelerinde esas alınacak tutarlar aşağıdaki şekilde değişmiştir.

SGK İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BAZI VERİLER

Aylık brüt asgari ücret: 33.030,00

Günlük asgari kazanç:1.101,00

Günlük azami kazanç (Günlük asgari kazançX9): 9.909,00

Aylık net asgari ücret: 28.075,50

Azami aylık kazanç: 297.270,00

4/A asgari aylık prim tutarı (yüzde 38.75): 12.799,13

4/B esnaf ve çiftçi asgari aylık prim tutarı (yüzde 35.75): 11.808,23

1 günlük asgari hizmet borçlanması (doğum borçlanması yüzde 32): 352,32

1 günlük azami hizmet borçlanması (doğum borçlanması yüzde 32): 3.170,88

1 günlük asgari hizmet borçlanması (yüzde 45): 495,45

1 günlük azami hizmet borçlanması (yüzde 45): 4.459,05

1 günlük kısmi borçlanma (yüzde 39): 429,39

1 günlük asgari yurtdışı hizmet borçlanması (yüzde 45): 495,45

1 günlük azami yurtdışı hizmet borçlanması (yüzde 45): 4.459,05

1 günlük asgari bağ-kur ihya borçlanması (yüzde 45): 495,45

1 günlük azami bağ-kur ihya borçlanması (yüzde 45): 4.459,05

Aylık asgari isteğe bağlı prim tutarı (yüzde 33): 10.899,90

Aylık azami isteğe bağlı prim tutarı: 98.099,10

5510/Ek 5 aylık asgari tarım sigortası primi (yüzde 35.5): 11.725,65

5510/Ek 5 aylık azami tarım sigortası primi (yüzde 35.5): 105.530,85

5510/Ek 6 (işsizlik primi ödemeyenler-asgari-yüzde 33.5): 11.065,05

5510/Ek 6 (işsizlik primi ödeyenler-asgari-yüzde 36.5): 12.055,95

2925 tarım sigortası aylık primi (yüzde 32.5): 5.367,38

5510/Ek 9 ev hizmetleri 10 günden az (günlük prim): 22,02

5510/Ek 9 ev hizmetleri 10 günden fazla (günlük prim): 426,68

Genel sağlık sigortası primini kendi ödeyenler (yüzde 6): 1.981,80

Yabancı uyruklular: 7.927,20

Yabancı öğrenciler: 1.321,20

Sosyal güvenlik destek primi tutarı (yüzde 32.25): 10.652,18

Yatarak tedavilerde günlük geçici iş göremezlik ödeneği: 550,50

Ayakta tedavilerde günlük geçici iş göremezlik ödeneği: 734,00

Cenaze ödeneği (yeniden değerleme oranı yüzde 25.49): 6.134,00

Emzirme ödeneği (yeniden değerleme oranı yüzde 25.49): 1.554,00

Yine işsizlik sigortası kapsamında en düşük ödenen işsizlik ödeneği miktarı; 33.030x0,40=13.111,72 TL, en yüksek işsizlik ödeneği ise 33.030x0,80= 26.223,44 TL oldu.

Netice itibarıyla 2026 yılı prim ve hizmet borçlanması maliyetlerinin, sigortalı ve işverenlere ağır bir şekilde yüklendiği bir yıl olacaktır.

SORULARINIZ İÇİN: nergis.simsek@cumhuriyet.com.tr adresine e-posta yollayabilirsiniz.

