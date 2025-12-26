Cumhuriyet Gazetesi Logo
İşçi sınıfı için idam fermanı çıkardılar!
Zülal Kalkandelen
Son Köşe Yazıları

İşçi sınıfı için idam fermanı çıkardılar!

26.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Asgari ücret tespit komisyonundan işçi sınıfı için İDAM FERMANI çıktı! TÜRK-İŞ’in, üye yapısının değişmediği gerekçesiyle bu yıl katılmadığı komisyon asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak belirledi.

Durumun ne kadar vahim olduğunu anlamayanlar için açıkça yazalım:

En çok kullanılan online gayrimenkul platformlarından elde edilen verilere göre:

100 metrekare bir dairenin Türkiye genelindeki ortalama kira bedeli 24 bin 120 TL.

İstanbul’da ortalama kira yaklaşık 33 bin 300 TL, Ankara’da 24 bin TL, İzmir’de 27 bin 700 TL.

TÜRK-İŞ Kasım 2025 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 29 bin 828 TL, yoksulluk sınırı 97 bin 159 TL.

Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 38 bin 752 TL.

Yani asgari ücret tarihte ilk kez açıklandığı gün açlık sınırının altında!

Geçen yıl asgari ücreti belirlerken “beklenen enflasyon” denen yüzde 30’luk bir orana göre zam yapmışlardı ama enflasyon oranı yüzde 45’i bulunca işçinin bir de o nedenle kaybettiği yüzde 15 var.

SARAY’IN BİR GÜNLÜK HARCAMASI= 2 BİN 625 ASGARİ ÜCRET!

Bu durumda açıklanan 28 bin 75 TL’lik asgari ücretin anlamı, emekçiler için sürünme ücretidir! Asgari ücretlilerin, emeklilerin bırakın asgari ölçüde yaşamayı ev kirasını bile karşılayamadığı bir ülkedir Türkiye.

Üstelik DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR), bu ay başında yayımladığı “Asgari Ücret Araştırması”na göre, Türkiye’de her iki işçiden biri asgari ücrete çalışıyor ve ülkemiz Avrupa genelinde asgari ücretle çalışma oranında ilk sırada yer alıyor.

Saray’ın bir günlük harcamasının 58 milyon TL’yi aştığını söyleyen CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, bunun 2 bin 625 asgari ücrete denk geldiğini, bir asgari ücretlinin Saray’ın sadece bir günlük giderini karşılayabilmek için tam 218 yıl çalışmak zorunda olduğunu açıkladı. Ancak bu önemli bilgileri TBMM bütçe görüşmelerinde dile getirirken iktidar sıralarına dönerek “Utanmıyorsunuz anladık, bari Allah’tan korkun!” dedi.

Asgari ücret, “Allah’tan korkma” ile açıklanabilecek bir mesele değildir. Anayasasında laik bir devlet olduğu yazan bir ülkede bu dille hak savunuculuğu yapılamaz. Neyi nasıl hesapladığını bile açıklamayan TÜİK verileri doğrultusunda belirlenen ve gerçek yaşam verilerine aykırı sefalet ücreti belgeli bir hak ihlalidir, sömürüdür, adaletsizliktir!

ÇÖZÜM: ANTİKAPİTALİST SİYASET VE EMEKÇİLERİN ÖRGÜTLENMESİ!

Adaletsizlikten söz etmişken... Vurgulanması gereken bir diğer veri giderek şişen milletvekili maaşlarıdır. Bir milletvekil: maaşının asgari ücretin 10.3 katı olduğu, emekli bir milletvekilinin en düşük emekli maaşı alan bir emekliden yaklaşık 9 kat daha fazla maaş aldığı Türkiye’de ekonomik krizin tüm faturası işçi sınıfının sırtına yükleniyor.

Neoliberal politikalarla sermayenin emekçi üzerindeki sömürüsünün her gün daha çok arttığı, zenginlerin zenginliği köpürtülürken milyonlarca işçinin karın tokluğuna bile değil açlık sınırının altında çalıştırıldığı, MESEM gibi projelerle devlet eliyle çocuk işçiliğinin dayatıldığı bu düzen ahlaksız bir düzendir.

Asgari ücretin en alt düzeyde verilen bir taban ücret olmaktan çıkıp ortalama ücret haline geldiği bir ülkede toplumsal huzur sağlanamaz. Mevcut vahşi ve insanlık dışı sistemde sermaye ilişkilerine bir şekilde bağımlı olan ve sistemi düzenlemekten öteye gitmeyen hiçbir oluşumdan emekçilere fayda gelemez.

Çözüm, antikapitalist siyasetin güçlendirilmesi ve emekçilerin örgütlenmesidir!

İlgili Konular: #asgari ücret

Yazarın Son Yazıları

İşçi sınıfı için idam fermanı çıkardılar!

Asgari ücret tespit komisyonundan işçi sınıfı için İDAM FERMANI çıktı!

Devamını Oku
26.12.2025
Uyuşturucu operasyonları ve çürümüşlük!

Günlerdir sosyal medyada ve geleneksel medyada birtakım tanınmış kişilerin yazışmaları ve görüntüleri paylaşılıyor, hatta “gazeteci” denen bazı kişiler, bunları köşelerine taşıyor.

Devamını Oku
24.12.2025
Halktan gizlenen açılım gerçekleri!

“Açılım süreci” adı altında kapalı kapılar ardında dönen pazarlıkları yaklaşık bir buçuk yıldır bu köşede yazıyorum.

Devamını Oku
21.12.2025
Kararsızları kim kazanacak?

Çarşamba günü medyaya yansıyan bir haber vardı.

Devamını Oku
19.12.2025
Özgür Özel’in yanıtlaması gereken sorular

Özgür Özel, 12 Aralık’ta İlke TV’de bazı sorular sorulmasını gerektiren değerlendirmelerde bulundu.

Devamını Oku
17.12.2025
Kadınların önüne duvar örenler!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gerici açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Devamını Oku
14.12.2025
Açık ve gizli süren ilişkiler!

Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani’nin 29 Kasım’da bir sempozyuma katılma bahanesiyle uzun namlulu silahlı korumalarıyla Cizre’ye gelmesi, aklıma Uğur Mumcu’nun 7 Ocak 1993 tarihli gazetemizdeki yazısını getirdi.

Devamını Oku
12.12.2025
‘Yerel demokrasi’ diyorlar, siz özerklik anlayın!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Cumhuriyet ilan edilmiş ama eksik bırakılmıştır” diyerek yine Cumhuriyeti hedefe koydu, anayasa değişikliği isteyerek yine 1921 Anayasası’nı övdü ve Bahçeli tarafından alkışlandı.

Devamını Oku
10.12.2025
Gizliyorsunuz çünkü hedef çok büyük!

Öcalan açılımı için kurulan TBMM komisyonunda basına kapalı oturumlar yapılmasından sonra, AKP milletvekili Hüseyin Yayman Öcalan’ın ayağına İmralı’ya giden heyette yer aldığını halktan gizlemeye çalıştı.

Devamını Oku
07.12.2025
5 Aralık 1934’ten bugüne kadın hakları!

Yıl 1934...

Devamını Oku
05.12.2025
AYM, bilimsel gerçekleri reddetti!

Hani bazen hayatınızı adadığınız bir mücadelede öyle bir an gelir ve yıllarca yalnızca duvarlara bağırdığınızı düşünürsünüz..

Devamını Oku
03.12.2025
Türkiye üzerine karanlık planlar!

Yaklaşık bir yıldır birçok yazımda uyardığım bir tehlike, DEM Partisi çevresinden ilk kez açık açık dile getirildi.

Devamını Oku
30.11.2025
Hapishane ‘doğal yaşam alanı’ değildir!

İçinde yaşadığımız dönemin en berbat özelliklerinden birisi, kavramlara farklı anlamlar yükleyerek insanları kolayca kandırmanın çok yaygınlaşmış olması.

Devamını Oku
28.11.2025
Teröristler ana muhalefeti tehdit ediyor!

Sonunda bu da oldu.

Devamını Oku
26.11.2025
Tarih bu yıkım ittifakını yazacak!

Cuma günü TBMM’de yapılan İmralı oylamasından sonra bir TV kanalında bir siyasal iletişimcinin konuşmasına rastladım.

Devamını Oku
23.11.2025
Bahçeli’nin daha çok işi var!

Dün gazetemizde Aytunç Ürkmez imzasıyla yayımlanan bir haber...

Devamını Oku
21.11.2025
'Açın Bahçeli'nin yolunu, İmralı'ya gitsin!'

Tarih 31 Temmuz 2025.

Devamını Oku
19.11.2025
Şiddete tanıklık etmek

Geçen hafta Uluslararası Hayvan Politikaları Konferansı’na katılmak için ilk kez Marakeş’e gittim.

Devamını Oku
16.11.2025
Mesele 1923 Cumhuriyeti’nin tasfiyesi!

AKP-MHP koalisyonunun CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı yürüttüğü operasyon...

Devamını Oku
14.11.2025
Hadi oradan!

Yazımın başlığına güzel Türkçemizde birçok düşünce ve duyguyu aynı anda iki sözcükle anlatabilen işlevsel bir deyimi koydum.

Devamını Oku
09.11.2025
Sosyalizm en kapitalist ikinci partiyle gelmez!

Kendisini “demokratik sosyalist ve Müslüman” olarak niteleyen Uganda asıllı 34 yaşındaki Zohran Mamdani’nin New York Belediye başkanlığına seçilmesi hakkındaki bazı yorumlar, birkaç yılda bir yinelemem gereken gerçekleri hatırlattı.

Devamını Oku
07.11.2025
Ümmetçi çakma ‘sosyalistler’!

1923 Cumhuriyet Devrimi’ni hedefe koyanlar, 102. yıldönümünde de boş durmadı.

Devamını Oku
05.11.2025
Türkiye, goril Zeytin’i de esir etti!

22 Aralık 2024’te Nijerya’dan Tayland’a kaçak olarak götürülmek istenirken İstanbul Havalimanı’nın kargo biriminde travma halinde yavru bir goril bulundu.

Devamını Oku
02.11.2025
Casusluk davası ve déjà vu!

Geçen hafta hayatımıza bir casusluk davası girdi ve beş gün önce de Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ile Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı verildi.

Devamını Oku
31.10.2025
Cumhuriyetçi geçinenler ve gerçekler!

“En hafif rüzgârdan bile korunması lazım gelen yeni doğmuş yavrunun, onu beslediğini söyleyenler tarafından böyle hırpalanması caiz miydi?”

Devamını Oku
29.10.2025
Diziden al haberi!

İsrail’in büyük dostu ABD Başkanı Trump, bir süredir kameralar önünde Erdoğan’a övgüler yağdırıyor, buluşurken Beyaz Saray’ın kapısında ayakta bekliyor, “iyi dostuz” diyor, rahat otursun diye sandalyesini tutuyor ve ayrılırken kapıya kadar uğurluyor.

Devamını Oku
26.10.2025
Cumhuriyet Yürüyüşü!

2025 yılında, Cumhuriyet Devrimi’nin 102. yıldönümünde Türkiye’de cumhuriyetçilere düşen önemli görevler var.

Devamını Oku
24.10.2025
Cumhuriyeti kuranlar!

Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan rezalet, ülkenin içine sokulduğu durumun vahametini tam olarak gözler önüne serdi.

Devamını Oku
22.10.2025
Siyasetçilerin anayasayı çiğneme özgürlüğü mü var?

Başlıktaki soruyu sormak zorunda kalmamın sayısız nedeni var.

Devamını Oku
19.10.2025
Alçak düzenin resmi!

ABD Başkanı Trump, 13 Ekim’de İsrail Parlamentosu’unda ayakta alkışlandığı bir konuşma yaptı.

Devamını Oku
17.10.2025
Paçalardan akan ‘demokrasi’ yalanı!

“Sayın Öcalan, bu son görüşmede çok rahatsız olduğu bir mesele üzerinde durdu.

Devamını Oku
15.10.2025
Selam olsun Kubilay’lara!

Cuma günü yazımı şu satırlarla bitirmiştim: 7 Ekim’de TBMM’de yaşanan rezalete seyirci kalan siyasi partiler ve siyasetçiler meşruiyetini kaybetmiştir.

Devamını Oku
12.10.2025
Habur’dan beter bir rezalet!

7 Ekim 2025, Türkiye’nin tarihine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terörist başı Abdullah Öcalan için “Biji serok Apo” yani Türkçesi ile “Önder Apo çok yaşa” anlamına gelen sloganların atıldığı gün olarak geçti.

Devamını Oku
10.10.2025
CHP yerine AKP’yi yalnızlaştırsanıza!

Ayakta karşıladılar, hayran hayran baktılar, etrafına dizildiler, yanına oturup gülümsediler; toplumdan tepki görünce de seçmenleri suçlayıp tehdit savurdular.

Devamını Oku
08.10.2025
Böyle medya varken Trump’a ne gerek var ki!

İktidar yandaşı medyanın halini anlatmaya pek gerek yok.

Devamını Oku
05.10.2025
180 derece savrulanlar!

2024 yılının 1 Ekim gününden 2025’in 1 Ekim gününe kadar geçen tam bir yılda Türkiye’de siyasette büyük bir kasırga yaşandı ve zemini sağlam olmayanlar 180 derece savruldu.

Devamını Oku
03.10.2025
Camide cihat, ticarette takiye mi?

Tarih 26 Eylül 2025. Yer Çamlıca Camisi. Cuma namazı sonrasında camide elinde mikrofon birisi konuşuyor...

Devamını Oku
01.10.2025
Türkiye emperyalizmin kıskacında!

Erdoğan’ın altı yıl sonra Beyaz Saray’da Trump ile görüşmesi, tarihe skandallarla geçti.

Devamını Oku
28.09.2025
Kuyu tipi hapishane işkencedir!

Gazetecilere hapishanelerdeki mahkûmlardan çok sayıda mektup gelir.

Devamını Oku
26.09.2025
Emperyalizmin teröristleri

New York’ta Concordia Zirvesi’nde bir oturum...

Devamını Oku
24.09.2025