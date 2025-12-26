Mehmet Ali Yılmaz sezonunun ilk yarısı sona erdi. Trabzonspor son maçında konuk olduğu Gençlerbirliği karşısında 7 gollü düelloyu kaybetti ve 2. yenilgisini aldı. Fatih Tekke, sakatlar ve Afrika Kupası’na katılanların dışındaki oyuncularıyla verdiği-veremediği mücadelesinde, yönetime ve taraftarlara da bir mesaj yolladı. Tekke özetle, “Ayranımız bu, yarısı su” dedi. Son dönemlerde yapılan yanlış transferler sonrası gelinen noktada yetersiz ve yoğun oyuncu kalabalığıyla yaşanan-yaşatılan bu durumun sorumluları tabii ki iyi anılmayacaklar. Ancak onların yaptığı hatalardan bugün ders alarak doğru transferlerin yapılabilmesi olası. Aslında Trabzonspor’un sezon başında yetersiz kadrosuna karşın mücadelesi ve zirve yarışında olabilmesi Tekke, teknik kadro ile oyuncularının başarısı. Yine de Fatih Hoca her defasında temkinli yaklaşımıyla “Bu sezon hedefimiz bu kadroyla 1-4 arası” diyor. Trabzonspor’a gönül verenlerin daha iyi oyun ve sonuçlar için ara transferde yönetimin takıma oyuncu katacağı yönündeki beklentileri bir hayli yüksek. Zira iyi oyun, iyi ve kaliteli oyuncularla olası. Atanla tutanın iyi olması yetmiyor. Trabzonspor’un yarıştığı takımlarda gol atan oyuncu çıkıyor yerine giren oyuncu da gol atıyor. Trabzonspor kulübesine bakıyorsunuz bırakın golcüsü, hamle oyuncusu bile yok. Savunmaya, orta alana ve ofansa mutlaka sorumluluk alabilen, oyun aklı iyi, takıma uyumlu oyuncular alınırsa 2. yarı hedef şampiyonluk neden olmasın? Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke, scout ekibi bu süreci iyi planlamalı ve gelecek yılların temellerini atmalılar.