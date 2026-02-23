Trump Gazze’yi yeniden “imar etmek” bahanesiyle azgelişmiş ülkelerin veya ondan korkmaktansa onunla karşılıklı menfaat ilişkileri içinde olmayı tercih eden azgelişmiş/gelişmekte olan ülkelerin temsilcileri ile birlikte bir “barış kurulu” kurdu... O kurulda kalıcı sandalye sahibi olmak isteyen ülkelerin de 1 milyar dolar ödemesi gerektiğini ilan etti.

Kurul, neredeyse tamamen Birleşmiş Milletler’e alternatif. En azından Trump’ın niyeti herkes tarafından böyle açıklandı. Ve kurulun ilk toplantısı yapıldı. Hakan Fidan da oluşumun ilk toplantısında yerini aldı. “Trump dünya düzeni”nin bir fotoğrafını görüyor gibiyiz. Barış kurulunu kendisi kurdu, başkanı ve denetleyeni o.

ABD adına Gazze’ye 10 milyar dolarlık yardım sözü verdi. Bu paranın nereden geleceği veya Kongre tarafından onaylanıp onaylanmadığı konusunda ise açıklama yok... Beyaz Saray yetkilileri yorum taleplerine yanıt vermedi. Diğer bazı ülkeler de yardım sözü verdi. Hakan Fidan ve Türkiye ne amaçla katıldı, para verildi mi, daimi üye olacak ve 1 milyar dolar verecek mi, bilmiyoruz.

ADAMDA HİKÂYE BOL

Trump, açılış konuşmasında abartılı hikâyeler anlattı. Eski şakalarını tekrarladı. Kendi adını verdiği bir şeye insanlardan para topladı. Karısının filmini övdü. Düşmanlarını yerin dibine soktu. Bilindik şikâyetlerini dile getirdi. Kendini tebrik etti. Hükümetinin üst düzey üyelerini yanına aldı ve onlar da onu tebrik etti.

Öncelikle, zamanlama önemliydi. Bay Trump, bu toplantıyı tam da İran yakınlarına büyük bir askeri teçhizat konuşlandırdığı sırada düzenledi. Barış zirvesini topyekûn savaş tehdidinde bulunmak için kullandı. İran’ın nükleer programı konusunda kendisiyle anlaşma yapmaması durumunda “Kötü şeyler olacak” dedi.

BARIŞ KURULU GERÇEKTEN NE?

Amerika’nın eski dostlarından hiçbiri bu işe karışmadı. Başkanın bir yıl boyunca hakaret ettiği İngiltere, Fransa, Kanada, Almanya, Norveç ve diğer ülkelerin liderleri gelmedi. Barış elçisi onların yokluğu üzerine şöyle dedi: “Neredeyse herkes kabul etti, etmeyenler de edecek. Bazıları biraz kurnazlık yapıyor. İşe yaramaz. Benimle kurnazlık yapamazsınız.”

O anda sesinde tuhaf bir tını vardı. Özgüven eksikliği miydi acaba? “Burada olmayanlar Zoom üzerinden izliyor” dedi.

Başkan, kulübüne katılanlar hakkında güzel şeyler söyledi: “Biliyorsunuz, bazı harika şirket yönetim kurulları gördüm. Genel olarak bazı harika yönetim kurulları gördüm. Ama bu yönetim kuruluna kıyasla hepsi devede kulak kalıyor.”

TRUMP BARIŞINI SATIN ALANLAR

Ünlü metal grubu Megadeth, yayınladığı ve konserlerine veda ettiği “Son yaklaşıyor” videosundaki ölümsüz sözleriyle: Barış satar... ama kim satın alıyor? Bakalım:

Fas, Mısır, İsrail, Suudi Arabistan, Türkiye, Belarus, Kazakistan, Moğolistan, Pakistan, Endonezya ve Vietnam, barış kuruluna katılma davetlerini kabul etti.

Trump diğer bazı liderlere de seslendi. “Arnavutluk Başbakanı Rama’nın aramızda bulunmasından onur duyuyoruz” dedi. Arjantinli lideri görünce “Başkan Milei nerede?” diye sordu. “Kamboçya Başbakanı Hun Manet, nerede olursanız olun elinizi kaldırın.” Başbakan Hun Manet elini kaldırdı.

Paraguay’ın 47 yaşındaki başkanı Santiago Peña, Trump’ın dikkatini çekti. “Genç, yakışıklı bir adam. Genç ve yakışıklı olmak her zaman güzeldir. Ama bu, senden hoşlanmak zorunda olduğumuz anlamına gelmez. Ben genç, yakışıklı erkeklerden hoşlanmam. Kadınlardan hoşlanırım. Erkekler mi? Hiç ilgim yok.”

BM karşıtı grubun bu ilk toplantısında dedi ki: “Barış kurulu neredeyse Birleşmiş Milletler’i denetleyecek ve düzgün çalıştığından emin olacak.” Ve elbette, Nobel Ödülü ile ilgili “Norveç tarafından kandırıldım” dedi.

PowerPoint sunumunda Gazze sahilini zenginlere peşkeş çekecek bir video da gösterdi. Başkan minyatür altın bir tokmağı vurarak barış kurulunun ilk toplantısını kapattı.

(Bu yazı hakkında: NYT’nin Beyaz Saray muhabiri Shawn McCreesh’ın toplantı hakkındaki “Altın Tokmaklı Barış Kurulu” başlıklı yazısını esas alarak yeniden derledim ve eklemeler yaptım.)

***

Ek notum: Gazze’de Batı Şeria’da Siyonistler ölümcül saldırılarını sürdürüyor ve Gazze’de yaşayacak Filistinlilerin zenginlere yönelik lüks oteller ve kumarhanelerle donatılacak bir eğlence merkezinde, malsız mülksüz sadece köle gibi ücretli çalışacakları bir sistemin inşa edileceği, uyduruk ve yarın Trump ile birlikte mezara gömülecek sözde barış kurulunda ülkemizin ne işi var? Filistinlilerin yok edilişine imza mı atıyor olacağız!?