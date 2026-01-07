Cumhuriyet Gazetesi Logo
Venezüella’da olan
Ataol Behramoğlu
Son Köşe Yazıları

Venezüella’da olan

07.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Venezüella’da olan, uluslararası hukukun, Maduro’ya bir insan olarak yapılanlar bakımından insan haklarının hiçe sayılmasıdır.

Trump, “operasyon”u TV’de dizi film izlercesine izlemiş.

Hitler’in ünlü baş mimarı Albert Speer anılarında, isyancı generaller idam edilirken “Führer”in bu infaz sahnelerinin filmlerini aynı anda izlemekten hoşlandığını yazıyor.

Trump’ın dizi film keyfi bana bunu anımsattı.

Acaba Bush da Saddam Hüseyin’in idam sahnesini aynı keyifle izlemiş olabilir mi?

Belli ki diktatörlerin böyle özel zevkleri var.

Zayıfı ezmekten alınan sadistçe bir haz.

Yine Speer’in anılarından Hitler’in şişmanlamak kaygısıyla zaman zaman kendini ayna önünde gözden geçirdiğini öğreniyoruz.

Sayısız insanı ölüme göndermek ve şişmanlamak kaygısı...

Bazı bireysel özellikler çok daha büyük olayları anlamada ipucu olabilir.

Bu bakımdan özellikle diktatörlerin ya da taslaklarının kişisel özelliklerini hep merak etmişimdir.

Uzatmadan söyleyeyim, Trump söyledikleri, üslubu ve davranışlarıyla Chaplin’in karikatürleştirdiği diktatör tipolojisinin benzeridir.

Gülünçtür ve bir o kadar da tehlikelidir.

***

Yüzölçümü bakımından ülkemizden büyük, nüfusu yaklaşık olarak bizimkinin üçte biri olan Venezüella başta petrol olmak üzere yeraltı zenginlikleri bakımdan dünyanın en ön sıradaki ülkelerindendir.

Venezüella’nın en önemli bir başka özelliği, onu 1813’te İspanyol sömürgeciliğinden kurtaran büyük devrimci Simon Bolivar’ın ülkesi olmasıdır.

1998’den 2013’teki erken (60 yaşına bile gelmeden) ölümüne kadar ülkesinde devlet başkanlığı görevini yürüten sosyalist (Birleşik Sosyalist Partisi’nin lideri) Hugo Chavez ise gerçekleştirdiği halkçı, toplumcu reformlarla Simon Bolivar’ın doğrudan devamcısıdır.

Chavez iktidarda olsa Trump ya da bir başkası Maduro’ya yapılanı ona yapmaya cüret edebilir miydi?

Diyelim ki cüret edilse bile Venezüella halkının, Latin Amerika ve dünya halklarının buna tepkisi ne olurdu?

Chavez’in yardımcılığını, dışişleri bakanlığını üstlenmiş olan, onun ölümünden sonra devlet başkanlığı görevine gelen, aynı partinin üyesi, işçi sendikası liderliği yapmış, sosyalist Nicolas Maduro’yu elbette küçümsemek istemem.

Fakat Chavez’in mirasını dünyanın yeni koşullarında ne ölçüde koruyup ilerletebildiği her halde tartışma konusu olabilir.

Bu ise kuşkusuz, Venezüella’nın bir iç sorunudur.

***

Çocukluğumda, 1950 başlarında Musaddık adını bir ara sık sık duyardık. Kimdi bu Musaddık? Şaha karşı bir İranlı politikacı. Kendisine belli belirsiz bir sempati duyduğumu anımsıyorum.

Sonraki yıllarda hukuk doktoru Muhammet Musaddık’ın bir ara başbakanlık görevini yaptığı İran’da şahlık rejimine karşı mücadele bayrağını yükselten emperyalizm karşıtı bir devrimci aydın olduğunu öğrenecektik.

Onun devrimci, ulusalcı yönetimine son veren İngiltere-Amerika destekli askeri darbe özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin kendi coğrafyası dışında ilk emperyalist kalkışımı sayılabilir mi bilmiyorum.

Ama o günlerden bu, günlere ABD’nin emperyalist saldırganlıkta başı çeken ve giderek pervasızlaşan bir ülke olduğu son saldırganlıkla bir kez daha gözler önüne serilen bir gerçektir.

***

Bundan sonra ne olur ya da olabilir?

Olaydan sonraki açıklamasında Trump, yine Chaplin’in diktatör tiplemesindeki gülünçlük ve pervasızlıkla saldırganlığa devam edileceğini bildirirken dilini öteki Latin Amerika ülkelerine, oradan Grönland’a ve hatta Rusya’ya kadar uzattı.

Basın toplantısı benzeri bu açıklama toplantısındaki konuşmacılardan, Trump’ın dışişleri bakanı Rubio özellikle dikkatimi çekti.

Elini kolunu sallayarak konuşan bu kişi, ustasının gerisinde palazlanmakta olan, acemi fakat gözü kara bir yırtıcıyı andırıyordu.

Küba’dan, yine ustasının sokak ağzı üslubuyla söz eden ilk kişi de o oldu. Maduro yasal olmayan bu yargılanmada yargıç önüne çıkmayı nasıl kabul etti?

Suçsuz olduğu dışında bakalım neler söyleyecek?

Venezüella nasıl yönetilecek?

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Rusya, Çin, bütün bir dünya, bu saldırganlığı ve sonrasındaki tehditleri ilk tepkiler dışında nasıl yanıtlayacak?

Dünya ve elbette ABD halkı, bir Hitler karikatürünün ama onun sahip olamadığı silahlara sahip kişiyle yanındaki ve gerisindeki hempalarının saldırganlığına ve tehditlerine herhalde boyun eğmeyecektir.

İlgili Konular: #ABD #Trump #Nicolas Maduro #Venezüella #Marco Rubio

Yazarın Son Yazıları

Venezüella’da olan

Venezüella’da olan, uluslararası hukukun, Maduro’ya bir insan olarak yapılanlar bakımından insan haklarının hiçe sayılmasıdır.

Devamını Oku
07.01.2026
Yeni bir yıla doğru

İnsanlık iki hafta sonra yeni bir yıla giriyor.

Devamını Oku
17.12.2025
Barbarlar

İzlenebilecek bir film arayışında TV kanallarında gezinirken Güney Afrikalı-Avusturyalı romancı John Maxwell Coetzee’nin aynı adlı romanından sinemaya aktarılmış “Barbarları Beklerken”e rastladım.

Devamını Oku
10.12.2025
Ümmet

Haftada bir kez yazmanın “trajedi”si, sizin yazmayı tasarladığınız güncel bir konunun sizden önce başka yazarlarca yazılması oluyor.

Devamını Oku
03.12.2025
İmralı

Başka ülkelerde de öyle midir bilmem ama bizde siyasal örgütler arasında bir konu tartışılırken sanki irdeleyici-çözümleyici akıldan çok duygular-suçlamalar egemen oluyor.

Devamını Oku
26.11.2025
İddianame

Türkiye’de bugün hukukla ilgili kurumların en az güven duyulan kamusal kurumlar arasında en ön sırada yer aldığını, bu kurumların giderek siyasal erkin hukuk bürolarına dönüşmekte olduğunu iddia ediyorum.

Devamını Oku
19.11.2025
İki şiir

Gazetemiz Cumhuriyet ve Kadıköy Belediyesi’nce 7-9 Kasım günlerinde Kadıköy’de düzenlenen şiir günlerinde...

Devamını Oku
12.11.2025
Seraf Özer’in konuşması

Esenyurt’un tutuklu belediye başkanı Prof. Dr. ve yazar sayın Ahmet Özer’in kızı ve avukatı sayın Seraf Özer’in 31.10.2025 tarihindeki Aile Dayanışma Ağı’ndaki konuşmasında söylediklerini bir ölçüde özetleyerek de olsa okurlarımla paylaşmak istedim...

Devamını Oku
05.11.2025
Zulümle imtihan

Yazımın adı ne olmalı diye pazar gecesinden beri, şu sözcükleri yazmakta olduğum pazartesi öğleye kadar düşündüm.

Devamını Oku
29.10.2025
Hayâsız

İkinci a harfi üzerinde düzeltme (ya da inceltme, şapka vb.) işareti ile hayâ, utanma, utanç duygusu anlamına gelen bir sözcük.

Devamını Oku
22.10.2025
Sosyal demokrat bir lider nasıl olmalıdır?

Genç arkadaşım, değerli dostum ve düşündaşım profesör Okan Toygar’ın benimle yaptığı söyleşiler toplamı bir iki hafta önce bir nehir söyleşi olarak “Hayatımız Güzeldir” başlığı ve “Ataol Behramoğlu’nun Siyasal Kimliği” alt başlığı ile yayımlandı.

Devamını Oku
15.10.2025
Grup Yorum 40 yaşında

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Yıldız Üniversitesi Şehir Planlama öğrencisi dört arkadaşın (Ayşegül Yordam, Metin Kahraman, Tuncay Akdoğan, Kemal Sahir Gürel) birlikte 1985 yılında kurdukları Grup Yorum, içinde bulunduğumuz 2025 yılında kırk yaşına basmış oluyor...

Devamını Oku
08.10.2025
Kara mizah

Zihnimde beliren kavramın karşılığını ve açıklamasını bulmak için internete baktığımda kara komedi de denen kara mizah kavramının en yakın açıklamasını TDK sitesinde buldum...

Devamını Oku
01.10.2025
Kara Bir Rüzgâr

Kara bir rüzgârdı üstünde bir yurdun...

Devamını Oku
24.09.2025
Erdem ve Erdemsizlik Üzerine

Utanç insana özgü bir duygu sanılır...

Devamını Oku
17.09.2025
Türk Türkçe Türkiye

Türkler Türkiye’yi oluşturan etnik unsurlardan sadece biri mi; yoksa öncü-kurucu etnik grup olarak aynı zamanda ülkeye adını veren topluluk mudur?

Devamını Oku
10.09.2025
30 Ağustos ruhu ve karşıtlığı

30 Ağustos ruhu; akıl, öngörü ve cesaret demektir.

Devamını Oku
03.09.2025
Felsefenin tesellisi

Geçen yaz okumayı tamamlayamadığım başucu kitaplarımdan biri de Roger Scruton adlı yazarın Modern Felsefenin Kısa Tarihi adlı yapıtıydı.

Devamını Oku
27.08.2025
Bir günün sonunda can sıkıntısı

Sonu gelmezce üst üste yığılan sıkıntılara Aydın’daki inanılması güç olay eklendi.

Devamını Oku
20.08.2025
Bir ahlak dersi

Tasarladığım yazının adını “Bir dilbilgisi dersi” olarak duyurmuştum. Sonradan yukarıdaki başlığı daha uygun gördüm.

Devamını Oku
13.08.2025
Etnik aidiyet ve ulus devlet

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ün 28 Temmuz tarihli Cumhuriyet’te “Devlet yöneticilerinde ırk ve din farkı aramak” başlıklı bir yazısı yayımlandı.

Devamını Oku
06.08.2025
Kuraklık

Ülkemizin (bu demektir ki insanlığın) sorunlarına duyarlı bir arkadaşımdan aldığım mesajda Birleşmiş Milletler’e bağlı bazı kuruluşlarca hazırlanan raporlarda Türkiye’nin 2030 yılında su fakiri ülkeler statüsüne gireceğinin bildirildiğini öğrendim.

Devamını Oku
30.07.2025
Vatan

Yazmayı tasarladığım yazının başlığı olarak günlerdir zihnimde “vatan” sözcüğünü dolaştırıyorum.

Devamını Oku
23.07.2025
Türkiye düşünüyor

“PKK Öcalan’ın çağrısına uymuş. Öcalan da Bahçeli’nin çağrısına uymuş görünüyor. Peki, ya Bahçeli? Ona çağrıyı yaptıran kim? Vahiy mi geldi? Rüyasında mı gördü? Yoksa... Asıl soru budur... Çocuk mu kandırıyorsunuz?”

Devamını Oku
16.07.2025
Denklem çözülürken

Bu kadar kötülük tek bir kişinin ya da bir grup insanın eseri mi, yoksa daha geniş çevrelerce hazırlanan bir planın uygulanması mıdır?

Devamını Oku
09.07.2025
Kalbinde dünyayı taşımak

“O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan... Uğrunda asılırız...

Devamını Oku
02.07.2025
Yeni Türkiye?(2)

Geçen haftaki yazıma “Türkiye eskidi mi ki yenisini konuşuyoruz” sorusuyla başlamış...

Devamını Oku
25.06.2025
Yeni Türkiye?

Epey zamandır iktidar çevreleri bu sözü ağızlarında geveleyip duruyor: Yeni Türkiye! Türkiye eskidi mi ki yenisini konuşuyoruz?

Devamını Oku
18.06.2025
Nekâhet

Birinci a harfinin inceltme işaretiyle yazıldığı bu Arapça sözcük, bir hastalık sonrasında sağlık ve güç kazanıncaya kadar geçen zayıflık dönemi demekmiş.

Devamını Oku
11.06.2025
Modern edebiyatımız konulu kitaplar (3)

Doğu Batı Yayınları’nın üç kitapta yayımlanan “Modern Türk Şiirinin Doğuşu” dizininin ilk kitabı üzerine yazmayı sürdürüyorum.

Devamını Oku
04.06.2025
Modern edebiyatımız konulu kitaplar (2)

İlki 30.10.24’te bu sütunda yayımlanan yazı dizisinin ikincisiyle, Doğu Batı Yayınları ürünü “Modern Türk Şiiri” kitapları üzerine düşünmeyi sürdürüyorum.

Devamını Oku
28.05.2025
Ahtapot

Ahtapot şirin bir varlıktır.

Devamını Oku
21.05.2025
Tersinden bakmak

Az sonra üzerinde duracağım bir olguyla ilgili olarak “tersinden bakmak” kavramı üzerine düşünürken aklıma bu kavramı metafor olarak en iyi anlatabilecek “dürbünün tersinden bakmak” gibi bir söz düştü. Öyle ya, işlevi uzaktaki canlı ya da cansız bir nesneyi yakınlaştırmak olan dürbünle yapılabilecek en ters şey ona (onunla) tersinden bakmaktır.

Devamını Oku
14.05.2025
Başarısız bir saldırının analizi

Başarısız bir saldırının analizi

Devamını Oku
07.05.2025
Ahmet Özer’in mesajı

Ahmet Özer’in mesajı

Devamını Oku
30.04.2025
‘Yapay zekâ’ hakkında

‘Yapay zekâ’ hakkında

Devamını Oku
23.04.2025
Yapay zekâ

Yapay zekâ

Devamını Oku
16.04.2025
Engizisyon

Engizisyon

Devamını Oku
09.04.2025
Yunus Gibi

Yunus Gibi

Devamını Oku
02.04.2025
Halkımız darbeye geçit vermiyor

Halkımız darbeye geçit vermiyor

Devamını Oku
26.03.2025