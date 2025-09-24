Yazarın Son Yazıları

Kara Bir Rüzgâr

Kara bir rüzgârdı üstünde bir yurdun...

Devamını Oku 24.09.2025

Erdem ve Erdemsizlik Üzerine

Utanç insana özgü bir duygu sanılır...

Devamını Oku 17.09.2025

Türk Türkçe Türkiye

Türkler Türkiye’yi oluşturan etnik unsurlardan sadece biri mi; yoksa öncü-kurucu etnik grup olarak aynı zamanda ülkeye adını veren topluluk mudur?

Devamını Oku 10.09.2025

30 Ağustos ruhu ve karşıtlığı

30 Ağustos ruhu; akıl, öngörü ve cesaret demektir.

Devamını Oku 03.09.2025

Felsefenin tesellisi

Geçen yaz okumayı tamamlayamadığım başucu kitaplarımdan biri de Roger Scruton adlı yazarın Modern Felsefenin Kısa Tarihi adlı yapıtıydı.

Devamını Oku 27.08.2025

Bir günün sonunda can sıkıntısı

Sonu gelmezce üst üste yığılan sıkıntılara Aydın’daki inanılması güç olay eklendi.

Devamını Oku 20.08.2025

Bir ahlak dersi

Tasarladığım yazının adını “Bir dilbilgisi dersi” olarak duyurmuştum. Sonradan yukarıdaki başlığı daha uygun gördüm.

Devamını Oku 13.08.2025

Etnik aidiyet ve ulus devlet

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ün 28 Temmuz tarihli Cumhuriyet’te “Devlet yöneticilerinde ırk ve din farkı aramak” başlıklı bir yazısı yayımlandı.

Devamını Oku 06.08.2025

Kuraklık

Ülkemizin (bu demektir ki insanlığın) sorunlarına duyarlı bir arkadaşımdan aldığım mesajda Birleşmiş Milletler’e bağlı bazı kuruluşlarca hazırlanan raporlarda Türkiye’nin 2030 yılında su fakiri ülkeler statüsüne gireceğinin bildirildiğini öğrendim.

Devamını Oku 30.07.2025

Vatan

Yazmayı tasarladığım yazının başlığı olarak günlerdir zihnimde “vatan” sözcüğünü dolaştırıyorum.

Devamını Oku 23.07.2025

Türkiye düşünüyor

“PKK Öcalan’ın çağrısına uymuş. Öcalan da Bahçeli’nin çağrısına uymuş görünüyor. Peki, ya Bahçeli? Ona çağrıyı yaptıran kim? Vahiy mi geldi? Rüyasında mı gördü? Yoksa... Asıl soru budur... Çocuk mu kandırıyorsunuz?”

Devamını Oku 16.07.2025

Denklem çözülürken

Bu kadar kötülük tek bir kişinin ya da bir grup insanın eseri mi, yoksa daha geniş çevrelerce hazırlanan bir planın uygulanması mıdır?

Devamını Oku 09.07.2025

Kalbinde dünyayı taşımak

“O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan... Uğrunda asılırız...

Devamını Oku 02.07.2025

Yeni Türkiye?(2)

Geçen haftaki yazıma “Türkiye eskidi mi ki yenisini konuşuyoruz” sorusuyla başlamış...

Devamını Oku 25.06.2025

Yeni Türkiye?

Epey zamandır iktidar çevreleri bu sözü ağızlarında geveleyip duruyor: Yeni Türkiye! Türkiye eskidi mi ki yenisini konuşuyoruz?

Devamını Oku 18.06.2025

Nekâhet

Birinci a harfinin inceltme işaretiyle yazıldığı bu Arapça sözcük, bir hastalık sonrasında sağlık ve güç kazanıncaya kadar geçen zayıflık dönemi demekmiş.

Devamını Oku 11.06.2025

Modern edebiyatımız konulu kitaplar (3)

Doğu Batı Yayınları’nın üç kitapta yayımlanan “Modern Türk Şiirinin Doğuşu” dizininin ilk kitabı üzerine yazmayı sürdürüyorum.

Devamını Oku 04.06.2025

Modern edebiyatımız konulu kitaplar (2)

İlki 30.10.24’te bu sütunda yayımlanan yazı dizisinin ikincisiyle, Doğu Batı Yayınları ürünü “Modern Türk Şiiri” kitapları üzerine düşünmeyi sürdürüyorum.

Devamını Oku 28.05.2025

Ahtapot

Ahtapot şirin bir varlıktır.

Devamını Oku 21.05.2025

Tersinden bakmak

Az sonra üzerinde duracağım bir olguyla ilgili olarak “tersinden bakmak” kavramı üzerine düşünürken aklıma bu kavramı metafor olarak en iyi anlatabilecek “dürbünün tersinden bakmak” gibi bir söz düştü. Öyle ya, işlevi uzaktaki canlı ya da cansız bir nesneyi yakınlaştırmak olan dürbünle yapılabilecek en ters şey ona (onunla) tersinden bakmaktır.

Devamını Oku 14.05.2025

Başarısız bir saldırının analizi

Başarısız bir saldırının analizi

Devamını Oku 07.05.2025

Ahmet Özer’in mesajı

Ahmet Özer’in mesajı

Devamını Oku 30.04.2025

‘Yapay zekâ’ hakkında

‘Yapay zekâ’ hakkında

Devamını Oku 23.04.2025

Yapay zekâ

Yapay zekâ

Devamını Oku 16.04.2025

Engizisyon

Engizisyon

Devamını Oku 09.04.2025

Yunus Gibi

Yunus Gibi

Devamını Oku 02.04.2025

Halkımız darbeye geçit vermiyor

Halkımız darbeye geçit vermiyor

Devamını Oku 26.03.2025

İnsanın yüceliği üstüne

İnsanın yüceliği üstüne

Devamını Oku 19.03.2025

İyileşirken (2)

İyileşirken (2)

Devamını Oku 12.03.2025

Edip Akbayram’ı yaşamak

Edip Akbayram’ı yaşamak

Devamını Oku 06.03.2025

Yalanlar

Yalanlar

Devamını Oku 18.12.2024

Türkiye kimin?

Türkiye kimin?

Devamını Oku 11.12.2024

‘Edebiyat ve Kötülük’

‘Edebiyat ve Kötülük’

Devamını Oku 04.12.2024

İyiler kötüler yansızlar

İyiler kötüler yansızlar

Devamını Oku 27.11.2024

Cezaevi mektuplarına gecikmiş yanıtlarım ve özürlerim

Cezaevi mektuplarına gecikmiş yanıtlarım ve özürlerim

Devamını Oku 20.11.2024

Zamanın genetiğiyle oynamak

Zamanın genetiğiyle oynamak

Devamını Oku 13.11.2024

Hümanizm yurtseverlik sosyalizm

Hümanizm yurtseverlik sosyalizm

Devamını Oku 06.11.2024

Ahmet Özer’i tutuklamak

Ahmet Özer’i tutuklamak

Devamını Oku 02.11.2024

Modern edebiyatımız konulu kitaplar (1)

Modern edebiyatımız konulu kitaplar (1)

Devamını Oku 30.10.2024

Çirkinlikler içinde güzellikler

Çirkinlikler içinde güzellikler