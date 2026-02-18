Özgür Özel’le on yılı aşkın bir süre önce Salihli Şiir İkindileri sırasında tanışmıştık.

CHP milletvekili ve grup başkanvekili bu genç adamın bir şiirsever olduğunu böylece öğrenmiştim.

Nitekim CHP genel başkanı olmadan önce ve özellikle de ondan sonraki süreçlerde yaptığı konuşmalarda şiire sıklıkla yer vermiştir ve vermektedir. Benim Yunus Gibi adlı şiirim de onlardan biridir.

Birkaç telefon konuşmamız olmuştur. Geçen yıl hastanede olduğum sırada ziyaret etmek istediğini, fakat buna bir türlü vakit bulamadığını biliyorum.

Büyükada’daki görkemli halk buluşmasından bir gün sonra oradaki evimizi ziyareti, bu nedenle bir bakıma da bir geçmiş olsun ziyaretiydi.

CHP milletvekili değerli dostum Veli Ağbaba, CHP İstanbul’un genç ve başarılı başkanı Özgür Çelik, Adalar Belediye Başkanımız Ercan Akpolat, hastanede iken beni bir an yalnız bırakmayan kültür sorumlularından yönetmen Baran Seyhan da genel başkanla birlikteydiler.

***

Mütevazı evimizin mütevazı ve küçük salonunda, şömine çevresinde, çay eşliğinde bir saate yakın sohbet ettik.

Önceki gün Muğla-Milas’ta 89’uncusu gerçekleşen büyük halk buluşmalarının hemen hepsinin TV yoluyla da olsa katılımcısı olduğumuz için ve elbette özellikle Halk TV sayesinde, Özgür Özel, bütün yurtseverler için olduğu gibi bizim için de evimizin daimi konuğu gibidir.

Bu nedenle de o ve öteki konuklar, elbette her fırsatta görüştüğümüz Ercan başkan dışında, bu eve ilk kez ayak basıyor olsalar da yabancı kişiler değil en yakın akrabamız gibiydiler.

Buluşmamız sırasında Özgür Özel’in kendisine de söylediğim gibi, benim 1979 doğumlu kızımdan sadece beş yaş büyük bu genç adamı oğlummuş gibi seviyorum.

Buluşmamızda imzaladığım kitaplarımın birindeki ithafımda yazdığım gibi, muhteşem enerjisini, öngörülerini, cesaretini, liderlik vasıflarını hayranlıkla, siyasetin ve ülkenin bu cangıl ortamında bazen de içim titreyerek kaygıyla izliyorum...

***

Sohbetimizde Özgür Özel, bir genel başkanın otoriter ya da yukarıdan tavrıyla değil, genç bir özgürlük savaşımcısının heyecanlı, inançlı, yürekten katılımcı içtenliğiyle her an seçim olacakmış hazırlığıyla çalıştıklarını anlattı.

Özellikle de sandık görevlileri konusunda yaptıklarını ve yapmayı düşündüklerini sıraladı.

Elbette başlıca bir konumuz da sevgili Ekrem İmamoğlu’na karşı hukuk ve vicdan dışı uygulamalar ve onun cezaevindeki ödün vermez, onurlu duruşuydu.

Yeni adalet baş görevlisinin koltuğuna oturur oturmaz gevelediği bazı sözler bu duruştan rahatsızlık duyulduğunu gösteriyordu.

Elbette mecazi anlamıyla söyleyelim: Korkunun ecele faydası yoktur.

Kucaklaşıp ayrılırken çekilen fotoğraflardan birinde Özgür Özel ve Özgür Çelik arasındaydım... Özgür Özel gülerek “İki Özgür arasındasınız, bir şey dileyin” dedi... Duraksamaksızın “Ülkemize özgürlük” dedim...

Konuklarımızı, Özgür Özel’in konuşmalarını dinlemek üzere alanları hınca hınç dolduran yurttaşlarımıza ortak bir selamımız olarak benim “Düello” adlı şiirimle uğurladık:

İyilik ve kötülük bir düelloda

Karşılaşsalar kim kazanır dersiniz?

Korkarım kazanan bu çatışmada

Kötülük olur diyeceksiniz.

Çünkü o zalimdir, kıyıcıdır,

Acımasızdır, hilebazdır;

Yalnız da değildir üstelik,

Çıkar ortakları vardır.

İyilik ise buna karşılık

Tek başınadır genellikle

Kötüyü kanıksar gibidir artık,

Boyun eğmese de bütünüyle.

Oysa kötülük durmaksızın

Yaşamı kemirip çürütmektedir;

Bu geri dönüşsüz yok edilişin

Durdurulması gerekir.

Kuşkusuz kötüyle savaşım

Onun silahlarıyla yapılamaz;

İyilik bunu istese bile

Kötü olmayı başaramaz.

Öyleyse bir tek şey var yapılacak,

Bu, iyilerin birlikteliğidir.

Amansız kötülüğü ancak

Örgütlü iyilik alt edebilir.

Çok değerli dostum, kardeşim, şair, yazar, gerçek aydın, ürolog doktor İkna Sarıaslan’ı 12 Şubat Salı günü kaybettik. Onu bugün (18 Şubat Çarşamba günü) saat 14.00’te Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde (Balıkpazarı içinde. Sahne Sk.24/1, 34435 Beyoğlu/ İstanbul) gerçekleştirilecek törenle kalplerimize uğurluyoruz.