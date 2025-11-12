Gazetemiz Cumhuriyet ve Kadıköy Belediyesi’nce 7-9 Kasım günlerinde Kadıköy’de düzenlenen şiir günlerinde Özdemir İnce’ye ve bana onur ödülleri verildi.
Dünyada şiir her zaman gündemdedir ve hep gündemde olacak.
Ülkemizde, her yerde, her zaman zulüm ve adaletsizlik karşısında şiir hiçbir zaman sözünü sakınmadı ve sakınmayacaktır.
Gazetemize ve Kadıköy Belediyesi’ne, kötülüğün ve adaletsizliğin her an daha da pervasızlaştığı ülkemizde şiire ve şaire ilişkin değer bilirliklerinden ötürü son kitaplarımdan “Suçlusunuz”dan iki şiirle teşekkür etmek istedim.
DÜELLO
İyilik ve kötülük bir düelloda
Karşılaşsalar kim kazanır dersiniz?
Korkarım kazanan bu çatışmada
Kötülük olur diyeceksiniz.
Çünkü o zalimdir, kıyıcıdır,
Acımasızdır, hilebazdır;
Yalnız da değildir üstelik
Çıkar ortakları vardır.
İyilik ise buna karşılık
Tek başınadır genellikle;
Kötüyü kanıksar gibidir artık,
Boyun eğmese de bütünüyle.
Oysa kötülük durmaksızın
Yaşamı kemirip çürütmektedir;
Bu geri dönüşsüz yok edilişin
Durdurulması gerekir.
Kuşkusuz kötüyle savaşım
Onun silahlarıyla yapılamaz;
İyilik bunu istese bile
Kötü olmayı başaramaz.
Öyleyse bir tek şey var yapılacak:
Bu, iyilerin birlikteliğidir;
Amansız kötülüğü ancak
Örgütlü iyilik alt edebilir.
SÖZÜN BİTTİĞİ YER
Sözün bittiği yer denildiğinde
Söylenmek istenen şu değil midir:
Söz bitti, şimdi artık
Başka bir şey yapmak gerekir.
Oysa bunu söyleyen hepimiz
Bir zaman sussak da başlıyoruz yeniden;
Üstelik çoğu kez ve ister istemez
Aynı şeylere kaldığımız yerden.
Çünkü aslında tükenen söz değil
Sabır, inanç, enerjidir;
Fakat bana kalırsa yine de
Sorun bir başka yerdedir.
Sözün etkisi bir yere kadardır
Bu etki ne kadar güçlü olsa da;
Söz bir dilek olarak kalır
Eylemle kanatlanmadıkça.
Dünyayı değiştirmek isteyen
Söz söylemekle yetinmemeli;
Sözünü eyleme dönüştürmeli
Amacı buysa gerçekten.