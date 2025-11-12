Gazetemiz Cumhuriyet ve Kadıköy Belediyesi’nce 7-9 Kasım günlerinde Kadıköy’de düzenlenen şiir günlerinde Özdemir İnce’ye ve bana onur ödülleri verildi.

Dünyada şiir her zaman gündemdedir ve hep gündemde olacak.

Ülkemizde, her yerde, her zaman zulüm ve adaletsizlik karşısında şiir hiçbir zaman sözünü sakınmadı ve sakınmayacaktır.

Gazetemize ve Kadıköy Belediyesi’ne, kötülüğün ve adaletsizliğin her an daha da pervasızlaştığı ülkemizde şiire ve şaire ilişkin değer bilirliklerinden ötürü son kitaplarımdan “Suçlusunuz”dan iki şiirle teşekkür etmek istedim.

DÜELLO

İyilik ve kötülük bir düelloda

Karşılaşsalar kim kazanır dersiniz?

Korkarım kazanan bu çatışmada

Kötülük olur diyeceksiniz.

Çünkü o zalimdir, kıyıcıdır,

Acımasızdır, hilebazdır;

Yalnız da değildir üstelik

Çıkar ortakları vardır.

İyilik ise buna karşılık

Tek başınadır genellikle;

Kötüyü kanıksar gibidir artık,

Boyun eğmese de bütünüyle.

Oysa kötülük durmaksızın

Yaşamı kemirip çürütmektedir;

Bu geri dönüşsüz yok edilişin

Durdurulması gerekir.

Kuşkusuz kötüyle savaşım

Onun silahlarıyla yapılamaz;

İyilik bunu istese bile

Kötü olmayı başaramaz.

Öyleyse bir tek şey var yapılacak:

Bu, iyilerin birlikteliğidir;

Amansız kötülüğü ancak

Örgütlü iyilik alt edebilir.

SÖZÜN BİTTİĞİ YER

Sözün bittiği yer denildiğinde

Söylenmek istenen şu değil midir:

Söz bitti, şimdi artık

Başka bir şey yapmak gerekir.

Oysa bunu söyleyen hepimiz

Bir zaman sussak da başlıyoruz yeniden;

Üstelik çoğu kez ve ister istemez

Aynı şeylere kaldığımız yerden.

Çünkü aslında tükenen söz değil

Sabır, inanç, enerjidir;

Fakat bana kalırsa yine de

Sorun bir başka yerdedir.

Sözün etkisi bir yere kadardır

Bu etki ne kadar güçlü olsa da;

Söz bir dilek olarak kalır

Eylemle kanatlanmadıkça.

Dünyayı değiştirmek isteyen

Söz söylemekle yetinmemeli;

Sözünü eyleme dönüştürmeli

Amacı buysa gerçekten.