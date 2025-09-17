Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdem ve Erdemsizlik Üzerine
Ataol Behramoğlu
Erdem ve Erdemsizlik Üzerine

17.09.2025 04:00
Utanç insana özgü bir duygu sanılır

Utanan hayvanlar gördüm ben

İnsanlar tanıdım buna karşılık

Utanmak nedir bilmeyen

 

Öyle zamanlar gelip çattı ki

Olağan sayılır oldu arsızlık

Utanç utanıp çekildi köşesine

Esip gürlüyor utanmazlık

 

Yalan insanlık ayıbı sanılır

Oysa bir tek odur yalan söyleyen

Yalan söylemez kedi, kuş, börtü böcek

Yalan söylemez hiçbir sürüngen

 

Her yandan yalanla kuşatılmışız

Yalan gerçek olmuş hakikat yalan

Yalan akıyor gazetelerden

Televizyon kanallarından

 

Ahlâk insana özgü bir erdemdi

Şimdi ahlâk öğütlüyor ahlâksız

Katil imdat diye yırtınıyor

Hazine bekçisi olmuş hırsız

 

Vicdan insana özgü bir erdemdi

Öyle sanılırdı bir zaman

Artık antikacı dükkânlarında

Bir metadır ender bulunan

 

Sözünün eri olmak bir deyimdi

Doğru insanı tanımlayan

Şimdi baş köşede ağırlanıyor

Dün tükürdüğünü bugün yalayan

 

Cesaret insana özgü bir erdemdi

Ona yaraşan bir kimlik

Bir korkaklık ordusu

Türedi üniformalı üstelik

 

Ama bir özellik daha var insanda

Küllerinden yeniden doğmak

Hayır diyebildiğinde celladına

Zafer erdemin olacak 

