AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, bunca sorun arasında yememiş içmemiş, atmaca avındaki bir zulmü önleyen yasal düzenlemeyi değiştirmek için bir yasa teklifinin peşine düşmüş!

Konuyu açıklayabilmek için önce atmaca avının nasıl yapıldığını özetleyeceğim.

1- İlk olarak danaburnu böceği yakalanır.

2- O kullanılarak Ğaço (kızıl sırtlı örümcek kuşu) yakalanır ve bir sopanın ucuna bağlanır, diğer ucuna da et sarılır.

3- Avcı, kuşu et üzerinde oynatarak eğitir.

4- Yem olacağı atmacayı görmemesi için kuşun iki gözünün yanına ince meşin kapak yapıştırılır.

5- Atmacaların geçit yolundaki yüksek tepe noktalara siperler kurulur. Mosa denilen özel ağlarla pusuya yatılır.

6- Atmaca kuşunu gözleyen avcı, kuş geldiğinde özel sopa üzerine uzunca bir iple bağlanarak eğitilmiş Ğaço kuşunu ağın önünde sopayı oynatarak hareketlendirir.

7- Gözü dönen atmaca, havada oynayan kuşu gördüğünde onu yakalamak için kurşun hızıyla kuşa doğru gelerek saldırır. O anda kurulu ağ boşalır ve atmaca tuzağa düşer.

8- Yakalanan kuş erkek ise hayal kırıklığına uğrayan avcı tarafından yeniden doğaya salınır.

9- Dişi atmaca kuşu ise ayağına özel olarak hazırlanan ip bağlanarak insana ve 3-4 gün içinde yumurta yemeye zorlanır.

10- Avcı, bu aşamada köleleştirilen kuşu bileğine oturtup dolaştırarak çevresine caka satar.

11- Atmaca avının son evresi, atmaca ile bıldırcın avlamaktır. Avcı sağ elinde atmaca, sol elinde sopa, yanında sömürülen “av köpeği” ile çalılıklar arasında bıldırcın arar. Köpek çalılıkların arasında bıldırcını bulup havaya kaldırdığında, avcı atmacayı salar. Atmaca, bıldırcını yakalayıp pençesine alır, kanatlarıyla üzerine oturur. O anda avcı koşarak yaralı bıldırcını alır ve orada katleder.

ZİNCİRLEME İŞKENCE VE HAYVAN KÖLELİĞİ!

Her ne kadar atmaca avcıları, hayvan öldürmediklerini iddia etseler de av sürecinde öldürülen birçok hayvan türü var. Ayrıca atmaca da bu süreçte kaza, korku, kalp durması, yanlış bakım gibi nedenlerle ve salındığında doğaya uyum sağlayamaması yüzünden ölebilir.

Atmaca avı, zincirleme hayvan köleliği, işkence ve katliam içermesine karşın bu gaddarlığı yaymak isteyenler, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nda değişiklik yapılarak Türkiye’de belirli yörelerde sınırlı ölçekte sürdürülen avcılık uygulamalarının kanun metninde açıkça zikredilmesi, “geleneksel avcılık” olarak yasal zemine kavuşturulması ve “kültürel bir değer” olarak korunmasını hedefliyor.

Oysa Türkiye’nin taraf olduğu Bern Sözleşmesi, biyolojik çeşitliliği korumak adına bazı kararlar almıştı ve kızıl sırtlı örümcek kuşu, Kesinlikle Koruma Altına Alınan Fauna Türleri kategorisinde yer aldığından bu kuşun her türlü kasıtlı yakalanması, alıkonulması ve öldürülmesi yasaklanmıştı. Bu kapsamda, sözleşmeye göre ökse, ağ kullanılan seçici olmayan avlanma yöntemleri de yasaktır.

Doğa Derneği, geçmişte ülkemizin de taraf olduğu bu sözleşmeye göre, kızıl sırtlı örümcek kuşunun yakalanmasının yasaklanması için girişimlerde bulunmuş ve mahkeme yasak kararı vermişti. Şimdi TBMM’de bunu delmeye çalışıyorlar!

YASA TEKLİFİNE KARŞI MÜCADELE GEREKİYOR

Demek ki geçen hafta Halk TV’de Serhan Asker’in programına konuk olan CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu’nun atmaca avını övmesi de bu yüzdenmiş.

Fındıklı Atmacacılar Derneği Başkanı Hüseyin Uzunhasanoğlu, TBMM’de AKP’li Faruk Çelik’in yanı sıra, İYİ Parti’den Turhan Çömez, grubu olan tüm partilerin temsilcileri, Danıştay ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile görüştüklerini ve hepsinin kendileriyle hemfikir olduğunu, atmacacılık konusunda bir yasa teklifi hazırladıklarını, gelecek hafta bu yasanın TBMM’de görüşüleceğini söylüyor.

Buradan doğanın korunması ve hayvan hakları konusunda çalışan tüm kurumlara, demokratik toplum örgütlerine bu yasaya karşı mücadele etmeleri için çağrı yapıyorum.

Hiçbir zulüm “gelenek”, “kültür” ya da “spor” gerekçesiyle savunulamaz. Özgürlüğün simgesi kuşlara yönelik esaret ve işkence zalimliktir! Sömürülmeyen ne hayvan türü bıraktınız ne de doğa parçası!