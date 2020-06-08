Onların anısına...

08 Haziran 2020 Pazartesi

Koronalı günlerde akşamları televizyon başına kilitlendik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ekranların karşısına geçerek “güncel koronavirüs verilerini” açıklamasını bekledik. Son 24 saatte “...” kişi öldü... Yeni vaka sayısı, yoğun bakımdaki hasta sayısı, entübe olan hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı derken virüsten “ölümlere” de alıştık. Mayıs ayında, haziran ayı başında rakamlar aşağılara düştükçe sevindik!.. Öyle sevindik ki sokaklar doldu, taştı!.. Sanki geçen 3 ayı hiç yaşamamıştık!..

Evet... Kimi hastalandı, aylarca yoğun bakımda yattı. Kimi hayatını kaybetti, kimi işinden oldu. İstatistiklere rakam olarak girdiler, onlar insandı... Adlarını, bu dünyadaki hikâyelerini unutturmamak için hayatlarını sayfalarımıza taşıyoruz...

***

İŞKUR önünde çay satarken gördük onu...

Gözyaşları evlatlarına ekmek götüremediği için akan Yusuf Derin’in hikâyesi hepimizi derinden etkiledi.

Garsondu, koronavirüs onu işinden etmişti...

Yusuf Derin evinin kapılarını Cumhuriyet’e açtı...

***

Dilek Hemşire...

Yüksek ateş ve bel ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı...

Hamileydi... Covid-19 olmuştu... Bebeğini sezaryenle aldılar…

Oğlu Tunç’u sadece birkaç saniye görebildi... Hayatını kaybetti.

Eşi, Dilek Hemşire’yi Cumhuriyet’e anlattı.

***

Adil Duman...

Deri işçisiydi... Çalışmak zorundaydı, çalıştı... Çok kez uyardı, “bizi çalıştırmayın” dedi...

Korktuğu başına geldi, hayatını kaybetti.

Eşi, Adil Duman’ı gazetemize anlattı.

***

Kemal Soytürk... Maden işçisiydi... 52 yaşındaydı...

Akciğerlerindeki kömürün tozuna koronanın virüsü de bulaştı... İki çocuk babasıydı, emeklilik hayali kuruyordu.

Arkadaşlarına son mesajı “evde kal” oldu.

Eşi ve çocukları Kemal Soytürk’ü yazarımıza anlattı...

***

Bir mahkûm ailesinin dramı... Silikozis hastalarının çaresizliği... Bu yazı kaleme alınırken “7 Haziran 2020-Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu” şöyleydi:

“Vaka sayısı: 914... Vefat sayısı: 23... İyileşen sayısı: 2647... Toplam vaka sayısı: 170 bin 132... Toplam vefat sayısı: 4 bin 692... Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 613... Toplam entübe hasta sayısı: 274...”

Bu perşembe “Onların Anısına” yazı dizisine başlıyoruz... Arkadaşlarımız İpek Özbey ve Mustafa Kemal Erdemol tüm dünyayı sarsan koronalı günlerde yitip giden o hayatların arkalarında bıraktıkları hikâyeleri kaleme alacaklar. Cumhuriyet olarak anıları önünde saygıyla eğiliyoruz...