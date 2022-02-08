AKP’de Fahrettin Altun rahatsızlığı

08 Şubat 2022 Salı

“Biz üç kişiyle daha iyi iletişim stratejisi kuruyoruz.”

Deniyor ki Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan kimi zaman böyle düşünüyormuş. Fahrettin Altun’a dair eleştirilerini böyle dile getiriyormuş. Üç kadından oluşan iletişim ekibinin, yüzlerce çalışanı olan İletişim Başkanlığı ile yarıştığını gözlemliyormuş.

Neler duydum neler...

Sondan başlayayım:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından duyuruldu.

Aradan 14 dakika geçti... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Daha önce birçok virüsü alt ettiniz” diye özetlenebilecek bir mesaj paylaştı. CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Altun’u “Erdoğan’ın hastalığını siyasetin aracı haline getirmekle” suçladı.

İletişim Başkanı’nın “virüslü” mesajının üzerinden 22 dakika geçti.

Ve birden...

Başta CHP lideri Kılıçdaroğlu olmak üzere kritik isimlerin “geçmiş olsun” mesajlarına Erdoğan’ın hesabından sıcak dönüşler yapıldı.

Belli ki danışmanı İsmail Cesur’a Cumhurbaşkanı’nın böyle tweet’ler attırmasını İletişim Başkanı Altun beklemiyordu.

AKP cenahından isimlerle konuştum...

Biri dedi ki “Fahrettin Altun ofsayta düştü. Bizim mahallede bile Bekaroğlu’na hak verenler çoğunluktaydı.”

Biri dedi ki “O kadar çok kaynadı ki Ankara... Altun’un odasını toplamaya başladığı dedikodusu bile yapıldı.”

Aslına bakılırsa...

Yeni değil. Olur mu bilmem ama Fahrettin Altun’a dair “görevden alınacak” iddiası bir süredir dolaşıyor. Alternatif isimler bile dillendiriliyor.

Düşünün ki AKP’li gazetecilerin bile Altun’un kurduğu baskıdan şikâyet ettiğini kulaklarımla duydum.

“Yahu, Cumhurbaşkanı’nı eleştirmek İletişim Başkanı’nı eleştirmekten daha kolay” diyen gazeteci bile gördüm.

Dahası, medyadaki etkisinden dolayı gazetelerde bakanlardan önce Fahrettin Altun’un isminin yazılmasının kabinede rahatsızlık yarattığını öğrendim.

Konu konuyu açarken neredeyse unutuyordum...

Dedim ya, “Altun’dan sonra İletişim Başkanlığı koltuğuna kim oturur” sorusu dillendirilmeye başlanmış durumda.

Adı geçen bir isim yakın zamanda TRT Genel Müdürlüğü görevi son bulan İbrahim Eren... Onun adını ananlar Bilal Erdoğan ile yakınlığını da hatırlatıyor.

Bir diğer isim ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin... Açık söyleyeyim; Şahin, RTÜK Başkanlığı gibi etkili bir koltuğu bırakıp İletişim Başkanı olmak ister mi; hiç emin değilim. İletişim Başkanı olup şimdikinden çok daha fazla eleştiri oklarına maruz kalmayı arzular mı, şüpheliyim.

Neyse...

Yakın zamanda görevden alınır mı, yerine kim gelir; belirsiz. Ama net olan şu ki en azından şimdilik AKP’de ve hatta Erdoğan ailesinde bir “Fahrettin Altun rahatsızlığı” kazanı kaynıyor.

2023 AFFI

Gazetecilere çok sık sorulur: Af çıkacak mı?

Şu sıralar “2023’te olabilir” diyorum...

Biliyorsunuz; bir çocuk çeşitli suçlardan 10 yıl önce cezaevine giren babasının tahliyesini talep etti Erdoğan’dan... “Af istiyorum” dedi. Trabzon’da yaşandı bu olay.

Ne ilginç, “Rahşan Affı” diye bilinen yasanın çıkışı da Trabzon’daki bir çocuktu. 4 yaşındaki Aylanur’du o affın simgesi. Annesi cinayetten Trabzon Cezaevi’nde yatıyordu.

Aslına bakılırsa...

Yargı kulislerinde de konuşuluyor... Kulak kabartıyorum:

“Cumhuriyetin önemli yıldönümlerine bakın, hep af çıktı. Şimdi iktidar da bir seçim vaadi olarak, oy da kazanmak için af gündemini getirecektir. Bunu da ‘Cumhuriyetin 100. yılında toplumsal barış için yapıyoruz’ diye sunacaklardır.”

Bir kaynak ise Adalet Bakanlığı Ceza Hukuku Bilim Komisyonu’nu işaret etti. Komisyonun ceza adalet sistemini oluşturan kanunlar üzerinde çalışma yapılması amacıyla kurulduğunu hatırlattı. Belli aralıklarla İstanbul’da toplanan ve 21 üyesi olan komisyonun toplumda “cezasızlık kültürüne” dair çalışma yaptığını söyledi. “Ama bu çalışma farklı bir seyre yani affa döner mi, bilemiyorum” dedi, konuştuğum isim.

Şurası muhakkak ki seçime giden yolda olası bir af vaadi, muhalefetin siyaset stratejisini de zorlayacaktır.