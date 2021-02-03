Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Son Yazısı / Tüm Yazıları

Birlikspor

03 Şubat 2021 Çarşamba

Fatih Terim zirveyi bırakmamak, Aykut Kocaman ise Başakşehir’i dipten kurtarmak derdinde. Her ikisinin de kendi ‘ajandalarıyla’ ilgili tedbirleri son derece kısır bir ilk yarı yaşanmasına yol açıyor. Zira Fatih Terim, Etebo’lu bir kadro sürmüş sahaya. Ancak Onyekuru’nun hızına ve Babel’in çalışkanlığına rağmen bu tercih, ilerideki futbolcuların yaratıcılığını etkiliyor. Bunun bir nedeni de Aykut Hoca’nın taktiği. G.Saray’ı kendi sahasında karşılıyor ve son derece disiplinli bir alan savunma ile kaleye yaklaşmasına izin vermiyor. Galatasaray’ın zaten sevmediği bu kapalı oyun Sarı-Kırmızılı takımı yavaşlatıyor. Özetle ilk yarı sadece iki hadise ile kapanıyor: İlki, 22. dakikada Başakşehir lehine çalınan penaltı, ki Muslera, Giuliano’nun kullandığı bu vuruşu kurtarıyor! İkincisi 45. dakikada Donk’un ortasını ustalıkla tamamlayan Onyekuru’nun kafası, ki bu ağları bulup G.Saray’ın gol hanesine yazılıyor.

İkinci yarıda, Fatih Terim bu oyuna daha fazla tahammül etmiyor. Mustafa Muhammed ve Belhanda’yı maça dahil ederek oyunun temposunu hızlandırıyor. Onun bu hamlesine karşılık, golü de yemiş olan Başakşehir de taktik değiştiriyor. Savunma anlayışından ödün vermese de oyununu mecburen açıyor. Hızlanan tempo ve zenginleşen oyunda, Galatasaray’ın skoru garantilemek için aradığı ikinci gol 64. dakikada Donk’un kafa vuruşuyla geliyor. +1’de Onyekuru’ya yapılan harekete çalınan penaltıyı yeni transfer Mustafa Muhammed kullanıyor ve üçüncü golü imzalıyor. Maçın başında Fatih Terim, şampiyonluk yolunda camianın birlikteliğinin öneminden bahsetmişti. Şurası bir gerçek ki, işe takımından başlamış. Sahadaki birliktelik hem skora yansıyor hem de zirveye doğru ‘Yukarı bakıyor’…

Yazarın Son Yazıları

Birlikspor 3 Şubat 2021
Zemin: 0 - G.Saray: 1 25 Ocak 2021
‘Daha bitirmedim!’ 21 Ocak 2021
‘İtirazım var!’ 18 Ocak 2021
G.Saray’ın şifresi 6 Ocak 2021
Lezzet 23 Aralık 2020
Ders 29 Kasım 2020
Helva 24 Kasım 2020
Kırılma anı 9 Kasım 2020
Allah kerim 1 Kasım 2020
10’luk oyun 25 Ekim 2020
Aslan 90’da yıkıldı 20 Ekim 2020
Niyet bir de kısmet 15 Ekim 2020
Fren meselesi 5 Ekim 2020
Terazi 28 Eylül 2020


Video Haberler