25 Şubat 2025 Salı

Kazanılacak ya da kaybedilecek bir üç puan… Herhangi bir lig maçında olması gerektiği gibi. Ama söz konusu Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olduğunda konunun ne puanla ne maçla alakası oluyor. Etrafında dönen tüm spekülasyonlar, sahaya ayna gibi yansımış. İki takım da tedirgin; “Aman gol yemeyeyim de” diye başlıyor maça. Oyun ilerledikçe korku kalkıyor, sistemler oturuyor ama gol niyeti kalıyor. Bu da yaratıcılıktan yoksun, kalelere yansımayan, ortaya sıkışan bir oyun yansıtıyor sahaya. Müthiş bir güç mücadelesi var, orası gerçek. Galatasaray’da Lemina yeni bir Avengers karakterine dönüşürken Fenerbahçe’de genç Yusuf alkışlanıyor. Bir langırt oyunundaki gibi, top birine çarparsa kaleyi bulacak. Son dakikalardaki tüm çekişmeye rağmen, top kimseye çarpmıyor. Takımlar puanları paylaşırken, iki tarafın yöneticileri önlerindeki spekülasyonlara bakıyorlar…