10 Mart 2025 Pazartesi

Bezgin, bıkkın, yorgun… Kararlı ve istikrarlı Alanyaspor karşısına, ideale yakın kadrosuyla çıkan Galatasaray’ın sahadaki ruh hali bu. Oysa ki oyunu rakip yarı sahaya da yığıyor, topa daha fazla sahip oluyor ama ne kadar vızıldarsa vızıldasın bir türlü bal yapamıyor… Bu öyle bir durum ki, Alanyaspor’un 23. dakikada Vilhena ile “Bak sen atmazsan ben atıyorum haaa” diye diye bulduğu gole reaksiyon bile vermiyor. Sonra, 2. yarıda Yunus Akgün hamlesi geliyor. Yunus’la beraber de takımın enerjisi. Yapılan baskı 51’de Aliti’nin kendi kalesine gol atmasıyla sonuçlanıyor. 62’deyse Osimhen 2. golü atıyor. Böylece Galatasaray zorla rakibine vermeye çalıştığı üç puanı geri alıyor. Bu bir “uyuyan dev uyandı” maçı değil Galatasaray adına ama en azından, uykusunda şöyle bir dönünce bile neler yapabildiğini görmesi açısından umut veriyor.