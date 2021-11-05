05 Kasım 2021 Cuma

Galatasaray’ın ligde dalgalandığını söyleyebiliriz. Ancak Avrupa Ligi’nde bir istikrarı olduğu kesin. Dün, Lokomotiv Moskova’dan önce çok özledikleri kendi seyircisi karşısına çıktı Sarı-Kırmızılılar. Onların müthiş desteğinin büyük bir itici güç olduğu gerçek. Fatih Terim son lig maçında olduğu gibi 4-3-3 taktik dizilişi tercih etmiş. Kadro ise Feghouli’nin ilk 11’e eklenmesi dışında aynı. Oyuna baskılı başlıyor ancak gol yollarında çok etkili olamıyor ilk dakikalarda Sarı-Kırmızılılar. Ama rakibi karşısında da dengeli, istekli ve istikrarlı bir oyun sergiliyor. Lokomotiv Moskova ise 4-4-2 dizilişiyle oyunu Galatasaray yarı sahasına yığmaya çalışıyor. Galatasaray da aynı plana sahip olunca, iki tarafın ‘itişmesi’ gol yollarını tıkıyor. Ceza sahasına ulaşan pozisyonlar var ama hiçbiri hedefe ulaşmıyor. Galatasaray’ın ilk yarının sonlarında artırdığı baskı, 43. dakikada Halil’in akıl dolu asisti ve Feghouli’nin bir o kadar güzel vuruşuyla golü getiriyor.

İkinci yarıda Galatasaray’ın hedefi kaldığı yerden devam etmek ancak Lokomotiv Moskova kaderine razı olmamakta kararlı. Onların daha yoğun bir baskı kurması, Galatasaray’ın dengesini bozuyor. Moskova’nın gittikçe artırdığı baskıya karşılık, tempolu oyunun yorgunluğu Galatasaray’da konsantrasyonun düşmesine yol açıyor. Böyle bir dakikada, yine duran bir toptan 73. dakikada Moskova golü imzalıyor. Skora gelen denge, Galatasaray’ın oyundaki ağırlığını artırmasıyla sonuçlanıyor. Fatih Terim’in peş peşe oyuncu değişiklikleriyle güncellenen takım Halil, Kerem, Muhammed, Diagne’yle bol bol ve hepsi de net pozisyonlara giriyor. Aynı şekilde Moskova’nın da korkutan pozisyonları var ama Muslera’ya takılıyor. Son 20 dakikası müthiş bir tempo kazanan maçta, her iki tarafın çabaları da galibiyet getirmiyor. Galatasaray’ın oyunu dengeyi bozmaya yetmese de istikrarlı ilerleyişi devam ediyor.