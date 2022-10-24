24 Ekim 2022 Pazartesi

Tamamen dolu bir statta, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayan müthiş bir koreografi ile başlıyor Galatasaray-Alanyaspor maçı. Galatasaray takımı, tribünlerinden gelen coşkuyu sahaya yansıtıyor. İlk düdükle baskı yapmaya başlayan Sarı-Kırmızılı takım, 11. dakikada Mertens ile golü buluyor. İdeal kadrosunu bulmuş bir takım kimliğiyle, özellikle Rashica’nın çalışkanlığı, Mertens ve İcardi’nin tutkulu oyunuyla futbol oynamanın keyfini de yansıtıyor sahaya. Tabii bu baskın görüntünün bir nedeni daha var: Alanyaspor’un güzel ama sonuç üretmeyen futbolu. Konuk takım geriden paslarla başlattığı 4-3-3’lük oyun düzeninde sık sık Galatasaray’a gafil avlanıyor, ileri çıkmakta tereddüt ediyor, savunmasında açıklar veriyor. 22’de İcardi Galatasaray adına şık bir gole imza atıyor. Bir taraf bu kadar tutkulu diğer taraf da tutuk olunca, Galatasaray için bol gollü bir maç beklentisi artıyor seyirci adına. Olmuyor! 31. dakikada oldukça tartışmalı bir kararla Boey, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla atılıyor. Erken kırmızı kart, Galatasaray’ın hem asabını hem dengesini bozuyor. Alanyaspor ise, özellikle ikinci yarıda baskısını önemli derece artırarak 68’de Balkovec’in serbest vuruşuyla golü buluyor. İkinci gol ise son dakikalarda A. Hassan’dan geliyor. Galatasaray, belki de güle oynaya farklı kazanacağı bir maçta, “kadere(!)” boyun eğiyor...