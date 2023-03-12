12 Mart 2023 Pazar

Sahasını, seyircisini, futbolu özlemiş bir Galatasaray var sahada. İlk dakikalardan itibaren konuk takım üzerinde kurduğu baskıyı zaman zaman yoğunlaştırıp zaman zaman yavaşlatarak oyun boyunca sürdürüyor. İsabetli, isabetsiz ya da engellenen pas sayısı kısa sürede iki haneli rakamlara ulaşıyor. Kaliteli ayakları Icardi, Torreira ve Oliveira ise oyunun liderliğini üstleniyor. Kasımpaşa’ya gelince; 4-4-2 taktik dizilişiyle sahaya çıkan konuk takım özellikle orta sahada geniş boşluklar veriyor. Savunmanın dikkatli oyunu ve kaleci Günay’ın büyük çabası Sarı-Kırmızılı takımın istediği farklı skora ulaşmasına engel oluyor.

90 dakika ve uzatmalar boyunca devam eden bu tabloda, Galatasaray’ın kurduğu baskıya rağmen gol yollarında verimli olamayışının ana nedeni bu. Öte yandan 57. dakikada gelen golü Rashica’nın asistiyle yeni transfer Zaniolo’nun atması bu maç özelinde çok gol değerinde. Özellikle bir de atılan golde anons edilen ismin depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan olması o golü daha da anlamlı kılıyor. Çok yarası var güzel ülkemizin. Unutulması mümkün olmayan çok acısı. Galatasaray’ın galibiyet serisi de aldığı üç puan da taraftarları için ancak sadece küçük bir teselli oluyor.

