Teselli
Sahasını, seyircisini, futbolu özlemiş bir Galatasaray var sahada. İlk dakikalardan itibaren konuk takım üzerinde kurduğu baskıyı zaman zaman yoğunlaştırıp zaman zaman yavaşlatarak oyun boyunca sürdürüyor. İsabetli, isabetsiz ya da engellenen pas sayısı kısa sürede iki haneli rakamlara ulaşıyor. Kaliteli ayakları Icardi, Torreira ve Oliveira ise oyunun liderliğini üstleniyor. Kasımpaşa’ya gelince; 4-4-2 taktik dizilişiyle sahaya çıkan konuk takım özellikle orta sahada geniş boşluklar veriyor. Savunmanın dikkatli oyunu ve kaleci Günay’ın büyük çabası Sarı-Kırmızılı takımın istediği farklı skora ulaşmasına engel oluyor.
90 dakika ve uzatmalar boyunca
devam eden bu tabloda, Galatasaray’ın
kurduğu baskıya rağmen gol yollarında
verimli olamayışının ana nedeni bu.
Öte yandan 57. dakikada gelen golü
Rashica’nın asistiyle yeni transfer
Zaniolo’nun atması bu maç özelinde
çok gol değerinde. Özellikle bir de
atılan golde anons edilen ismin
depremde hayatını kaybeden 17
yaşındaki Muhammed Emin Özkan
olması o golü daha da anlamlı kılıyor.
Çok yarası var güzel ülkemizin.
Unutulması mümkün olmayan çok
acısı. Galatasaray’ın galibiyet serisi de
aldığı üç puan da taraftarları için ancak
sadece küçük bir teselli oluyor.
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