Kosova tedirginliği

09 Haziran 2023 Cuma

Bu hafta İtalya’daki NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın talebi üzerine Türkiye’den bir komando taburu Kosova’ya gönderildi.

Kosova-Sırbistan hattında devam eden gerilimin ve NATO askerleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmaların yayılmasını önlemek için 500 kadar Türk askeri, NATO Kosova Gücü’ne (KFOR) destek verecek.

Mayıs sonunda Sırpların yoğun olarak yaşadığı Kosova’nın kuzeyinde yerel polis ve NATO barışı koruma gücüyle Sırp protestocular arasında şiddet olayları yaşanmış, 30 uluslararası asker ile 52 gösterici yaralanmıştı.

Şiddet olayları Kosova’nın kuzeyindeki belediyelerde Nisan ayında yapılan yerel seçimlerde Arnavut siyasi parti adaylarının kazanmasının ardından başladı.

KATILIM ÇOK DÜŞÜK

Kosovalı Sırplar, katılımın yüzde 4’ü bile geçmediği seçimleri boykot etmiş daha sonra Arnavut yetkililerin belediye binalarına girmelerini engellemek istemişti.

Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını koruma altına alınca Sırp göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Kosova’nın 2008’de bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Sırbistan’la gerginlik durulmuş değil. Sırbistan, eski vilayeti olarak gördüğü Kosova’yı bağımsız bir ülke olarak tanımıyor. Kosova’nın 1.8 milyonluk nüfusunun yüzde 92’sini Arnavutlar ve yüzde 6’sını Sırplar oluşturuyor.

1990’da Yugoslavya’nın dağılmasından sonra otonomi isteyen Kosova’ya Sırbistan’ın saldırması sonucu binlerce kişinin öldüğü savaş, NATO güçlerinin 1999’da Sırbistan’a yoğun hava bombardımanıyla son bulmuştu.

O tarihten itibaren 3762 askerle ülkede konuşlanan KFOR gücüne ve Avrupalı arabuluculara karşın Arnavutlar ve Sırplar açısından ihtilaf nihai çözüme ulaşmadı.

Son olayların ardından iki taraf da çatışmalar konusunda birbirini suçluyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırp ordusuna hazır ol emri verirken Kosova sınırına asker göndermeye başladı.

ABD, Kosova Başbakanı Albin Kurti’ye Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Arnavut belediye başkanlarını yerleştirmesini açık bir dille eleştirdikten sonra Kosova’nın Avrupa’da ABD öncülüğündeki askeri tatbikata katılmasını engelledi.

Bu olayların ardından Batı’nın Kosova’nın AB ve NATO üyeliğini destekleme konusundaki heveslerinin kaçtığını söyleyebiliriz.

WAGNER İDDİASI

Öte yandan Arnavutlar ise Sırbistan’a destek veren Rusya’nın son olaylarda parmağı olduğunu iddia ediyor. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani; şubat ayında Rusya’nın paralı asker grubu Wagner’in Sırp paramiliterlere silah sağladığını ve Kosova’yı ilhak etmek için hazırlık yapıldığını öne sürmüştü.

Rusya ise Kosova’nın “provokatif adımlarının Balkanlar’ın güvenliğini doğrudan tehlikeye attığını ve bu sorumluluğun bütünüyle ABD ve Avrupa Birliği’ne ait olduğunu” açıkladı.

Büyük güçlerin küçük ülkeler üstünden tutuştukları bilek güreşi Avrupa’nın arka bahçesinde yeniden hortlayan bir hayaleti andırıyor.