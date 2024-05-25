Eren Aysan
Eren Aysan Son Yazısı / Tüm Yazıları

‘Çok Kötü Bir Şey Oldu’

25 Mayıs 2024 Cumartesi

Sivas katliamının üstünden bir ay kadar sonra otuz bir yıl geçmiş olacak. Dante, “Zamanın kaybolduğunu bilenler, en çok acı çekenlerdir” der ya... Bizim hileli zarımız da geçen yıllar, adaletin boşlukta salınması nedeniyle sarılamayan yaralar. En önemlisi de derdimize merhem olacak bir arpa boyu yolun alınamaması. Yarın güzelim ülkenin başka bir yerinde bir başka linç olgusunun yaşanmayacağının, benzer kıyımların, katliamların yaşanmayacağının bir garantisi yok. Kişisel olarak beni en çok acıtan da Sivas katliamı sonrasında başkaca siyasi cinayetlerin yaşanmasına engel olamamak. Çok sayıda aydının cenaze töreninde benzer öykülerin arasında savrulmak. Bütün bunlar bireysel duyarlılıkla sınırlı kalan ancak toplumsal yüzleşmeyi talep eden bir çığlık olarak da okunabilir. 

***

Gerçekten de Sivas katliamı sonrasında yerinde saydıgˆımız adalet mücadelesine karşın ses duyurma çabasını, engelleri yaşadık. Unutturmamak için yılmadan, usanmadan çalıştık, çabaladık. Mahkeme salonlarının boğuntulu atmosferi bizi nefessiz bıraktı. Firari sanıkların ısrarla ve bilinçli s¸ekilde yakalanamadıgˆı bir sistemin içinde zamanas¸ımı dayatmasıyla sınandık. Her durus¸ma bas¸ka bir skandal yaratmasıyla sınav oldu bize. Yıllardır aranan sanıkların evlerinde, karakola metrelik mesafelerde yas¸adıgˆını ögˆrendik. Sonuçta bir arpa boyu yol gidemedik, debelendik durduk. 

***

Adalet arayışımıza destek veren, bizlerle birlikte ses yükselten aydınlar, sivil toplum ve vicdanlı insanlar sayesinde umutlandığımız zamanlar da oldu. Her şeye rağmen her biri direncimizi sağlayan sistemli unutturulma çabasının dışına taşan çalışmalardı. Katliama dair çok sayıda kitap yazıldı, film çekildi, farklı isimler belgesel çalışması yaptı. Ancak iki yıl önce Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun girişimiyle, yapımını ve süreç yönetimini kararlı adımlarla yürüten bir dizi çalışmaya başlandı, bunlar kuşaklar arası toplumsal aktarıma kapı aralayacak büyük bir hamle olarak yorumlanabilir. Madımak Katliamı Hafıza Merkezi ana başlığıyla; dijital kütüphane ve sözlü tarih anlatımlarını içeren “Unutulmayan” belgeseli sanal müzenin de kapısını aralıyor. Ayrıca oylumlu bir “Çok Kötü Bir Şey Oldu” belgeseli bu bütüne toplumsal bir kazı bilimle katkı sağlıyor. 

***

Madımak Katliamı Hafıza Merkezi Koordinatörü Eylem Şen’in hazırladığı Unutulmayan belgeseli aynı zamanda sanal müzenin kilidini elinde tutuyor. Otelin içinde her bir yitirdiğimiz kendi odasında adeta yaşamaya devam ediyor. Canlanıp hayatından izler paylaşıp, yeniden kayboluyor. Özellikle gençlerin ilgisini çekecek bu çalışmanın dijital bellek adına öncü bir girişim olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca sanal müzeyi ziyaret edenler muazzam bir veri tabanı ile karşılaşacak ve son derece estetik bir görsel tasarımla içerik yönetiminin başarılı bir biçimde buluşmasına tanıklık edecek. Çok uzun zamandır hayal ettiğimiz ve önümüze set çekilen utanç müzesinin sanal dünyada kendine yer bulmasının da anlamlı olduğuna inanıyorum. Ümit Kıvanç’ın Çok Kötü Bir Şey Oldu adı altında seyirciyle buluşan beş saate yakın süren belgeseli ise pek çok başlığı içeriyor: Alevi katliamları, Sivas katliamına uzanan süreç, tanıklıklar, belgeler, yitirdiklerimiz, yitirdiklerimizin yakınlarıyla görüşmeler ve bitmeyen adalet mücadelesi. Elbette her belgesel yönetmenin siyasal bakış açısıyla ve birikimiyle dramatik yapısına yön verir, Ümit Kıvanç da doğal olarak kendi izlediğini koruyarak önemli bir çalışmaya imza atmış. Dahası bu kadar uzun süren bir belgeseli izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamak zor. Bu da yapımın gücünü ispat ediyor. 

***

Uluslararası anlamda çok önemli akademik çalışmalara vesile olacak bu ana yapımlar için Avrupa Alevi Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat şahsında emek verenlere teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta seyirciyle ilk buluşması Ankara’da olan bu ana yapımlar, Unutulmayan ve Çok Kötü Bir Şey Oldu belgeselleri geniş bir ilgiyle karşılaştı. Gösterimlerin tekrarı bugün İzmir’de 29 Haziran’da ise İstanbul’da gerçekleşecek.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

‘Çok Kötü Bir Şey Oldu’ 25 Mayıs 2024
Eskişehir Şehir Tiyatrosu Ankara’da... 18 Mayıs 2024
Ankara Devlet Konservatuvarı 88 yaşında... 11 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Daha Çok Zor, Daha Çok Baskı
Olaylar Ve Görüşler
Kent selleri artabilir - Dursun Yıldız
Olaylar Ve Görüşler
Tarihsel görev - Av. Erol Ertuğrul
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (20) Demokrasiyi elletmem!
Şükran Soner
Şükran Soner Çay üreticisi, maden işçisi, emekli sokaklarda hak eylemlerinde
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Yasakta oynak, sarayda kaynak
Murat Ağırel
Murat Ağırel Bu yüzden Hindistanlaştık, Pakistanlaştık
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi Kime güvenelim?
Miyase İlknur
Miyase İlknur Rejimin güvenliği, can güvenliğinin önüne geçince
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Siyaseti sertleştirme - CHP’yi yumuşatma
Öner Yağcı
Öner Yağcı Edebiyatın görevi
Eren Aysan
Eren Aysan ‘Çok Kötü Bir Şey Oldu’
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum

Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum
Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!

Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!
AKP'nin kalesi Rize'de çay alım fiyatına 'tabutlu' protesto

AKP'nin kalesi Rize'de çay alım fiyatına 'tabutlu' protesto
Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’

Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’
Slovakya Başbakanını vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Slovakya Başbakanını vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Fenerbahçe, EuroLeague’de final şansını kaybetti!

Fenerbahçe, EuroLeague’de final şansını kaybetti!
Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı

Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı
Final Four öncesi ortalık karıştı: Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı!

Final Four öncesi ortalık karıştı: Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı!