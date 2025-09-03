Cem Mansur’u uzun yıllardır tanırım. Özellikle gençlerin elinden tutması, onlara güvenmesi; orkesta programı hazırlarken bildik yapıtların yanı sıra çağdaş ya da az bilinen tarihi yapıtları izleyiciye ve orkestra üyelerine tanıtması onun en önemli başarılarındandır. Konser öncesi yaptığı açıklamalar ise her zaman dinleyiciye yararlı olmuştur. Nice genç solist ilk kez onun orkestrasının eşliğinde tanıtılmıştır. Bu bir cesaret işidir: Örneğin 2014 yılında 11 yaşındaki piyanist Emir İlgen, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall konserleri serisinde onun orkestrasıyla çalmıştı. Cem Mansur, Albert Long Hall konserleri serimize defalarca katılmış ve yine genç solistler kadar az bilinen yapıtları da dinleyicimize tanıtmıştı. Orkestrasını ve genç solistlerini yurtdışı turnelerine götürmesi, bu geziler için sponsor bulma çabaları ayrı bir başarısıdır. O gencecik çocuklar yurtdışındaki sahnelerde, değişik dinleyiciye, değişik salonlarda çalmakla çok önemli bir deneyim kazanırlar.

Cem, orkestrasını eğittiği kadar, konser öncesi yaptığı açıklamalarıyla dinleyiciyi de eğitir. Onun konserlerine yarım saat önce gidip seslendirilecek yapıtların ortamına girebilirsiniz.

Eskiden program notları vardı, artık yok! Bilmem kaç kişi karekodu okutmakla uğraşabiliyor. Bu programsız konserlerde dinleyici hangi yapıtın çalınmakta olduğunu ancak şefin açıklamalarıyla öğrenebiliyor. En azından giriş masasında sergiledikleri karekodun yanına bir de açıklamasını koysalar! Kaç kez yazmışımdır: O program notları eğiticidir. Konser meraklıları onları yıllarca saklar.

Geçen hafta AKM’de, Cem’in kurucusu olduğu “Sabancı Vakfı Türkiye Gençlik Orgestrası”nı dinledik. Programın ilk yarısında Benjamin Britten’ın Four Sea Interludes’ü; adını gelecekte çok duyacağımız genç besteci Cem Esen’in Sarcasm Op.39 adlı çalışması ve son yıllarda parlayan piyanist İlyun Bürkev’in solistliğinde Grieg’in La minör op.16 piyano konçertosu vardı. Konser Beethoven’in Beşinci Senfonisi ile son buldu.

İLYUN BÜRKEV

Gülsin Onay’ın keşfettiği ve küçük yaşından beri yetiştirdiği İlyun Bürkev’i, geçen yılki İstanbul Festivali’nin de açılışında dinlemiştik. Yetenekli, belli ki çok çalışkan, özellikle ön-kol kolaylığı olan İlyun, hızlı adımlarla uluslararası bir düzeye doğru tırmanıyor. Piyano eğitimine dört yaşında başlamış. MSGSÜ’de Prof. Burcu Aktaş Urgun’la çalışmış ve devlet sanatçısı değerli piyanistimiz Gülsin Onay’ın öğrencisi olmuş. Halen Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde okuyor. 2023 yılında 11 konserlik Almanya turnesinde Bonn Klasik Filarmoni eşliğinde çalmış. Yolu açık olsun.