Evin İlyasoğlu
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BİFO’dan unutulmayacak bir dinleti

12 Mart 2025 Çarşamba

İki Mozart arasına yerleştirilmiş bir Schumann piyano konçertosu. Şef Carlo Tenan’ın BİFO’yu yönetirken aynı nefesi paylaştığı muhteşem solist: İtalyan piyanist Enrico Pace (d.1967). Şef, solist ve topluluk arasında öyle bir tempo, öyle bir ortam yaratıldı ki bu da salondaki bütün dinleyiciyi aynı rüzgârın içinde bir araya getirdi. Her zaman rastlayamayacağımız bir ortamdı. Umarım Enrico Pace’yi yakın bir gelecekte yeniden konuk edebiliriz.

Geçen haftaki İDSO konseri “Kadınlar Günü”ne ve rahmetli piyanistimiz, eşine rastlanmayacak sanatçımız Ayşegül Sarıca’ya adanmıştı. Solist, orkestranın baş kemancısı Jülide Yalçın’dı. İlk yarıdaki eserler arasında Massnet’nin Meditasyonu, Ravel’in Pavane ve Çigan’ı vardı. Şef Michal Nesterowicz ikinci yarıdaki Rachmaninof’un 2 numaralı senfonisinde enerjisiyle derin bir ruh sergiledi; sahnedeki yorumcuları ve dinleyicileri birbirine kaynaştırdı. Bu senfoninin ateşli yorumunu ve bu şefi de kolay unutamayacağız.

SOPRANO ZEHRA YILDIZ’I ANIYORUZ

En verimli yaşında anevrizma sonucu aramızdan ayrılan soprano Zehra Yıldız (1956-1997) anısına yarın akşam (13 Mart-20.00’de) Kadıköy Süreyya Operası’nda bir anma gecesi yapılıyor. Zehra için operamızın en ünlü isimleri bir araya gelecek. Onunla nice rolü paylaşmış bas bariton Suat Arıkan ise konser boyunca anında resimler çizecek, bu resimler de konser sonunda vakıf yararına satışa sunulacak. Zehra için sahneye çıkacak solistlerin birçoğu onu hiç tanımadılar. Ama sesinin özelliği, fiziksel güzelliği, yumuşak kişiliği, sahne arkadaşlarıyla kurduğu uyumlu bağlar, her birine örnek olacak nitelikleriydi. Daha oynayacak çok rolü, söyleyecek çok aryası vardı Zehra’nın.

PİYANİST AYŞE TAŞPINAR GATENYO’DAN İLGİNÇ BİR CD

Çok ilginç bir CD geldi geçen hafta: Piyanist Ayşe Taşpınar Gatenyo’nun çaldığı “Keys for Unity” başlığını taşıyor. Keys (anahtar) iki anlamda hem piyanonun tuşları hem de ayrı ülkelerin müziğin ortak dilinde birbirini anlayabilecekleri bir anahtar! Bilkent’ten Bakalorya aldıktan sonra Milano Konservatuvarı’ndan master derecesi, Indiana Üniversitesi’nden profesyonellik diploması ve master derecesi, Amerika’da UCLA’dan ünlü piyanist ve eğitmen Vitaly Margulis ile çalışarak doktora derecesi almış. Avrupa, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptığı uzun gezilerde, İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Türkçesiyle farklı dinleyici ile temas kurabilmiş. Hem piyanist hem de konuşmacı olarak karşısındaki her kültürde dinleyiciyle başarılı irtibat kurabilmekte. Ayşe değişik kültürleri birleştirmek adına Apricot Music & Art adlı bir hareket yaratmış. Müzik sanatının bu çeşit bağlayıcı özelliğini kanıtlamak üzere “Keys for Unity” başlıklı bir CD çıkartmış. Bu CD’nin bir özelliği Ayşe’nin doktora tezinin sesli kanıtı olması. Edgar Manas’ın “Les lles des Princes” ve R. Blanchet’nin “Turquie” parçaları ilk kez kaydedilmiş. CD’de Komitas, Tchouhadjian, Saygun, Liszt “Mecidiye Marşı” da yer alıyor. İyi bir piyanistten derin bir araştırmanın ürünü.


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