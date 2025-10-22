Cumhuriyet Gazetesi Logo
Howard Griffiths’i yeniden dinlemek
Evin İlyasoğlu
Son Köşe Yazıları

Howard Griffiths’i yeniden dinlemek

22.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

İngiliz orkestra şefi ve viyolacı Howard Griffiths ile dostluğumuz yıllar öncesine dayanır. Ben onun CD kitapçıklarını yazmıştım. Boğaziçi Albert Long Hall konserlerimizde rengârenk programlarla harikalar yaratmış, sahnedeki Türkçe açıklamalarıyla dinleyicileri mest etmişti. Türk eşi viyolacı Semra Griffiths de dostumuzdu. Howard’ın konser öncesi sempatik Türkçesiyle açıklamalar yapması hâlâ devam ediyor.

Londra’daki gençlik yıllarında Howard, Gürer Aykal ile tanışır. Gürer o sırada Guild Hall’de orkesta şefliği okuyan bir öğrencidir. Bu diplomayı almak için piyano, vurma çalgılar, yaylı çalgılar, tahta ve bakır nefeslileri de çalmak zorundadır. Üstelik henüz derdini bile anlatacak kadar İngilizce bilmiyordur. Müzik bilgisiyle, yeteneğiyle hemen Guild Hall’e kabul edilmiştir. Ancak henüz İngilizcesi yoktur. Hayatının önceliği para kazanmaktadır. O da bir viyola hocası aramaya koyulur. Bulduğu hoca onunla Türkçe konuşunca şaşırır. Hindemith’in ve Furtwangler’in bir zamanlar CSO’ya getirdiği hocalardan biri Dietrich Gerhard’dır. Bir süre sonra Gürer Aykal’a ek gelir getiren işler de bulur. Bu tür bir başka ek gelir de genç viyolacı Howard Griffiths ile sokak çalgıcılığı yaptıklarında elde eder. Howard ile bir arkadaşı Knightbridge’de bir köşe tutmuşlar, iki viyola ile klasik müziğin popüler ezgilerini çalıp her gece bayağı iyi bir para toplamaktadır. Arkadaşı hastalanınca Howard bu işi dostu Gürer’e önerir. Gürer kabul eder ama panik içindedir. “Yani sokakta mı çalacağız? Sokak çalgıcısı mı olacağım!” Her ne kadar sokak çalgıcılığı fikrini yadırgasa da Howard’ın ısrarına dayanamaz. Ertesi akşam tek takım elbisesini giyip saç sakal tıraşı olur. Sahneye çıkacak gibi özen göstermiştir ve sokak çalgıcılığına hazırdır!

Özellikle akşamüstleri Harrods mağazasından çıkanlar güzel, nitelikli müzik duyunca yaklaşıp ciddi ciddi onları dinlemeye koyulurlar. Hatta bazıları onlara daha da yaklaşıp nota sayfalarını çevirmeye yardım eder. Topu topu 45 dakika çalmışlardır. Sonunda gelip giden dinleyicinin bıraktığı paraları bölerler, adam başına 72 Pound düşmüştür. Orkestrada çalınca 20 Pound alırken ve eve 15 Pound kira öderken, bu hatırı sayılır bir gelir olmuştur.

Geçen haftaki İDSO konserini şef Howard Griffiths yönetti. Howard Türk bestecilerini çok iyi tanır ve her zaman programlarına alır. Bu kez de Ferit Tüzün’ün “Esintiler” süitiyle başladı. Topluluğun da çok iyi bildiği bu yapıtı zevkle dinledik. Şostakoviç’in trompet ve piyano solistliğindeki İkili Konçertosunu piyanoda Kandemir Basmacıoğlu ve trompette Erkut Gökgöz seslendirdi. Aslında piyaniste çok görev düşen bir yapıt. Orkestra ve solistlerin birliktelikleri çok başarılıydı. İkinci yarıdaki Schumann’ın Ren Senfonisi yorum açısından başarılı olsa da yapıtların bütünüyle içerik uyuşmamış

İlgili Konular: #müzik #Londra #ingiliz #orkestra #Boğaziçi

Yazarın Son Yazıları

Howard Griffiths’i yeniden dinlemek

İngiliz orkestra şefi ve viyolacı Howard Griffiths ile dostluğumuz yıllar öncesine dayanır.

Devamını Oku
22.10.2025
Yeni mevsim hızlı başladı

Eskiden orkestraların mevsime başlarken ilk konserleri için “Daha üyeler yaz mahmurluğunu üstlerinden atamamış” diye eleştiriler çıkardı.

Devamını Oku
15.10.2025
İstanbul’da yeni mevsim rengârenk

Yaz yavaş yavaş bitiyor.

Devamını Oku
08.10.2025
Türk Dil Kurumu ödülüm

Türk Dil Kurumu ödülüm

Devamını Oku
01.10.2025
Leylâ Pamir’i anmak

Leylâ Pamir (1930-2023) çok değerli bir müzik insanıydı.

Devamını Oku
24.09.2025
Pekineller bir ilki gerçekleştirdi

Geçen hafta Atatürk Kültür Merkezi’nde 6-12 Eylül tarihlerinde yapılan “Pekinel Uluslararası Masterclass”ın AKM Tiyatro Salonu’ndaki kapanışını izledim.

Devamını Oku
17.09.2025
Dört günde iki kent ve bol müzik

Geçen hafta dört günlük bir Polonya turundaydım.

Devamını Oku
10.09.2025
Cem Mansur ve gençler

Cem Mansur’u uzun yıllardır tanırım. Özellikle gençlerin elinden tutması, onlara güvenmesi; orkesta programı hazırlarken bildik yapıtların yanı sıra çağdaş ya da az bilinen tarihi yapıtları izleyiciye ve orkestra üyelerine tanıtması onun en önemli başarılarındandır.

Devamını Oku
03.09.2025
Nehir söyleşisi nedir?

Bilmem dikkat ediyor musunuz son yıllarda ortaya çıkan “nehir söyleşisi” alt başlığı ile bir edebiyat türü var.

Devamını Oku
27.08.2025
Bülent Tarcan: Bir cerrah ve besteci

Kimi isimler, tarihe bir değil, iki imza atmıştır. Örneğin Bülent Tarcan!

Devamını Oku
20.08.2025
Sabah mutlu uyanmak

İnsan ne zaman mutlu uyanır?

Devamını Oku
06.08.2025
Müzikte Turquerie

Osmanlılar 14. yüzyılda Balkanlar’a girmiş, 15. yüzyılda Konstantinopolis’i fethetmiş ve 16. yüzyılda Viyana kapılarına dayanmış, uzun süre Avrupa’nın korkulu rüyası olmuşlar.

Devamını Oku
30.07.2025
Mizah, tango ve Scarlatti

Son zamanda yayımlanan üç kitaba değinmek istiyorum...

Devamını Oku
23.07.2025
53. festival de sona erdi

Bizim kuşak çok genç yaşlarındaydı İstanbul Müzik Festivali ile tanıştığında. Festivalin başlaması ilkbaharın gelmesiydi.

Devamını Oku
02.07.2025
Alfred Brendel’ın ardından

Çağımızın efsane piyanisti Alfred Brendel, ne harika bir çocukmuş ne de ailesinde bir başka müzisyen varmış.

Devamını Oku
25.06.2025
İstanbul’un her köşesi müzik

Önceki hafta 53. İstanbul Müzik Festivali güzel bir coşkuyla başladı: Yöneticiler, çalanlar, dinleyiciler hepsi yıllar içinde artık kocaman bir aile olmuş.

Devamını Oku
18.06.2025
Sessizlik-festival-Musa Bey

Geçen hafta Kurban Bayramı’ydı. Dört buçuk gün kadar sürdü.

Devamını Oku
11.06.2025
Elektra ve Nil Venditti

19. yüzyılın sonundaki post romantik besteci Richard Strauss (1864-1949) art arda iki opera birden besteler.

Devamını Oku
04.06.2025
Oya Başak’a mektup

Sevgili Oya’cığım, biliyorum, birazdan arayıp: “Bu hafta beni hangi konserlere götürüyorsun” diye soracaksın.

Devamını Oku
28.05.2025
BİFO’nun son konseri ve Gılgameş

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Carlo Tenan’ın yönettiği seçkin bir programla mevsimi kapattı.

Devamını Oku
21.05.2025
ENKA/Can Kiracı/ Opera Bale Festivali

ENKA/Can Kiracı/ Opera Bale Festivali

Devamını Oku
14.05.2025
Muhittin ve Gülseren Sadak

Muhittin ve Gülseren Sadak

Devamını Oku
30.04.2025
Aykal, Naz İrem ve Levendoğlu

Aykal, Naz İrem ve Levendoğlu

Devamını Oku
16.04.2025
Avrupa orkestralarında iki viyolacımız

Avrupa orkestralarında iki viyolacımız

Devamını Oku
09.04.2025
Dört dörtlük bir dinleti

Dört dörtlük bir dinleti

Devamını Oku
02.04.2025
Suna Korat’ı hiç dinlediniz mi?

Suna Korat’ı hiç dinlediniz mi?

Devamını Oku
26.03.2025
Aya İrini: Festivalin efsane tanığı

Aya İrini: Festivalin efsane tanığı

Devamını Oku
19.03.2025
BİFO’dan unutulmayacak bir dinleti

BİFO’dan unutulmayacak bir dinleti

Devamını Oku
12.03.2025
Maria Callas ve Leyla Gencer

Maria Callas ve Leyla Gencer

Devamını Oku
05.03.2025
Zehra Yıldız Vakfı’nın yeni atılımları

Zehra Yıldız Vakfı’nın yeni atılımları

Devamını Oku
26.02.2025
İstanbul Festivali sınırların ötesinde

İstanbul Festivali sınırların ötesinde

Devamını Oku
19.02.2025
Usmanbaş: Sükûnetler denizi

Usmanbaş: Sükûnetler denizi

Devamını Oku
05.02.2025
Boğaziçi’ndeki orgumuz

Boğaziçi’ndeki orgumuz

Devamını Oku
29.01.2025
Berger ve Ayla Erduran

Berger ve Ayla Erduran

Devamını Oku
22.01.2025
İki keyifli konser

İki keyifli konser

Devamını Oku
15.01.2025
Kulis karanlıksa sahne aydınlıktı

Kulis karanlıksa sahne aydınlıktı

Devamını Oku
08.01.2025
2025’e eski günlerden selam

2025’e eski günlerden selam

Devamını Oku
02.01.2025
İDSO’dan unutulmaz bir konser

İDSO’dan unutulmaz bir konser

Devamını Oku
25.12.2024
İş Sanat’ta Bach ile baş başa

İş Sanat’ta Bach ile baş başa

Devamını Oku
11.12.2024
Aykal ve BİFO ile unutulmaz Mozart

Aykal ve BİFO ile unutulmaz Mozart

Devamını Oku
04.12.2024