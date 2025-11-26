Geçen haftaki İDSO/DenizBank konserleri çerçevesindeki konseri değerli şefimiz Gürer Aykal yönetti. Ali Darmar’ın minyatür işçiliğindeki çalışması “Metamorfoz” ile başladı konser. Ben şu sıralarda bir Ali Darmar biyografisi tamamlamakta olduğum için bambaşka bir yaklaşımla dinledim yapıtı. Yaylı çalgılar orkestrası için bestelenmişti. Kısacık süre içinde dileyene derin duygular ulaştırıyordu.

Sonra Maximillian Hornung adlı günümüzün ünlü Alman çellistinin harika yorumuyla Dvorak’ın güzelim çello konçertosu (Op.104) seslendirildi. Ve Öğretmenler Günü’ne adanmış bu konserde maestro Aykal yine hocası Saygun’un bir yapıtını, 3. Senfonisini seslendirdi. Genç şeflerin, şef adaylarının Gürer Aykal’ı mutlaka dinlemeleri, onun deneyiminden yararlanmaları gerek.

SEVDA CENAP AND VAKFI ALTIN MADALYASI BU YIL YÜKSEL ERİMTAN’A VERİLİYOR

Sevda Cenap And Vakfı her yıl bir yorumcuya, bir besteciye veya bu yılki gibi bir sanat koruyucusuna, 6 Aralık’ta yapılan bir törenle vakıf onur ödülü altın madalyasını sunar. Bu yılki madalya Yüksel Erimtan (d.1928) gibi duayen bir iş insanı ve sanat destekçisine veriliyor. SCA Vakfı’nın sanatçılara olduğu kadar, sanatı koruyanlara da dikkat çekmesi çok anlamlı. Yüksel Erimtan yıllar boyu kurulmasına önayak olduğu birçok vakfın arasında, 1996’da Kültür Varlıkları Koleksiyoncular Derneği’ni, 2009’da Yüksel Erimtan Kültür ve Sanat Vakfı’nı kurmuş. Vakfın en önemli girişimlerinden biri “Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi” 2015 yılında Ankara Kaleiçi’nde ziyarete açılmış. Eğer bugüne kadar bu müzeyi gezmedinizse mutlaka onu gezmek için kendinize bir Ankara gezisi yaratın. Bir gün filan değil, birkaç gün ayırın o müzeye. Müze, Türkiye’nin arkeolojik mirasının özenle korunması gerektiğini de vurguluyor. Yüksel Erimtan, ayrıca Devlet Tiyatroları Vakfı, ÇAĞSAV, ANAÇEV, HASVAK, AKA ve diğer birçok kültür ve sivil toplum örgütlerinde, kurucu ve yönetici olarak yer almış. Onun genç sanatçıları koruması, Türkiye’yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden sanatçılarımızın eğitimlerine destek olması, onlara burs olanakları yaratması, ülke genelindeki klasik müzik festivallerine sponsorlukları ile destek vermesi örnek bir aydın davranışıdır.

Altın madalya, 6 Aralık 2025 akşamı And Evi’nde yapılacak bir törenle 96 yaşındaki Yüksel Erimtan’a sunulacak.

Ülkemizin sanat dünyasında yıllardır önemli katkılara sahibi olan, çok sayıda genç müzisyene yurtdışı eğitimlerinde destek veren, enstrüman gereksinimlerinin karşılanmasını sağlayan, ayrıca Uluslararası Sevda Cenap And Ankara Müzik Festivali programında her yıl bir etkinliğin maddi giderlerini üstlenerek sponsorluk yapan bu değerli sanat destekçisine teşekkürlerimizle.