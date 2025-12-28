Sizler “zırva” sıfat sözcüğünü ağır buluyorsanız başka bir sözcük kullanıp “DEM Parti’nin kıyakları” ya da “dehası” derseniz karışamam. Siz bilirsiniz. Önemli olan yazının sonunda aynı görüşü koruyup korumamanız! DEM Parti 13 adet talimat vermiş, bize düşen bu talimatlar hakkında malumat vermek. “Mat” kafiyesi de iyi düştü hani... TDK’ye göre mat kelimesi, “satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi” ve renk konusunda “parlak olmayan, donuk” anlamlarına gelir.

Bir de şu var: Legal siyasal partiler illegal örgütlere kesinlikle ilham perisi olmayacaklar.

***

1- Öcalan “baş muhatap’’tır, “umut hakkı” yasası çıkarılsın, Öcalan dilediği herkesle görüşsün.

- Öcalan şu anda “baş”ını bırakın “muhatap” bile değil, bir mahkûm. Umut hakkına hakkı var mı bilemem ama “istediği” her insanla özgür insanlar bile görüşemiyor. Dilediği insanla ne görüşecek? Mucidi olduğu Kürtçülük gailesini mi görüşecek? Bu sorunu “dilediği insan”la değil devlet otoritesinin resmi temsilcileriyle, hükümetiyle görüşebilir.

2- Öcalan milyonlarca yurttaş nezdinde siyasi bir özne ve barışın kilit aktörüdür. Öcalan’ın hukuki ve siyasi hakları da tanınsın.

- Öcalan milyonlarca yurttaş nezdinde “çocuk katili bir mahkûm”. “Özne” ve “kilit aktör” olması tartışılabilir bir tevatür. “Kilit aktör” olmakla onun “hukuki ve siyasi” hakları neden yeniden tanınsın? Bunun olması için birkaç kez affedilmesi gerekir. Olmayacak şeyler istenip bastırılırsa hükumet onu muhatap olmaktan çıkartır. Hükümet, Öcalan’a her istediğini verecekse muhatap olarak ona gereksinimi yok!

3- Askeri zırhlı araçlar Doğu-G. Doğu’dan geri çekilsin ve koruculuk kalksın, silahlar toplansın. Bölgedeki özel harekât birlikleri çekilsin.

- Sanki yüz bulmuşlar da astarını istiyorlar. İsteklerinin yerine gelmesi, PKK’nin ve bulaşıklarının koşulsuz teslim olmalarına bağlı. Özgür iradeli mantıklı kafa böyle düşünür.

4- Belediyeler Kürtçe hizmet versin, trafik işaretleri de Kürtçe olsun. TBMM Kürtçeyi tanısın.

- DEM zırvalamada sınır tanımıyor. Yahu kafasının içinde mantığın zerresi olan, bir talepte bulunmadan önce TC Anayasası’nın ilk 10 maddesini ezbere öğrenir; sonra bir talepte bulunmadan önce anayasaya bakar. Türkiye AKP’ye rağmen ağalar, şeyhler tarafından yönetilmiyor. Anayasa Madde 2: “Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.”

5- Toplumsal sözleşme aşamasına geçilmesiyle birlikte, geçmişle yüzleşme sağlansın, hakikat ve adalet komisyonu kurulsun.

- “Toplumsal sözleşme” Türkiye’nin anayasa ve yasalarıdır, özellikle de vatandaşlık yasasıdır. Geçmişin nesiyle yüzleşip hesaplaşacaksın? Kürt isyanlarının tamamı bastırılıp cezalandırılmadı mı? “Hakikat ve adalet komisyonu” ancak Türkiye bölünürse, Kürtçüler darbeyle iktidara gelirse kurulur.

6- Açık yaraların kapanması için Şeyh Sait, Seyit Rıza ve Said Nursi gibi tarihsel şahsiyetlerin mezar yerleri açıklansın.

- Önce yasakçılara sorun bir bakalım, bu gizlilik neden? İsyanın simgesi türbe olmaları için mi?

7- Hutbeler Kürtçe okunsun, medreseler tanınsın. Kürtçe üniversiteler açılsın.

- El cevap: Anayasa madde 3: “Türkiye Devleti, ülkesi ve millet bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.”

Hutbelerin Kürtçe okunması, medreselerin tanınması, Kürtçe üniversiteler açılması için Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde bir Kürt devleti ya da bir Kürt-Türk federasyonu kurulması gerekir. Herhangi bir hükümetin böyle bir şey yapamayacağını bile bile böyle bir istekte bulunmanın ciddiyetle ilişkisi yoktur. “İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara” derler ama sakın inanma. Alamayacağın bir şeyi de aklın varsa isteme.

8- Mahmur halkının (PKK’nin lojistik üssü) geri dönüş hakkı güvence altına alınsın.

- Hükümet “Nasıl geldilerse öyle gitsinler” demez mi? Yahu bu ne kafa? Uygunsuz bir iş yapıyorsun ama uygun muamelesi istiyorsun.

9- “Demokratik entegrasyon yasası” çıksın. Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve İnfaz Kanunu değişsin.

- “Demokratik entegrasyon yasası” da ne ola ki? Bu yasalar neden değişsin? Değişim için geçerli bir nedeniniz var mı? Şuna açıkça “özerklik yasası”, “federasyon yasası” desene... Talebin tercümesi böyle.

10- Merkezi idarenin kayyum atama yetkisi kalksın.

- Kalksın!

11- Koruculuk sistemi lağv edilsin, korucuların ellerindeki silahlar toplansın.

- “Korucu” örgütü neden kuruldu? PKK asilerine karşı kurulmadı mı? PKK gibi bir örgüt tamamen ezilmeden ve bunun üzerinden makul bir olaysız süre geçmeden korucu teşkilatı dağıtılmaz. Önce o süre (bir yıl, iki yıl) geçecek. Sonrasında koruculara yeni iş bulmak devletin işi... Kalır ya da kalmaz, size ne? Gerisi kolay! Önce sen “teslim bayrağı”nı kaldır!

12- PKK’liler tahliye edilsin, dağdan inenler affedilsin.

- Neden? “Affedilsin” demek, ilgililerin suç işlediklerini kabul anlamına gelir ve yargılanmaları gerekir ki olumlu ya da olıumsuz gerçekler ortaya çıksın. Çıkmasın mı?

***

DEM bir siyasal parti mi yoksa değil mi? Fatih mi yoksa dilenci mi? “Fatih” olmadığı çok kesin “dilenciliği” ise kimseye yakıştıramam!!!