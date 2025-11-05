Erdal İnönü geçen hafta ölümünün 18. yıldönümünde mezarı başında anıldı. Artık günümüzde Erdal İnönü benzeri, kültürlü ve nazik politikacılar kalmadı. Babası İsmet İnönü de dünya tarihine imza atmış aydın bir siyasetçiydi. İsmet İnönü, Ankara’da eşi Mevhibe Hanım ile CSO’nun neredeyse tüm konserlerini izlermiş. Kendisi de 50 yaşındayken David Zirkin’den viyolonsel dersleri almaya başlamış. Ve şöyle dermiş: “Ben de biliyorum bu yaştan sonra çalgı öğrenemeyeceğimi. Ama parmaklarımın tellere teması, tellerin titreşimini hissetmek, bu şekilde ses tonlarının çıkışını anlamak beni çok mutlu ediyor.”

Erdal Bey, genç yaşta bir anevrizma ile yitirdiğimiz soprano Zehra Yıldız’ın cenaze törenine gelmiş ve gazetelerde ağlayan fotoğrafları çıkmıştı. O törende AKM’yi dolduran herkes ağlıyordu. Orada hepimiz gibi Erdal Bey de gözyaşı döken sıradan bir vatandaştı. O da babası gibi operaları, konserleri izleyen, antrakta yanına gelenlerle sohbet eden kulise gidip sanatçıları kutlayan, alçakgönüllü bir aydındı. Geçen hafta 95 yaşındaki eşi Sevinç İnönü Erdal Bey’in mezarını ziyaret etmiş. Ve gazetecileri en çok ilgilendiren Sevinç Hanım’ın yakasındaki CHP rozeti olmuş. Özgür Özel de bu ziyarete katılmış.

ZEHRA YILDIZ KÜLTÜR VE SANAT VAKFI’NDA ERDAL BEY

Heidelberg’deki son temsili Fidelio’nun ardından sevgili Zehra’yı genç yaşında yitirmiştik. Onun cenaze töreninde Prof. Erdal İnönü’nün ağlayan fotoğrafları bütün gazetelerde çıkmıştı. Leyla Gencer onun ardından şöyle yazmıştı: “Zehra’yı gerçek bir sanatçı yapan, her şeyin hep en iyisini yapmaya çalışmasıydı. Tanıdığım sanatçılar içinde en ‘Batılı’ olandı. Yalnız işiyle, performansıyla değil, çevresine olumlu bakışıyla, olumlu ışınlar yaymasıyla da öyleydi. O çocuğun yeri doldurulmaz.”

Sonra Zehra’nın eşi opera sanatçısı Süha Yıldız’ın öncülüğünde Zehra’nın adına bir vakıf, “Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı” kuruldu. Erdal İnönü de vakfın mütevelli heyeti başkanı oldu. Vakfın kurucuları arasında ben de yer almıştım. Erdal Bey’in vefatından sonra mütevelli heyeti başkanlığı da bana verildi. Şimdi vakfın yönetimi genç opera sanatçılarında. Onlar Zehra’yı sahnede izlememiş olsalar da Zehra’nın değerini öğrenmiş ve eşi Süha Yıldız’ın gayretleriyle vakfın yönetimine girmiş sanatçılar.

2025-2026 MEVSİMİNDE ZEHRA YILDIZ ETKİNLİKLERİ

11 Kasım’daki açılış konserinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda genç sanatçıları dinleyeceğiz. Zaten kuruluş amacı da buydu vakfın: Zehra’nın ardından genç sanatçılara destek olmak.

Türkiye’de ve dünyada kültürel görünürlüğü artırmayı, genç sanatçılara ilham olmayı ve topluma umut taşımayı amaçlayan vakıf, müziği bir diyalog diline, sanatın evrenselliğini de bir köprüye dönüştürmeyi hedefliyordu.

Pandemi yılları dışında bugüne kadar her yıl Zehra’yı anma programları yapıldı. Bu yıl da Zehra’yı 11 Aralık’ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda genç solistlerle anacağız. Gencecik bir orkestra şefimiz var: Ramis Sulu. ADK (Ayşegül, Doğan Karadeniz) İstanbul Gençlik Orkestrası’nı yönetecek. Solistler: Sedef İlayda Büyükyörük (soprano), Sinem Güç (soprano), Berrin Temeloğlu (mezzo soprano), Uğur Etiler (tenor), Efe Doğrukul (tenor), Utku Güzelgül (tenor).

Bu konseri kaçırmayın, o gençleri mutlaka izleyin. Yıllar sonra ünlü olduklarında anımsarsınız.