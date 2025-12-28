Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper menajer!
Tuğrul Akşar
Son Köşe Yazıları

Süper menajer!

28.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

FIFA’nın “Football Agents 2025” raporunda menajerlerle ilgili enteresan nokta “çoklu temsil”. Bir menajerin aynı anda hem oyuncuyu hem alıcı kulübü hem de satıcı kulübü temsil etmesi durumu. Bu, aslında ticaretin de futbolun da özünde rekabeti olumsuz etkileyen, çıkar çatışmasına neden olabilecek bir durum. Böylesi bir pozisyonda menajerin önceliği ne olur? Kulüp ve oyuncu kendisi için en iyi kontratı yapmak ister. Menajer için en iyi kontratı yapmaktan çok üç taraftan da komisyon alacağı transferin bir an önce ne pahasına olursa olsun bitmesini sağlamak olacaktır. Bu denklemde oyuncu çok kolay en zayıf halka haline gelebiliyor. Raporda 55 tane üçlü, 962 tane ikili temsil vakası belirlenmiş. Açıklanan bu durum gerçekte menajerin pazarlıkta gücünü ve kontrolünü gösteren korkutucu bir detay. FIFA’nın bu işe bilmeden onay ve izin verdiğini düşünmek tamamen safdillik olur. Sistemin devamı açısından FIFA bu tür kontratlardan belirli bir ücret almamakla birlikte, yıllık olarak menajerlerden 600 dolara kadar lisans ücreti alıyor. Bu da yıllık 2.5 milyon dolara ulaşıyor.

2025’te kulüplerin menajerlere ödediği hizmet bedeli 1.37 milyar dolar. Bu paranın yüzde 89’u Avrupa’dan UEFA’ya bağlı kulüplerden çıkmış. Ama paranın dağılımında tuhaf bir ikilem var. Anlaşmaların büyük çoğunluğunda ücretler 1 milyon doların altında, hatta en yaygın aralık 10 binle 100 bin dolar arasında görünüyor. Bu da piyasanın tabanında binlerce küçük işlem olduğunu gösteriyor. İşte asıl hikâye burada saklı. Rapordaki verilerden hareketle konuyu şöyle açıklayayım: Rapor, 1 milyon doları aşan sadece 348 işlemin olduğunu belirtiyor. Yani toplam binlerce işlemin içinde bu sayı çok küçük bir yüzde gibi görünmekle birlikte, burada çok ilginç bir detay var. Bu sayısal veri seti toplam işlem adedi içinde küçük bir grubu oluşturuyor ama menajerlik sisteminde dönen toplam paranın yüzde 68.4’üne karşılık geliyor. Bu tutar toplam menajerlik harcamalarının üçte ikisinden fazlası. Hatta raporda 15 milyon doları aşan tek bir ödemenin olduğu da belirtiliyor. Bu durum “süper menajer” olgusunun finansal kanıtı.

Menajerlik piyasasını süper menajerler yönetiyor, kuralları onlar koyuyor. Bu işlemlerde gözden kaçırılmaması gereken nokta komisyon oranının yüksekliğinden çok, işlemin finansal büyüklüğünün daha önemli olması. Zira, işlem bedeli büyüdükçe, menajerlik komisyon geliri de önemli tutarlara ulaşıyor. Transfer sözleşme tutarları arttıkça, süper menajerlerin aldıkları komisyonun transfer bedeline oranı genelde düşüyor sonuçta menajer komisyon tutarı artıyor. 100 milyon dolarlık bir transferden alınan yüzde beşlik komisyon, 10 milyon dolarlık bir transferden alınan yüzde 10’luk komisyondan çok daha fazla para anlamına geliyor. Süper menajerlerin nominal kazançları astronomik seviyelere çıkıyor. Menajerlik piyasasında İngiliz menajerler 412 transferden 171.5 milyon dolar gelirle zirvede.

İlgili Konular: #FIFA #uefa #menajer

Yazarın Son Yazıları

Süper menajer!

FIFA’nın “Football Agents 2025” raporunda menajerlerle ilgili enteresan nokta “çoklu temsil”

Devamını Oku
28.12.2025
Futbolun yeni patronu: Menajerler

FIFA aralık ayında futbol menajerlerine ilişkin çok çarpıcı bir rapor yayınladı.

Devamını Oku
27.12.2025
Futbolda eşitsizlik sürdürülebilir mi?

UEFA’nın kontrolünde Avrupa futbolu ekonomiden finansa, sportif performanstan yönetsel başarıya, marka değerinden kulüp değerine varana kadar futbolun tüm rekabet alanlarında eşitsiz bir gelişim içinde.

Devamını Oku
14.12.2025
Bahis soruşturmasında eksikler!

Öncelikle sorunun yapısal karakterli olduğunu kabul ederek çözüme odaklanmamız gerekiyor. Bu kapsamda temel operasyon alanlarında aşağıdaki teknik konularda hızla yol alınmalıdır.

Devamını Oku
17.11.2025
Mevzu ‘bahis’ mi?

TFF’nin başlattığı yasa dışı bahis operasyonu, Türk futbol tarihinin en kapsamlı etik ve disiplin soruşturmalarından biri olarak gündemdeki yerini aldı.

Devamını Oku
14.11.2025
Sermaye artırımı ve oyunun ruhu (2)

Dört büyük kulübün bedelli sermaye artışlarıyla ilgili durumlarına ilk yazımda giriş yaptım. Diğer detaylara değineyim...

Devamını Oku
13.10.2025
Sermaye artırımı ve oyunun ruhu!

Kulüplerin akıl almaz borçlarla başa çıkmak için son yıllarda sıkça başvurdukları; belki de perde arkasında kalan kritik bir finansman yöntemini, bedelli sermaye artırımını ele alacağım.

Devamını Oku
11.10.2025
‘Haksız’ lig!

Süper Lig, gelirlerini bu sezon da artırma başarısı gösterebildi.

Devamını Oku
17.09.2025
Futbolun sıkıntısı

Kulüplerin sıkıntılı yönlerine, Türk futbolunu bu sezon zorlayacak konulara değinelim.

Devamını Oku
12.09.2025
Bunun adı çılgınlık!

Son 5 yılda; G.Saray’ın toplam transfer açığı 198 milyon Avro, F.Bahçe’nin 125 milyon Avro. İki kulübün son 5 yılda bilançolarında verdiği açık; Süper Lig’in transferde verdiği toplam 380 milyon Avro açığın yüzde 50’si! İnanılmaz bir olay!

Devamını Oku
03.09.2025
Transfer mutlu ediyor ama!

Transfer bilançosu açısından değerlendirildiğinde külliyen zarar eden bir tabloyla karşı karşıyayız. Olaya sadece bonservis bedeli olarak bakmayın. Kulüplerimizin çok önemli tutarda yıllık bordro yükümlülükleri bulunuyor. Transferde başarıyı değerlendirebilecek en önemli kriterler sportif ve mali performanstır. Her ikisi açısından da zarardayız.

Devamını Oku
11.08.2025
Borçlar çalım attı

Süper Lig’de yeni sezon başladı. Transfer dönemi sürüyor.

Devamını Oku
10.08.2025
Sihirbazlık!

Transfer için harcanan rakamlar dudak uçuklatıyor. Örneğin, Galatasaray, Osimhen için 75 milyon Avro ödeyecek. Peki kulüplerin bu transferlere verebilecekleri parası var mı?

Devamını Oku
04.08.2025
‘Cennet’ gibi lig!

Süper Lig’de transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor.

Devamını Oku
03.08.2025
Banka kredilerini kapatmak yeter mi?

Galatasaray çok önemli tutarda faiz gideri ödediği mali yükten kurtulmak için banka kredilerini kapatma çabalarında başarıya ulaştı.

Devamını Oku
26.07.2025
Ayak oyunları!

Kör güvenin ne olduğunu dünkü yazımda aktarmıştım...

Devamını Oku
20.07.2025
Çoklu kulüp sahipliği

Avrupa futbolu, rekabeti olumsuz etkileyen ve oyunun ruhunu örseleyen bir oluşumla “Çoklu Kulüp Sahipliği” sorunuyla karşı karşıya.

Devamını Oku
19.07.2025
Haksız rekabet

TFF’nin Takım Harcama Limiti (THL) uygulaması kulüpleri mali disiplini sağlamaktan çok, daha fazla finansal disiplinsizliğe sevk etmiştir.

Devamını Oku
14.07.2025
Olmayan para!

Sorulması gereken soruyu sorayım: Takım Harcama Limiti (THL) uygulaması Süper Lig’de mali disiplini sağladı mı?..

Devamını Oku
13.07.2025
Yarar mı zarar mı?

TFF’nin Süper Lig kulüpleri için belirlediği Takım Harcama Limiti (THL) ile ilgili çarpıcı detayları ortaya koymaya devam ediyorum.

Devamını Oku
12.07.2025
Harcama limitleri

TFF Süper Lig 2025-26 sezonu için kulüplerin harcama limitlerini belirledi.

Devamını Oku
11.07.2025
FIFA-UEFA-para oyunu sakatlıyor!

UEFA, oyuncu yüküyle ilgili çığır açabileceğini iddia ettiği ortak bir çalışmayı başlattığını duyurdu.

Devamını Oku
05.07.2025
Wrexham: Bir peri masalı

Bir zamanlar amatör ligdeyken 3 yıl üst üste terfi ederek bir üst lige tırmanan ve 4. sezonunda Premier Lig’in altı Championship’e yükselen; 2.5 milyon Dolarlık değerinden yarım milyar Dolarlık kulüp değerine ulaşan Wrexham’da yaşananlar hayatın olağan akışına uymuyor!

Devamını Oku
27.06.2025
Finansal örgüte dönüşen FIFA!

FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nın olası sosyo-ekonomik etkileri ve bunun kime ne yarar sağladığını inceleyelim.

Devamını Oku
18.06.2025
Havuz geliri (2)

Süper Lig’de kulüplerin aldığı havuz geliriyle ilgili yazımın ikinci bölümünde farklı detayların altını çizeceğim...

Devamını Oku
13.06.2025
Havuz geliri (1)

Galatasaray’ın şampiyonluğuyla tamamlanan Süper Lig’in 2024-25 sezonunda 19 kulübe toplam 3.7 milyar TL havuz geliri dağıtıldı.

Devamını Oku
12.06.2025
Ferguson bizde çalışsa kovulurdu!

Alex Ferguson, futbol tarihinin en başarılı kupa toplayıcılarından birisi.

Devamını Oku
23.05.2025
Futbolda çözüm toplumsal Fair-Play

Ekonomik, yönetsel, hukuksal, örgütsel ve sportif sorunlar Türk futbolunun ayağındaki en büyük pranga.

Devamını Oku
17.05.2025
Formula 1 zekâsı futbola ne yapar? (2)

Formula 1 zekâsı futbola ne yapar? (2)

Devamını Oku
10.05.2025
Formula 1 zekâsı futbola ne yapar? (1)

Formula 1 zekâsı futbola ne yapar? (1)

Devamını Oku
09.05.2025
Sermaye artırımı (2)

Sermaye artırımı (2)

Devamını Oku
03.05.2025
Sermaye artırımı (1)

Sermaye artırımı (1)

Devamını Oku
30.04.2025
Pahalı rekabet!

Pahalı rekabet!

Devamını Oku
09.04.2025
United’ın ekonomisi!

United’ın ekonomisi!

Devamını Oku
05.03.2025
Örnek kulüpten sıradan kulübe

Örnek kulüpten sıradan kulübe

Devamını Oku
28.02.2025
Transfer raporu

Transfer raporu

Devamını Oku
22.02.2025
Transfere para çok!

Transfere para çok!

Devamını Oku
13.02.2025
Kulüp kurumsal yönetimi nedir?

Kulüp kurumsal yönetimi nedir?

Devamını Oku
02.02.2025
Başarı için kulüp iç denetimi şart

Başarı için kulüp iç denetimi şart

Devamını Oku
29.01.2025
Olmayan parayı harcama limiti (2)

Olmayan parayı harcama limiti (2)

Devamını Oku
21.01.2025