Saat piyasasında yeni dönem! Rolex ikinci el saat piyasasına girdi

06 Aralık 2022 Salı

Yanınızdan geçen kadınların ve adamların kollarında milyon liralık hatta milyon dolarlık saatler taşıdıklarının farkında bile değilsinizdir. Oturdukları evlerin, bindiği arabaların, taktığı takıların değerinin ne olduğunun az çok farkındasınız. Ama o kollarında taşıdıkları bazı saatlerin, bindikleri arabadan hatta oturdukları evden bile daha pahalı olduğu aklınızın ucundan bile geçmez değil mi?

YATIRIM ARACIYDI, PİYASA ALLAK BULLAK OLDU

Rusya - Ukrayna savaşı kapımızı çalmadan önce saat piyasası dünyada yatırım aracı olarak oldukça rağbet görüyordu. Yetkili bayilerden alınan Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Richard Mille marka saatlar daha kola bile takılmadan değerinin 10 katına kadar fiyatla satılıyordu. Savaş ve ardından da Bitcoin’in 70 bin dolardan 15 bin dolara gerilemesi saat piyasasını da allak bullak etti. İkinci elde satılan saatlerin fiyatları neredeyse yüzde 50’den fazla değer kaybına uğradı. Bazı saatlerin fiyatları bayide satılan fiyatların bile altına düştü.



Diyeceksiniz ki madem saatleri bayiden alabiliyoruz o zaman neden serbest piyasada saatleri daha yüksek fiyata alıyoruz. Bu sorunun cevabı da bayiden o marka saatleri öyle kolay kolay alamıyor olmanız.

Şu anda o saatlerin satıldığı Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Richard Mille bayilerine gidin her sorduğunuz saat için 'yok' diyecekler. Her saat için bekleme listesi olduğunu ve bu saatleri almanızın imkânsız olduğunu söyleyecekler. Bir saat için belki bir yıl belki on yıl beklemek zorunda kalacaksınız. Ben de bir saat için marka vermeyeyim 4 yıldan beri beklediğimi söyleyebilirim.



Saat piyasasında Rolex, amiral gemisidir. Üretilen her saati piyasada liste fiyatının üzerinde satılır. Yukarıda yazdığım gibi savaş, Bitcoin’deki düşüş ikinci el saat piyasasına büyük darbe vurdu.

TEPKİLERE NEDEN OLUYORDU

Rolex saatlerinin değerinin çok çok üzerinde satılması bir vakıf kuruluşu olan Rolex’in yöneticilerini de çok rahatsız ediyordu. Her saatinin fiyatının çok üstünde alınıp satılması markaya da çok büyük zarar veriyordu. Bütün dünyadaki Rolex bayilerinde sadece teşhir saatlerinin olması ve gelen her müşteriye saat yok denilmesi ama bir arka sokakta çok yüksek fiyattan Rolex saatlerinin satılması markaya tepkilere neden oluyordu.

Rolex uzun zamandan beri piyasayı normalleştirmek için çalışıyor. Çalışmalarının meyvesini toplamak için büyüklüğü dünyaca bilinen bir markayla anlaşmaya vardı ve bu hafta da imzalar atıldı. Rolex ikinci el piyasasına girdi. Partner olarak kendisine dünyaca meşhur, 130 yıllık bir marka olan Bucherer’le anlaştı.

Artık Rolex ikinci el saatlerinizi Avrupa’da 36, Amerika’da 32 mağazası olan Bucherer'de değerlendirebilecek ve bu sayede verdiğiniz saatin bir üst modeline de en kısa sürede kavuşabileceksiniz. Sizin verdiğiniz saatler bakımları yapıldıktan sonra Rolex’in 2 yıl garantisinde başka bir müşterinin kolunda uygun fiyatla değerlenecek. Unutmadan önemli bir not ekleyeyim: 2. el olarak satılacak saatler üç yaşını doldurmuş olacak.





Diyeceksiniz ki Bucherer mağazası Türkiye’de yok. Biz 2. el Rolex saatimizi nasıl değerlendireceğiz ve 2. el saatimizi verip yeni bir Rolex’e nasıl kavuşacağız? Bunun için de biraz sabredeceksiniz. Türkiye’de Rolex’i getiren bayiler Rolex denetimde 2. el mağazalar açacak. İstanbul’da Rhodium, Adana ve Mersin’de Times, Ankara’da Uğur Saat, Antalya’da Times, İzmir’de Külahçıoğlu bu işin başında olacak.

Rolex’in ikinci el piyasasına girmesi bakalım Patek Philippe, Audemars Piguet ve Richard Mille’i ve 2. el satan esnafı nasıl etkileyecek?