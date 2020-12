Trabzonspor sıkıntılı

12 Aralık 2020 Cumartesi

Abdullah Avcı ile üç maç geride kaldı. Kazanılan 7 puan takımı biraz üst sıralara taşısa da sergilenen oyun ilerisi için hiç umut vermiyor. Trabzonspor’a gönül verenler geçen sezon Yusuf Yazıcı’dan önce ve sonrasındaki hücum futbolunu arıyor. Bunda da son derece haklılar. Her zaman zirveye oynayan ve şampiyonluk yarışı içerisinde olan Trabzonspor bu iddia ve inadını yıllardır sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübü borç batağından kurtarmak ve kalan tutarı yapılandırmak çabası içerisinde. Doğru ama sezon öncesi yeni transferlerle yeni borçlar yapmaktan da geri kalmadı. Sezon öncesi yerlileri saymıyorum en az on yabancı oyuncu takıma katıldı.Takımda en çok ücreti alan Vitor Hugo sergilediği başarılı oyunla takımın savunmadaki güvencesi. Partneri Edgar Le de iyi niyeti ile takıma katkı verme gayreti içerisinde... Geçen sezon takımı yöneten, yönlendiren ve sonuca götüren Sosa, Novak ve Sörloth’dan sonra Diabete, Flavio, Trondsen, Marlon, Plaza, Afobe ve Baker gibi oyuncular izlediğimiz Trabzonspor’da çok amatör kaldılar. Trabzonspor taraftarı bu futbolcuları izledikten sonra yönetimin her kararına saygı duymakla birlikte, “Keşke bizim gençlerimize bu şans verilseydi” söylemlerini paylaşıyorlar. Sayın Başkan Ağaoğlu geçen sezon bu üç futbolcunun takımdan ayrılacaklarını bilmesine ve yeterli zaman olmasına karşın neden bir önlem almadı? Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı’nın başarılı olması ve transfer yapması halinde kulüp kasasına girecek parayı tabii ki düşlemeli ama öncesinde Trabzonspor’a yakışan oyunu düşünmeli.