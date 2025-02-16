Hayri Güner
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Gücü yetmedi

16 Şubat 2025 Pazar

Saha ile seyirci avantajıyla maça hızlı başlayan ve gol bekleyen Beşiktaş tribünleri, kendi kalelerinde golü görmelerine karşın takımlarına desteği sürdürdüler. Sonrasında semeresini de aldılar. Beşiktaş’ın iyi futboluna karşı Trabzonspor’un takım halinde savunması yetmedi. Aslında Banza’nın golü Trabzonspor için umut olmuştu. Beşiktaş şoku atlatırken ilk yarının sonunda Cham net pozisyonu gol yapsa, skor 2-0 olsa Bordo-Mavililer farklı bir oyuna dönebilirdi. Olmadı. Fırtına’nın son dakikalardaki gayreti yetmedi, bence hak eden kazandı. Şenol Güneş yine oyuncu değişikliği tercihleriyle eleştirilere neden oldu.


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