Hayri Güner
Gücü yetmedi
Saha ile seyirci avantajıyla maça hızlı başlayan ve gol bekleyen Beşiktaş tribünleri, kendi kalelerinde golü görmelerine karşın takımlarına desteği sürdürdüler. Sonrasında semeresini de aldılar. Beşiktaş’ın iyi futboluna karşı Trabzonspor’un takım halinde savunması yetmedi. Aslında Banza’nın golü Trabzonspor için umut olmuştu. Beşiktaş şoku atlatırken ilk yarının sonunda Cham net pozisyonu gol yapsa, skor 2-0 olsa Bordo-Mavililer farklı bir oyuna dönebilirdi. Olmadı. Fırtına’nın son dakikalardaki gayreti yetmedi, bence hak eden kazandı. Şenol Güneş yine oyuncu değişikliği tercihleriyle eleştirilere neden oldu.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Gücü yetmedi 16 Şubat 2025
Trabzonspor şaşırtıyor 9 Şubat 2025
Trabzon iyi yolda 25 Ocak 2025
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Ekonomist Atilla Özkan'dan Şok Eden Enflasyon Yorumu!
- Trump döneminde ABD ve dünya nereye gidiyor?
- Yurttaşın Ekonomi Çığlığı:
- 'Erken kaos bekliyorum' Fatih Ergin açıkladı!
- Türkiye’de siyasi ve toplumsal baskı artıyor
- 'Bilirkişi' skandalı kamuoyuna açıklanmıştı:
- Uğur Mumcusuz 32 yıl: Öldürüldük ey halkım unutma bizi!
- Doğuma 1 hafta kala bebeklerini kaybettiler!
- 76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılacak...
- Özdağ’dan ilk mesaj: ‘Tek endişem Kozinoğlu gibi suikast
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'tan 'anket' açıklaması
- Bir belediyeye daha kayyum atandı!
- Alıkoyup darbettiler, sosyal medyada paylaştılar
- 'Etek giydirme' kavgası ölümle bitti!
- Demirören Holding YK Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı
- 'AKP dolmuşuna binenin akıbeti uçurumdur'
- 'Kahtalı Mıçe'den acı haber!
- Merve Taşkın'a ev hapsi verildi
- İmamoğlu'na 'adaylık' çağrısı!
- İYİ Partili Türkeş'in 'Kürtçe' açıklamasına suç duyurusu