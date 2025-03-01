Hayri Güner
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Trabzon umutlu

01 Mart 2025 Cumartesi

Trabzonspor Süper Lig’de Gaziantep FK’yi, Türkiye Kupası’nda da Rizespor’u yenerek pazartesi deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı öncesi moral buldu, umutlarını tazeledi. Hakem hatalarıyla ilgili Şenol Güneş-İbrahim Hacıosmanoğlu atışması devam ediyor. Kupadaki Rize maçında hakem Ümit Öztürk, kolayca çaldığı ve çalamadığı penaltılarla “Artık yeter” diyen seyircilerin uzun süre tepkisini aldı. Şamil Ekinci sezonunda ligde umduğunu bulamayan Trabzonspor’un umudu Türkiye Kupası’nda. Eldeki kadroyla ve ara transferde gelen oyuncularla yeniden bir takım oluşturma çabası içindeki Şenol Güneş’in işi zor ama imkânsız değil. Gelecek sezon yarışan bir takım izlenebilmesi için Şenol Hoca “Zaman, hoşgörü ve sabır” diyor. Trabzonspor sevdalıları da eski günleri yadederek “Bugün iki yerli oyuncuyla sahaya çıkıyoruz. Oysa Trabzonspor’un başarılı olduğu dönemlerde takımın en az yarısı yerliydi” diye düşünüyor. Umarım Trabzonspor, gelecek sezonun kadro mühendisliğinde bu konuyu öncelikle ele alıp değerlendirir.


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