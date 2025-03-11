11 Mart 2025 Salı

Trabzonspor’da Fatih Tekke’nin imza törenindeki bir fotoğraf sözün özü oldu: Veda ve vefa…

Yönetimin aldığı karar uyarınca Şenol Hoca, teknik direktörlük görevini Fatih Tekke’ye geçmişte giydiği 9 numaralı formasıyla birlikte verdi.

Trabzonspor’da artık yeni bir dönem başlıyor. Başkan Ertuğrul Doğan’ın vefası da Şenol Hoca’ya… Birliktelik ve Trabzonspor’un geleceği anlamında genel koordinatör dedi. Yakışanı yaptı. Fotoğraf, Trabzonspor’a çok yakıştı.