1 puan iyi sonuç

16 Ocak 2022 Pazar

F.Bahçe’de 7 yıl önce İsmail Kartal gitmiş yerine Pereira gelmişti. Şimdi tam tersi oldu. Keşke İsmail Hoca’ya teklif daha önce yapılsaydı. Kartal geçici olarak dümene geçti, asıl yapılanma yeni sezonda olacak. Löw’ün gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Kartal, 5 aylık sürede elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Hiçbir zaman fedakârlıktan kaçmayan, ne zaman çağırılsa koşa koşa gelen İsmail Hoca, 1983-1993 arasında formasını giydiği F.Bahçe’de 235 maça çıkmıştı. Kartal’ın şu günlerde F.Bahçe’de işi hiç kolay değil. Takımın bazı kötü alışkanlıklarından kurtulması zaman alacak. Çünkü futbolcular, bugüne kadar fazla “tatil” yaptı. Artık yatma dönemi bitti.

Her futbolcu taşın altına eline koymak zorunda. Başarısızlıklarda sıkıntı sadece teknik direktörlerle sınırlı değil. Futbolcuların da bir o kadar suçu var. Maç vasat tempoda oynandı. Top orta alanda çok sıkıştı. Sarı-Lacivertliler ofansif kadroyla sahada olsa da üretkenlikte sıkıntı yaşadı. Kaleye attıkları ilk şutun dakikası 63’tü. İsmail Hoca’nın en az 1-2 haftaya ihtiyacı var. Elbette değişim rüzgârı esecek. F.Bahçe, ikinci şutunda Sosa ile golü buldu. Kaleci Berke’nin hatasından ev sahibi skoru eşitledi. Sahadaki mücadeleye bakınca galibiyet Antalya’nın hakkıydı. Neredeyse 90 dakika tek kale oynadılar. Bu yüzden beraberlik F.Bahçe adına iyi sonuç olmalı.