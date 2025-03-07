Hilmi Türkay
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Bileti kestiler

07 Mart 2025 Cuma

Büyük takımsanız bu seviyedeki maçlarda böyle basit goller yememelisiniz. Demek ki henüz o olgunluğa ulaşamamışsınız. Hata yapma lüksünüz yok. Biletinizi keserler, kestiler de. Fenerbahçe’nin bundan önceki birçok maçında gördüğümüz iştahlı oyunundan Rangers karşısında eser yoktu. Her bir futbolcunun üzerinde adeta tutukluk vardı. Sarı-Lacivertliler fırsat yakalamadı mı, yakaladı. Ama Fenerbahçe kolay pozisyonlarda golleri kaçırdı, rakibi attı. Üstelik İskoç ekibinin ağları bulan iki topu da ofsayt diye sayılmadı. Rangers genç ve hızlı oynayan takım. F.Bahçe süratlerine pek yetişemedi. Fred’in bağlantı oyunundaki önemi dün yokluğunda çok arandı. Kalitesinin ve beklentinin altında kalan Sarı-Lacivertliler için 3-1 ağır yenilgi. İlk yarı 3’lü, ikinci devre 4’lü savunma pek işe yaramadı. F.Bahçe’nin tur umudu var mı? Bence var. Ama bu oyunla İskoçya’dan tur çıkacak gibi durmuyor. 


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