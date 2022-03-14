14 Mart 2022 Pazartesi

Fenerbahçe için çok sayıda pozisyon yakalayıp değerlendiremediği maçı koparamamak aslında bu sezonun klasikleşen hikâyesi. Alanyaspor gibi ligin etkili takımlarından birine karşı deplasmanda 2-0 öne geçip, birçok fırsattan yararlanamazsanız rakibinizi maça ortak edersiniz. Nitekim dün aynısı oldu. Aslında ilk yarıda Sarı-Lacivertliler için işler iyi gitti. F.Bahçe özellikle Alanya’nın geriden oyun kurmasına izin vermedi. Önceki maçlardan farklı olarak Sarı-Lacivertlilerin baskı yapmak yerine 2. bölgeyi kalabalık tutmayı tercih ettiğini gördük. Alanya’nın hücuma çıkarken yaptığı pas hataları da F.Bahçe’nin çok işine yaradı.

Rossi’nin golü, devamında penaltıdan Mesut’un fileleri havalandırması 3 puana kolay ulaşıldı düşüncesini yaratsa da Alanyalı Tayfur buna izin vermedi. Bir anda skor 2-2 oldu. İsmail Kartal, doğru bir müdahaleyle yorulan Mesut’u ve Serdar Dursun’u çıkarıp Arda Güler ile Berisha’yı oyuna aldı. Genç Arda, öyle bir anda golünü attı ki hem F.Bahçe’yi öne geçirdi hem de herkesin güç kazanmasını sağladı. Pelkas ile Berisha farkı artırıp Sarı-Lacivertlilerin uzatmalarda kâbus görmesine izin vermedi. Ve tabii ki maçın kahramanı kaleci Altay Bayındır... Çok sayıda kurtarış yapıp takımını ayakta tutarken bu yetmezmiş gibi bir de gol pası verdi genç kaleci... Gecenin özeti şöyle olsun: Altay’la Arda’yla, F.Bahçe, 5 golle Alanya’da 3 puana...