Dalga geçmeyin!

08 Ocak 2025 Çarşamba

Fenerbahçe’de Türkiye Kupası maçları başlarken hâlâ kararsızlık hâkim. Sarı-Lacivertliler, Mehmet Büyükekşi federasyonuna tepki amaçlı Şanlıurfa’da G.Saray’la oynanan Süper Kupa maçına kendi üyeleri tarafından kabul görmese de genç takımla çıkmıştı. Başkan Ali Koç’un bu kararı çok tartışıldı ve saçma olarak yorumlandı. TFF Başkanı değişti ama F.Bahçe kupa maçlarına çıkıp çıkmamakla ilgili henüz kararını bildirmedi. Kupa fikstüründe yarın Kasımpaşa-F.Bahçe maçı görünüyor. Bu neyin kibri, yeni federasyona da mı tepkilisiniz? Kavgayla bu iş yürümüyor. F.Bahçe lig başladı başlayalı kötü futbol oynuyor. Futbolcular sahada yeteri kadar mücadele etmiyor. Mourinho dünyaca ünlü bir isim ama F.Bahçe’ye çare olamadı. Her maç “Yönetim istifa” sesleri yükseliyor. Bu tepki varsa ortada bir başarısızlık söz konusudur. Tamam F.Bahçe çok sayıda hakem hatasına maruz kaldı, puanlar yitirdi. Ama birilerine suçu atmadan önce kendi performansınıza da bakmalısınız. Ali Koç bugün basın toplantısı yapacak. Neler söyleyecek merak ediyorum. Yeni hedefinde kimler olacak acaba? Kupaya katılmayıp tepki koyacaksanız, bana göre bu karar camiayla dalga geçmek gibi olur.