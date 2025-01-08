Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Dalga geçmeyin!

08 Ocak 2025 Çarşamba

Fenerbahçe’de Türkiye Kupası maçları başlarken hâlâ kararsızlık hâkim. Sarı-Lacivertliler, Mehmet Büyükekşi federasyonuna tepki amaçlı Şanlıurfa’da G.Saray’la oynanan Süper Kupa maçına kendi üyeleri tarafından kabul görmese de genç takımla çıkmıştı. Başkan Ali Koç’un bu kararı çok tartışıldı ve saçma olarak yorumlandı. TFF Başkanı değişti ama F.Bahçe kupa maçlarına çıkıp çıkmamakla ilgili henüz kararını bildirmedi. Kupa fikstüründe yarın Kasımpaşa-F.Bahçe maçı görünüyor. Bu neyin kibri, yeni federasyona da mı tepkilisiniz? Kavgayla bu iş yürümüyor. F.Bahçe lig başladı başlayalı kötü futbol oynuyor. Futbolcular sahada yeteri kadar mücadele etmiyor. Mourinho dünyaca ünlü bir isim ama F.Bahçe’ye çare olamadı. Her maç “Yönetim istifa” sesleri yükseliyor. Bu tepki varsa ortada bir başarısızlık söz konusudur. Tamam F.Bahçe çok sayıda hakem hatasına maruz kaldı, puanlar yitirdi. Ama birilerine suçu atmadan önce kendi performansınıza da bakmalısınız. Ali Koç bugün basın toplantısı yapacak. Neler söyleyecek merak ediyorum. Yeni hedefinde kimler olacak acaba? Kupaya katılmayıp tepki koyacaksanız, bana göre bu karar camiayla dalga geçmek gibi olur.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Dalga geçmeyin! 8 Ocak 2025
Havlu atmışlar! 6 Ocak 2025
Bu kaçıncı? 21 Aralık 2024

Günün Köşe Yazıları

Altan Öymen
Altan Öymen Barış süreci
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen El sıkışma meselesi üzerine...
Olaylar Ve Görüşler
Alacakaranlıkta bir Cumhuriyet - Prof. Dr. Cengiz Kuday
Olaylar Ve Görüşler
İktidar hazırlığı - Dr. Engin Ünsal
Olaylar Ve Görüşler
Meclis’in tarihsel sorumluluğu - Gülizar Biçer Karaca
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Feti Yıldız ile neler konuştum?
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay ABD kuşatması!
Sinan Meydan
Sinan Meydan Genç Cumhuriyetin 1936 yılı bilançosu
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Silahları bırakmadan asla!
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Kalkınmayı engelleyen yanılgılar
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek 2025 yılı ocak ayında emekli maaşları ne kadar arttı ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Evin İlyasoğlu
Evin İlyasoğlu Kulis karanlıksa sahne aydınlıktı
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Nihayet 3 puan aldı
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Dalga geçmeyin!
Ahmet Süha Umar
Ahmet Süha Umar Öcalan tehdit ve itiraf ediyor

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler