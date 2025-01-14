Hilmi Türkay
10 numara maç
Pozisyonlarıyla, mücadelesiyle, heyecanıyla, golleriyle harika bir maç izledik. Böyle futbolu hep görmek istiyoruz. Özlemişiz. Tribünleri dolduranlar ve ekran başındakiler eminim aynı görüştedirler. İlk 45 dakikada ev sahibi golcüleriyle, F.Bahçe savunmacılarıyla skora gitti. Kaçırılanlar cabası. Hakem Direnç Tonusluoğlu gelecek vadeden biri. Ne gördüyse onu çaldı, ikilemde hiç olmadı. Kartları doğru. Tadic’in skoru 3-2 yapan golüne şapka çıkarılır.
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