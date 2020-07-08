08 Temmuz 2020 Çarşamba

Covid 19 olumsuzluğuna rağmen Süper Lig’de maçlar oynanıyor. Bu hafta program yoğun. Amaç çabucak bitirmek. 26 Temmuz son gün. Şu ana dek sıkıntılı bir durum yaşamadık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün uyarı üstüne uyarı yapıyor. Dinleyen kim? Maske takmayana ceza geldi, yine uyan yok. Lütfen kullandığınız maskeleri yerlere değil, çöp kutularına atın. Ulaşım araçları (minibüs) belli, kapasitesinin 3 katı üzerinde insan alıyor. Balık istifi gibi insanlar üst üste. Hayrettir ki aracın içinden birisi çıkıp şoförü uyarmıyor. Gidişatımız yarın evlere yeniden döneceğimizin sinyalidir. Kimse o zaman ağlayıp sızlamasın. Ne sosyal mesafe kaldı ne de temizlik. TFF Başkanı Nihat Özdemir ağabeyimiz de maçları seyircili (son 2 hafta için) oynatmanın derdinde. Şaka gibi... Cemil Usta Sezonu’nda ya Başakşehir ya da Trabzonspor şampiyon olacak? İkisinin arasına girecek başka takım yok. Düşme hattına bakıyorum, alev alev... Tam 7 takım potada. Puanlar birbirine yakın.

MHK, hakem atamalarında çok dikkatli olmalı. Bir yanlış düdük, koca bir yılın emeğini alıp götürür. Hakemlerimiz maalesef son yıllarda başarısız. VAR da fos çıktı. Özellikle ofsayt incelemesinde çizdikleri çizgiler kafa karıştırıyor.

F.Bahçe’nin yeni sezondaki teknik direktörü Erol Bulut olacak. Görüşmelerde sona gelindi, Alanyaspor’dan izin dahi alındı. G.Birliği karşılaşması, Sarı-Lacivertlilerin 18.30’da oynadığı 2. maç. Kavurucu sıcaklardan insanlar, nefes alma zorluğu yaşayıp sokağa çıkamazken, yayıncı kuruluşun belirlediği saate bakın! Bunun adı bencilliktir. İnsan sağlığıyla oynuyorsunuz. Bir futbolcu sahada kalsa, bunun vebali ağır olur. Hasan Ali’ye sosyal medyadan yapılan linç girişimini kınıyorum. Zaman zaman Hasan’ın futbolunu eleştirenlerdenim. Ama bu kadarını hak etmiyor.

F.Bahçe’nin oynadığı futbol utanç verici. Vedat Muriç, savunmacı mı forvet mi? Emre’siz asla olmuyor. Harika gol attı. Daha önce de söyledim, sen oynamaya devam et kaptan. Stancu’nun golünde suçlu savunmadır. Böyle gol, okul maçlarında yenmez. G.Birliği için kritik süreçte 1 puan iyi. F.Bahçe’nin Avrupa arenasına katılabilmesi adına düşündürücü.