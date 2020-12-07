İyi ki varsın Altay

07 Aralık 2020 Pazartesi

Fenerbahçe son maçlarda kaçırdığı şampiyonluklarla ün salmıştır. Bu kaçan şampiyonluklar sadece ligde değil, kupalarda da yaşanmıştır. Denizlispor maçı öncesi aklıma 2005-2006 sezonunda Denizli’de oynanan Denizlispor-Fenerbahçe mücadelesi geldi. Kalabalık bir basın ordusuyla maçtan 2-3 gün önce bu kente gitmiştik. Fenerbahçe kazanırsa şampiyon olacaktı, buna hepimiz emindik. Bir hatırlatma; Denizlispor da düşme potasındaydı, puana ihtiyacı vardı. 83. dakikada Mustafa Keçeli Denizli’yi 1-0 öne geçiren golü atmış, 88. dakikada da Fenerbahçe, Tuncay Şanlı’yla yanıt vermişti. 1-1’lik skor Sarı-Lacivertlilere yetmiyordu. Sahaya sürekli tribünlerden atılan konfetilerden dolayı, Selçuk Dereli’den 16 dakikalık bir uzatma gelmiş olsa da, bu Fenerbahçe adına işe yaramamıştı. Alex’li, Nobre’li, Rüştü’lü, Aurelio’lu, Luciano’lu yıldızlar topluluğu göz göre göre şampiyonluğu kaçırmış, Denizlispor ise lige tutunmuştu. Hiçbir Fenerbahçeli bu maçı unutmaz.

Bugün Fenerbahçe kadrosu yeniden yıldız isimlerden oluşuyor. Tedirgindim yine, “15 yıl sonra tarih burada yeniden tekerrür eder miydi” acaba? Ancak Denizlispor eski Denizlispor değildi. Çok badireler atlatmıştı. Halen de ekonomik kriz yaşayan kulüplerimizden birisi. Fenerbahçe buraya 8 eksikle (Harun, Lemos, Nazım, Perotti, Samatta, Sinan, Gustavo ve Kemal Ademi) geldi. Eksikleri büyütmemek gerekir. Eldeki kadrodan 3 takım çıkar. Fenerbahçe baskılı oyunun karşılığını Cisse’nin erken (9. dakika) attığı golle aldı. Erol Hocam olumsuzluk olmadığı sürece Altay, Ferdi, Cisse, Caner, Gökhan, Serdar ve Ozan’ın isimlerini her maça yazacaksın. Aksi durumda teknik direktörlüğünden şüphe ederim. 7 isim takımın en sağlam taşları. Son yıllarda Caner’in köşe vuruşlarından Gökhan’a attırdığı golleri iyi biliyoruz. Bir yenisini dün gece Denizli’de izledik. Hakem Ali Palabıyık’ın VAR’la beraber Fenerbahçe aleyhine verdiği penaltı kararı ağır. Serdar öncesinde sarı görmüştü sonra kırmızıdan atıldı. Kaleci Altay 10 numara kurtarış yaptı. Sadece penaltı mı? Hayır. 5 net gollük pozisyona da izin vermedi. İyi ki varsın Altay. Yenik durumdaki Denizli ikinci 45 dakikada F.Bahçe’den daha iyi oynadı. Sarı-Lacivertlilerin pili bitti sanırım. 10 kişi kalmaları etken olabilir ama bu kadar kötü futbol oynanmaz. Mücadeleyi son 35 dakika boyunca kendi yarı alanlarında kabullenmeleri ayıp.