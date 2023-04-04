Jesus gider, Ali Koç ne yapar?

04 Nisan 2023 Salı

Avrupa ile lige başladığında oynadığı futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla alkışladığımız Jesus’un öğrencileri ilk yarının son maçı Giresun yenilgisinin ardından bir daha doğru dürüst toparlanamadı. Dünya Kupası iyi bir zaman dedik ama dönüş yine istenildiği gibi olmadı. Maçlar zaman zaman kazanılsa da futbolu beğenilmedi. Bazı futbolcuların vurdumduymaz tavırları, bazılarının Jesus’un getirdiği isimler olması, bazılarının da başkan tarafından gelen talimatla oynatılmaları düzeni tamamen bozdu. Bunlara ilave Portekizli teknik adama Brezilya Milli Takımı’nın başına geçmesi için gelen teklif işleri çorba yaptı.

OFSAYT TAKTİĞİ ÇÖKTÜ

Galatasaray fırsattan yararlanıp liderliği eline geçirdi, Fenerbahçe taraftarı umutsuzluğa kapıldı. Ama o taraftar Saracoğlu’nda yine de takımını yalnız bırakmadı. Her maç kapalı gişe oynandı. Peş peşe gelen sakatlıklar önemli etken olsa dahi Fenerbahçe geniş bir kadroya sahipti. Bakıldığında iki ayrı 11 çıkardı. Jesus’un oyun düzeninde özellikle savunmasını 3’lü oynatma ısrarının yanı sıra bir zamanlar işe çok yarayan ofsayt taktiğinin de takımların bunu çözmesiyle çökmesi, planları hepten daha da zorlaştırdı.

KADIKÖY KALESİ YIKILDI

Eski başkan Aziz Yıldırım döneminde derbi kazanımlarıyla ün salan Fenerbahçe, Ali Koç döneminde derbizede oldu. Kadıköy’de Galatasaray’a kaybedilen 3-0’ın ardından önceki akşam 4 gol yediği Beşiktaş maçı. Takım penaltıyla 1-0 öne geçmiş. Sonra ikinci penaltı alınmış. Rakip 10 kişi kalmış. Valencia laubaliliğinden penaltıyı kaçırmış. Sen Fenerbahçe’sin, canla başla mücadele edeceğine, yüreğinle oynayacağına, karakter koyacağın yerde topu al sen oyna dercesine Beşiktaş’a bırakıyorsun. Olacak iş mi bu?

NAKAVT OLMUŞ BOKSÖR

Fenerbahçeli futbolcuların her biri kaçan penaltıdan sonra nakavt olmuş boksör gibiydi. Oyundan düştüler, bir iki pas dahi yapamaz oldular. Haddinden fazla açıklar verdiler. Hatalar ayyuka çıktı. Böyle olunca Beşiktaş’ın Fenerbahçe kalesine gelen her topu gol oldu. 3-1’den sonra 12. adam tribünleri yavaş yavaş terk etmeye başladı. Kalanlar Ali Koç’u ve yönetimi istifaya çağırdı. Futbolcular ise ayağına top geldiğinde ıslıklandı.

ŞAMPİYONLUK ARTIK MUCİZE

Fenerbahçe’nin şampiyon olması mucize gibi. Bu Beşiktaş, puan tablosunda Sarı-Lacivertlileri geçerse kimse şaşırmasın. Ali Koç 5 yıllık yönetiminde başarısız oldu. Getirdiği teknik direktörler aldığı oyuncular bir işe yaramadı. Bugün Arda’yı konuşuyorsak paraların nasıl boşa harcandığı ortada. Jesus’un ilk günlerinde bu sene o sene diye methiyeler düzmüştük. Bugün gelinen noktada o da üzdü Fenerbahçelileri. İşler yolunda gitseydi belki kalırdı, sanırım şimdiden dönüş biletini ayırtmış olmalıdır.

KARTAL GİTMESE...

Ben ısrarla hâlâ diyorum ki (çok defa söylemiştim); Başkan Koç, İsmail Kartal’ı göndermekle büyük hata yapmıştır. İsmail Hoca istemeye istemeye gözü yaşlı görevi bırakırken ne demişti: “Takımı bozmayın. Bir iki futbolcu bu kadroya yeter”. Yeni hoca gelir gelmez takımı değiştirdi. Ne oldu? İşe yaradı mı? Ali Koç’un hatalarından biri de başarılı olmuş İsmail Hoca’yı göndermiş olmasıydı. Peki Koç şimdi ne düşünüyor? Gelecekle ilgili kafasında elbette planları vardır. Şahsi fikrim, vereceği en doğru karar daha fazla yıpranmaması adına olağanüstü kongre kararı alması olur.

62 SENE SONRA

F.Bahçe, Jesus’la G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor’la oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 mağlubiyet aldı. Kadıköy’de G.Saray’a 3-0, Beşiktaş’a 4-2 kaybeden Sarı-Lacivertliler, 1960-61 sezonunun ardından ikinci kez iki ezeli rakibini konuk ettiği maçlarda 3 ve üzeri gol yedi.

SALDIRI İÇİN TOPLANTI

F.Bahçe Kulübü, üzerinden 8 yıl geçen takım otobüsünün kurşunlanma olayıyla ilgili bugün saat 16.00’da basın toplantısı düzenleyecek.