Sadece kazandı

28 Ekim 2024 Pazartesi

Bir gün kaldı en büyük bayramımıza. Cumhuriyetimizin kuruluşunu 29 Ekim’de coşkuyla kutlayacağız. Seni her geçen zaman, her an her saniye daha iyi anlıyoruz Atam... Kadıköy’deki görsel şovla tüylerim diken diken oldu. Hep bir ağızdan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sesleri yükseldi. Bizlere armağan ettiğin Cumhuriyetimize son nefesimize kadar sahip çıkacağız. TUSAŞ’taki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır diliyorum. Fenerbahçe’yi, Manchester United maçında beğenmiştim. En iyi futbollarını sergilediler. Devamı gelmeli diye düşündüm. Olmadı, meğer bir maçlıkmış. Rakip Bodrum FK karşında pozisyona girmekte zorlanıyorsun, girdiğinde de topları dağlara taşlara vuruyorsun. Ve bizler bu adamları izliyoruz. Bir gol attıklarında yere göğe sığdıramıyoruz. Sarı-Lacivertliler çok da varlık göstermediği bir 90 dakikada Nesyri’nin ve Dzeko’nun golleriyle sonuca gitti. Ama takımda hâlâ Mourinho’nun net bir dokunuşunu göremiyoruz. Acaba camia ve taraftarlar daha ne kadar bekleyecek? İrfan Can Kahveci’ye sevgi seli gitmesin diye fazlalaşıyor. Geçen sezon yuhalanıyordu. Futbol nankör bir oyun! Yönetimin görüşmek için sessiz kalması ise düşündürücü. Aynı durum Osayi Samuel için de geçerli...