Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Sadece kazandı

28 Ekim 2024 Pazartesi

Bir gün kaldı en büyük bayramımıza. Cumhuriyetimizin kuruluşunu 29 Ekim’de coşkuyla kutlayacağız. Seni her geçen zaman, her an her saniye daha iyi anlıyoruz Atam... Kadıköy’deki görsel şovla tüylerim diken diken oldu. Hep bir ağızdan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sesleri yükseldi. Bizlere armağan ettiğin Cumhuriyetimize son nefesimize kadar sahip çıkacağız. TUSAŞ’taki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır diliyorum. Fenerbahçe’yi, Manchester United maçında beğenmiştim. En iyi futbollarını sergilediler. Devamı gelmeli diye düşündüm. Olmadı, meğer bir maçlıkmış. Rakip Bodrum FK karşında pozisyona girmekte zorlanıyorsun, girdiğinde de topları dağlara taşlara vuruyorsun. Ve bizler bu adamları izliyoruz. Bir gol attıklarında yere göğe sığdıramıyoruz. Sarı-Lacivertliler çok da varlık göstermediği bir 90 dakikada Nesyri’nin ve Dzeko’nun golleriyle sonuca gitti. Ama takımda hâlâ Mourinho’nun net bir dokunuşunu göremiyoruz. Acaba camia ve taraftarlar daha ne kadar bekleyecek? İrfan Can Kahveci’ye sevgi seli gitmesin diye fazlalaşıyor. Geçen sezon yuhalanıyordu. Futbol nankör bir oyun! Yönetimin görüşmek için sessiz kalması ise düşündürücü. Aynı durum Osayi Samuel için de geçerli...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Sadece kazandı 28 Ekim 2024
İrfan neden yedek? 21 Ekim 2024
Her branşta Fenerbahçe 15 Ekim 2024

Günün Köşe Yazıları

Mine Esen
Mine Esen Hepimize ders olsun!
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu İsrail’e dokundurmayan İslamcılar
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Acemoğlu, Johnson ve Robinson’un üzerine kısa notlar
Olaylar Ve Görüşler
Türkiye’de milli bayramlar - PROF. DR. CENGİZ KUDAY
Olaylar Ve Görüşler
Cumhuriyet anlayışı - KAYA ÇETİN
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Biz ne zaman böyle olduk?
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen AKP-MHP-DEM-PKK çıkmazı
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller İsrail’in İran’a saldırısının analizi
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Sadece kazandı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler