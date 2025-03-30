Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Aslan ağır yaralı

30 Mart 2025 Pazar

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlıların yeni teknik direktörü Solskjaer ilk derbisinden 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş bu sezon F.Bahçe’nin ardından G.Saray’ı da sahasında mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar ise şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. G.Saray bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşadı. Aslan ayrıca geçen sezonla birlikte 28 maç sonra kaybetti, deplasmanda ise 25 karşılaşmanın ardından yenildi. F.Bahçe’nin kazandığı haftada iki takım arasındaki puan farkı 6’ya düştü. CimBom gelecek haftayı maç yapmadan geçecek. SarıKırmızılılar ayrıca 2 Nisan’da Türkiye Kupası’nda F.Bahçe ile Kadıköy’de oynayacağı derbiye de moralsiz çıkacak. Rafa Silva, 68 metre top sürüp G.Saray ağlarını sarsarak Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Silva bu sezon G.Saray’a karşı oynadığı 3 maçta, 2 gol attı, 1 asist yaptı. Torreira, 45. dakikada 30 metre uzaklıktan 113 km. hızla topu ağlara gönderip skoru 1-1’e getirdi. Uruguaylı futbolcu, deplasmanda F.Bahçe’nin ardından Beşiktaş’a da gol attı.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Aslan ağır yaralı 30 Mart 2025
Fişi erken çekti 29 Mart 2025
Hedef Dünya Kupası 25 Mart 2025

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Haklılığın, umudun ve örgütün şahlanışı
Özdemir İnce
Özdemir İnce Bir sefil darbe
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Otokrasiyi önleyecek olan halk kitlelerinin gücü... Ve Türkiye02
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen O gençler, İBDA-C bağlantılı cihatçı olsaydı...
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Oturan kalkmaz rejimi
Zeynep Oral
Zeynep Oral Kültür hapsedilemez
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Plastik mermi, cop, tazyikli su ve bitmeyen tutuklamalar
Ahmet Tan
Ahmet Tan Meydan bayramı
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Pikachu’nun anlattıkları...
İrfan Hüseyin Yıldız
İrfan Hüseyin Yıldız Ekonomide büyük tahribat
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Özgüvenli Kartal
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Hakkıyla
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu 3 puanın günahı
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Aslan ağır yaralı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler