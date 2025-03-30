Aslan ağır yaralı

30 Mart 2025 Pazar

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlıların yeni teknik direktörü Solskjaer ilk derbisinden 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş bu sezon F.Bahçe’nin ardından G.Saray’ı da sahasında mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar ise şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. G.Saray bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşadı. Aslan ayrıca geçen sezonla birlikte 28 maç sonra kaybetti, deplasmanda ise 25 karşılaşmanın ardından yenildi. F.Bahçe’nin kazandığı haftada iki takım arasındaki puan farkı 6’ya düştü. CimBom gelecek haftayı maç yapmadan geçecek. SarıKırmızılılar ayrıca 2 Nisan’da Türkiye Kupası’nda F.Bahçe ile Kadıköy’de oynayacağı derbiye de moralsiz çıkacak. Rafa Silva, 68 metre top sürüp G.Saray ağlarını sarsarak Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Silva bu sezon G.Saray’a karşı oynadığı 3 maçta, 2 gol attı, 1 asist yaptı. Torreira, 45. dakikada 30 metre uzaklıktan 113 km. hızla topu ağlara gönderip skoru 1-1’e getirdi. Uruguaylı futbolcu, deplasmanda F.Bahçe’nin ardından Beşiktaş’a da gol attı.