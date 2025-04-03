Hilmi Türkay
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Derbi fakiri!

03 Nisan 2025 Perşembe

Galatasaray ezici bir üstünlükle ilk 45 dakikada Fenerbahçe’yi sahadan sildi. Takımda bir, iki, üç futbolcu kötü olur anlarım ama hepsinin formsuzluğu yenilir yutulur bir durum değil! Fenerbahçe pozisyona giremedi, oyuncular aldığı topların neredeyse tamamını “Siz oynayın” dercesine rakibine verdi! Belli ki Mourinho ve Sarı-Lacivertliler dersine iyi çalışmamış. İnanın G.Saray fırsatları kaçırmasa tarihi skor alabilirdi. Devre biterken Szymanski’nin golü, ikinci yarı Fenerbahçe için bir kıpırdanışın habercisiydi. Ama bunu yapmak için koşmak, mücadele etmek gerekir. Hiçbirini göremedik. Sonuç F.Bahçe elendi, G.Saray Kadıköy’de 2’de 2 yaptı. Futbolcuların kavgasını ayıpladım. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın Mourinho’nun Okan Buruk’a maç sonundaki hareketi ise bu kariyerdeki bir teknik direktöre bence yakışmadı!


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