Umudumuz var
En son söyleyeceğimi başta ifade edeyim, Fenerbahçe, Lille’i Kadıköy’de eleyecek güçte. Sarı-Lacivertliler Fransa’daki maça kötü başlamadı, ilk 10 dakika tempolu oyunla rakip kalede tehlikeler yarattı. Dzeko’nun biri karşı karşıya olmak üzere yararlanamadığı 3 net pozisyon var. Ama orta sahada Krunic’in hem yetersiz hem de arkadaşlarıyla uyumsuz performansı, Lille’in de sağ kanadının çok hızlı işlemesi F.Bahçe’yi olumsuz etkiledi. Fred’in yokluğu çok hissedildi. Tadic sağ kanatta, soldaki oyunundan uzak. Livakovic kritik kurtarışlar yapmasa, İsmail de önemli defansif hamlelerde bulunmasa durum çok daha sıkıntılı olabilirdi. Mourinho’nun İrfan Can ve Oğuz Aydın’ı oyuna geç aldığı fikrindeyim. Nitekim İrfan girdi, frikikten golünü attı. Oyunda kaldığı süre içinde Maximin hücumda etkiliydi, beğendim. Şanssızlıklar F.Bahçe’nin yakasını bırakmadı, 90+2’de yine savunmaya çarpan top ağlara gitti. Lille, hücuma hızlı çıkıyor, fizik güçleri Sarı-Lacivertlilerin önünde. Rövanşta en çok dikkat edilmesi gereken konu bu... 2-1’lik mağlubiyete rağmen F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi için Kadıköy’de her şeyini ortaya koyarsa turu söküp alır.
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